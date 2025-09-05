कर्क राशिफल 6 सितंबर: आज धन का होगा आगमन, ऑफिस में चीजों को हल्के में नहीं लें

Cancer Horoscope Today, Aaj ka Kark rashi rashifal 6 September 2025: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। आइए जानते हैं, 6 सितंबर का दिन कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा…

Cancer Today Daily Horoscope, आज का कर्क राशिफल 6 सितंबर 2025: कर्क राशि के जातक आप प्यार को एक्सप्लोर करें और रिलेशनशिप में बेहतरीन पलों का अनुभव करें। ऑफिस में नई जिम्मेदारियां आपकी योग्यता को बढ़ावा देंगी। आर्थिक रूप से आज आप मजबूत रहेंगे। सुनिश्चित करें कि आपकी सेहत अच्छी रहे।

कर्क लव राशिफल- लवर पर प्यार लुटाएं और पर्सनल और प्रोफेशनल कोशिशों में मदद करते रहें। आपको अपने माता-पिता के साथ लव अफेयर पर बातचीत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। लव अफेयर में किसी तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप से बचें, जिससे मुश्किलें हो सकती हैं। लॉन्ग डिस्टेंस के लव अफेयर ज्यादा खुलकर बातचीत की मांग करते हैं। शादीशुदा महिलाओं को फैमिली में बातचीत को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि आज मामूली झटके गंभीर परेशानी का कारण बन सकते हैं।

कर्क करियर राशिफल- नए काम हाथ में लेने के लिए ऑफिस जाएं। कुछ नौकरी मल्टीटास्किंग होने की मांग करेंगे। ऑफिस में चीजों को हल्के में नहीं लें। आईटी, मीडिया, लीगल, ऑटोमोबाइल, ऐड, हेल्थकेयर, मैनजमेंट और बैंकिंग फील्ड में काम करने वालों को नए मौके नजर आएंगे और वे नई नौकरी के इंटरव्यू में भी शामिल हो सकते हैं। बिजनेसमैन नए वेंचर्स शुरू करेंगे जो जल्द ही सफल होंगे। कुछ एंटरप्रेन्योर्स के लिए आज मुश्किल समय हो सकता है, उन्हें जिद्दी सरकारी ऑफिसर्स से निपटने की जरूरत हो सकती है जो उनके बिजनेस में मुश्किलें पैदा कर सकते हैं।

कर्क आर्थिक राशिफल- आज धन का आगमन होगा और इससे महत्वपूर्ण निवेश फैसला लेने में मदद मिलेगी। आप शेयर मार्केट या रियल एस्टेट में निवेश कर सकते हैं, जिससे आने वाले दिनों में अच्छा रिटर्न मिलेगा। आप नया वाहन खरीदने की प्लानिंग पर भी आगे बढ़ सकते हैं, वहीं कुछ महिलाएं किसी फ्रेंड के साथ आर्थिक मसला सुलझने से भी खुश होंगी। कारोबारी प्रमोटरों से धन जुटाने में सफल रहेंगे। कुछ बिजनेसमैन पार्टनरों के साथ नई डील भी करेंगे और जिससे उन्हें अच्छा धन लाभ होगा।

कर्क सेहत राशिफल- ऑफिस और पर्सनल लाइफ को संतुलित बनाए रखना अच्छा है। आपको ट्रैवल के दौरान मेडिसिन अपने साथ रखनी चाहिए और समय पर हेल्दी डाइट को फॉलो करना चाहिए। कुछ महिलाओं को स्त्री रोग से जुड़ी परेशानियां हो सकती है। दिन के दूसरे हिस्से में आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ जातकों को खांसी से जुड़ी समस्याएं होंगी और किसी भी कीमत पर तंबाकू से बचना होगा। घर में सब्जियां काटते समय भी आपको सतर्क रहना चाहिए।

कर्क राशि के गुण- ताकत: सहज, व्यावहारिक, दयालु, ऊर्जावान, कलापूर्ण, समर्पित, परोपकारी, देखभाल करने वाला

कमजोरी: लालची, अधिकारवादी, विवेकशील

प्रतीक: केकड़ा

तत्व: जल

शारीरिक भाग: पेट और स्तन

राशि स्वामी: चंद्रमा

शुभ दिन: सोमवार

शुभ रंग : सफेद

भाग्यशाली अंक: 2

शुभ रत्न: मोती

कर्क राशि अनुकूलता चार्ट- स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com