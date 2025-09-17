कर्क राशिफल 18 सितंबर: ऑफिस की पॉलिटिक्स से बचें, पैसों के मामले में रहेंगे भाग्यशाली

Cancer Horoscope Today, Aaj ka Kark rashi rashifal 18 September 2025: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। आइए जानते हैं, 18 सितंबर का दिन कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा…

Cancer Today Daily Horoscope, आज का कर्क राशिफल 18 सितंबर 2025: कर्क राशि वालों को आज लव अफेयर में सुखद पल आएंगे। वर्कप्लेस पर नए टास्क ज्यादा डिसिप्लिन की मांग करते हैं। धन के मामले में आप भाग्यशाली रहने वाले हैं। लेकिन सेहत से जुड़ी परेशानियां आज रहने वाली हैं।

कर्क लव राशिफल- आज रिलेशनशिप ज्यादा कम्युनिकेशन की मांग करते हैं। आपको लवर के लिए समय निकालने के लिए तैयार रहना होगा और माता-पिता का सपोर्ट भी मिलेगा। कुछ महिलाओं की सगाई हो जाएगी। जिन लोगों का हाल ही में ब्रेकअप हुआ है, उन्हें दिन के पहले हिस्से में ट्रैवल के दौरान या किसी फंक्शन में किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। शादीशुदा महिलाओं को अपने वैवाहिक जीवन को बचाने के लिए अपने जीवनसाथी पर नजर रखने की जरूरत है। कुछ लव अफेयर आज टॉक्सिक हो सकते हैं।

कर्क करियर राशिफल- आज आप वर्कप्लेस पर प्रोडक्टिविटी से जुड़े मामले को हल करने में सफल रहेंगे। ऑफिस की पॉलिटिक्स से बचें और डेडलाइन को पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा घंटे काम करने पर भी विचार करना चाहिए। जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं, जैसे राइटर, डिजाइनर और एनीमेशन एक्सपर्ट आज ज्यादा पैसा कमाएंगे। सेल्स और मार्केटिंग से जुड़े लोग लक्ष्य पूरा करने के लिए काफी ट्रैवल करेंगे। बिजनेसमैन नई पार्टनरशिप बनाएंगे जिससे अच्छा लाभ होगा। आज आपको ऑफिस से जुड़ी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं।

कर्क आर्थिक राशिफल- आज कोई गंभीर आर्थिक मामला दिन पर प्रभाव नहीं डालेगा। किसी संपत्ति को बेचने का फैसला लेना अच्छा रहेगा। कारोबार से जुड़े पेमेंट मामलों से आपको राहत मिल सकती है। आपको धन से जुड़े मसले निपटाने की जरूरत पड़ सकती है और कुछ पुरुष जातक नया वाहन खरीदेंगे। कुछ महिलाओं को ऑफिस या क्लास में सेलिब्रेशन पर खर्च करने की जरूरत हो सकती है। बिजनेसमैन प्रमोटरों के जरिए धन जुटाएंगे जिससे व्यापार को नए क्षेत्रों में ले जाने में मदद मिलेगी।

कर्क सेहत राशिफल- आज आपको जोड़ों में दर्द हो सकता है और जिन लोगों को कार्डियक से जुड़ी बीमारी की हिस्ट्री है, उन्हें भी डॉक्टर से सलाह लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। घर के बड़े-बुजुर्गों को सांस से जुड़ी परेशानी हो सकती है। कुछ महिलाओं को स्किन से जुड़ी एलर्जी होगी। चीनी का सेवन कम करना ही अच्छा है। जंक फूड से दूरी बनाएं। प्रेग्नेंट लेडीज को वेकेशन के दौरान टूव्हीलर चलाने और पानी के अंदर की एक्टिविटी से बचना चाहिए।

कर्क राशि के गुण- ताकत: सहज, व्यावहारिक, दयालु, ऊर्जावान, कलापूर्ण, समर्पित, परोपकारी, देखभाल करने वाला

कमजोरी: लालची, अधिकारवादी, विवेकशील

प्रतीक: केकड़ा

तत्व: जल

शारीरिक भाग: पेट और स्तन

राशि स्वामी: चंद्रमा

शुभ दिन: सोमवार

शुभ रंग : सफेद

भाग्यशाली अंक: 2

शुभ रत्न: मोती

कर्क राशि अनुकूलता चार्ट- स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com