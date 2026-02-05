Hindustan Hindi News
cancer today horoscope 6 february 2026 aaj ka kark rashifal daily future predictions
कर्क राशिफल 6 फरवरी: आज पार्टनर किसी बात के चलते आप पर करेगा शक, वेकेशन पर गए लोग जरूर बरतें ये सावधानी

कर्क राशिफल 6 फरवरी: आज पार्टनर किसी बात के चलते आप पर करेगा शक, वेकेशन पर गए लोग जरूर बरतें ये सावधानी

संक्षेप:

Cancer Today Horosocpe 6 February 2026: जानें आज यानी 6 फरवरी का दिन आपकी लवलाइफ, करियर, फाइनेंस और हेल्थ के हिसाब से कैसा होगा?

Feb 05, 2026 07:28 pm IST
Garima Singh
लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
Cancer Horoscope Today 6 February 2026, Aaj ka Kark Rashifal, कर्क राशिफल: आज कर्क राशि वाले अपने पार्टनर को प्यार से जुड़े रहने की आजादी दें। इससे आप लोगों का रिश्ता मजबूत होगा। साथ ही आप लोगों की आपसी समझ भी बढ़ेगी। रिश्ते में कोई बड़ी परेशानी आज नहीं होगी। अगर स्थिति बिगड़ती है तो समझदारी से काम लें। ऑफिस में चल रही दिक्कतों को अपने काम पर हावी ना होने दें। पैसों के मामले में आज दिन सही जाएगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी। बस आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। बाकी नीचे विस्तार से जानें कि आज यानी 6 फरवरी के दिन आपकी जिंदगी में क्या-क्या हो सकता है और आपको किन चीजों में सावधानी बरतनी है?

कर्क राशि वालों के लिए 6 फरवरी की विस्तृत राशिफल (Cancer 6 February Love, Career, Money and Health Horoscope)

लव राशिफल

6 फरवरी के दिन कर्क राशि वाले अपने पार्टनर के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। फ्यूचर प्लान्स को लेकर पार्टनर से आज खुलकर बात करें। कुछ लोगों पर आज पार्टनर शक कर सकता है, इस वजह से रिश्ते में थोड़ी अनबन हो सकती है। वहीं जो लोग अलगाव से जुड़े कानूनी मामले से जुड़े हैं, उन्हें वकील से जुड़ी चीजों में ज्यादा समय देना पड़ सकता है। बातचीत के दौरान आज खुलापन रखेंगे तो चीजें सही होंगी। शादीशुदा महिलाओं को आज समझदारी से हर फैसला लेना चाहिए। ऐसा करने से ससुराल पक्ष से जुड़े मुद्दे आसानी से सुलझ सकते हैं।

करियर राशिफल

6 फरवरी के दिन कर्क राशि वालों की खूब तारीफ होने वाली है। मीटिंग में आपके काम की सराहना होगी। ऐसे में आप आत्मविश्वास के साथ अच्छे और नए आइडिया लोगों के साथ शेयर कर पाएंगे। हो सकता है कि आज के दिन कुछ काम में ज्यादा समय देना पड़े। हेल्थकेयर, आईटी, एनीमेशन, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और हॉस्पिटैलिटी से जुड़े लोगों को विदेश से मौके मिल सकते हैं। जो स्टूडेंट्स विदेश में पढ़ाई के लिए फॉर्म भर चुके हैं, उन्हें जल्द ही अच्छी खबर मिल सकती है। बिजनेस से जुड़े लोगों को आगे की प्लानिंग सही से करनी चाहिए। खाने-पीने, फैशन एक्सेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक सामान और टेक्सटाइल के बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए 6 फरवरी का दिन सही होगा।

फाइनेंशियल राशिफल

कर्क राशि वालों के दिन की शुरुआत पैसों के मामले में खास तो नहीं होगी। हालांकि इसका रोजमर्रा की जिंदगी पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। आज के दिन किसी दोस्त के साथ पैसों का पुराना मामला सुलझ सकता है। वहीं कुछ महिला जातकों को परिवार में प्रॉपर्टी विवाद का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे मामलों से ज्यादा से ज्यादा दूर रहने की कोशिश करें और अपनी ओर से कोई भी दखल ना दें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मानसिक तनाव बढ़ने की संभावना है। वहीं बिजनेस से जुड़े लोगों को प्रमोटर्स के जरिए फंड मिलने की संभावना है।

स्वास्थ्य राशिफल

कर्क राशि वाले लोग 6 फरवरी के दिन अपने खानपान पर ध्यान दें। साथ ही आज कोई भी भारी सामान उठाने से बचने की कोशिश करें। आज वैसे तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं होने वाली है। कुछ लोगों को हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल या चिंता से जुड़ी दिक्कत परेशान कर सकती है। ओवरथिंकिंग से बचने की कोशिश करें। खुद को किसी ना किसी एक्टिविटी में उलझाए रहें। वहीं तले-भुने खाने से दूर रहें। फैटी चीजें ना खाएं। बड़े-बुजुर्ग लोग समय पर दवाइयां जरूर लें। जो लोग वेकेशन पर गए हैं, वो लोग पानी वाली एक्टिविटी से दूर रहें। अगर ऐसा कर रहें है तो सावधानी जरूर बरतें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो


गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।


परिचय और अनुभव

गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।


करियर

गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।


एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच

गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।


व्यक्तिगत रुचियां

काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।


विशेषज्ञता

वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफल

