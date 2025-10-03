कर्क राशिफल 4 अक्टूबर: आज पहले किया गया निवेश ला सकता है अच्छा रिटर्न, बचत पर ध्यान दें

Cancer Horoscope Today, Aaj ka Kark rashi rashifal 4 October 2025: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। आइए जानते हैं, 4 अक्टूबर का दिन कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा…

Cancer Today Daily Horoscope, आज का कर्क राशिफल 4 अक्टूबर 2025: आज का दिन कर्क राशि वालों के लिए छोटी-छोटी चीजों में शांति और खुशी ढूंढने के लिए अच्छा है। रिलेशनशिप आपको गर्मजोशी का एहसास दिलाएंगे, जबकि करियर से जुड़े मामलों में पहचान मिलेगी। धन अच्छा नजर आ रहा है और सिंपल लेकिन लगातार केयर से सेहत अच्छी बनी रह सकती है। स्थायी सफलता के लिए स्थिरता और धैर्य पर ध्यान देना चाहिए।

कर्क लव राशिफल- आज जब आप अपने पार्टनर के साथ इमोशनल रूप से जुड़ते हैं तो आपकी लव लाइफ चमक उठती है। कपल शांत, दिल से दिल की बातचीत को एन्जॉय कर सकते हैं जो समझ और भरोसा लाती है। अगर आप सिंगल हैं, तो आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो आपके समान इंटरेस्ट को शेयर करता है, जिससे एक नई शुरुआत होगी। अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखने से बचें, आपकी ईमानदारी की तारीफ हो सकती है।

कर्क करियर राशिफल- वर्कलाइफ लगातार ग्रोथ के साथ अच्छी तरह से चल सकती है। आपका ध्यान आपको अटके हुए टास्कों को बिना स्ट्रेस के पूरा करने में मदद करेगा। कलीग मदद कर सकते हैं और टीम वर्क तालमेल से भरा लगेगा। सीनियर आपके समर्पण को नोटिस कर सकते हैं और नई जिम्मेदारियों के दरवाजे खोल सकते हैं। अगर आप करियर में बदलाव की तैयारी कर रहे हैं तो प्लानिंग या नेटवर्किंग के लिए आज का दिन अनुकूल है।

कर्क आर्थिक राशिफल- छोटे लेकिन भरोसेमंद लाभ के मौकों के साथ आपकी वित्तीय स्थिति संतुलित दिख रही है। पहले किया गया निवेश राहत या अच्छा रिटर्न ला सकता है। अचानक या रिस्क से भरे फैसलों से बचें और बचत पर ध्यान दें। फैमिली से जुड़े आर्थिक प्लान पर ध्यान देने की जरूरत हो सकती है लेकिन यह लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी लाएगा। आज जिम्मेदारी से भरे खर्च करने की आदतें भविष्य में मानसिक शांति सुनिश्चित करेंगी।

कर्क सेहत राशिफल- आपकी सेहत स्थिर रहने वाली है, लेकिन स्ट्रेस के लेवल पर ध्यान देना जरूरी है। शांत रहने के लिए गहरी सांस लेने या ध्यान लगाने की कोशिश करें। हल्की स्ट्रेचिंग या योग से थकान को रोका जा सकता है। संतुलित वेजिटेरियन खाना और हाइड्रेटेड रहने से आपकी एनर्जी बढ़ेगी। खुद पर ज्यादा काम करने से बचाएं और जरूरत पड़ने पर ब्रेक लें। जब आप अपने पसंदीदा लोगों के साथ समय बिताएंगे तो इमोशनल हेल्थ भी अच्छी होगी।

कर्क राशि के गुण- ताकत: सहज, व्यावहारिक, दयालु, ऊर्जावान, कलापूर्ण, समर्पित, परोपकारी, देखभाल करने वाला

कमजोरी: लालची, अधिकारवादी, विवेकशील

प्रतीक: केकड़ा

तत्व: जल

शारीरिक भाग: पेट और स्तन

राशि स्वामी: चंद्रमा

शुभ दिन: सोमवार

शुभ रंग : सफेद

भाग्यशाली अंक: 2

शुभ रत्न: मोती

कर्क राशि अनुकूलता चार्ट- स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com