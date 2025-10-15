Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Cancer Today Horoscope 16 October 2025 Aaj ka Kark rashifal daily future predictions

कर्क राशिफल 16 अक्टूबर: आज आपके पास आएगा पैसा, लव लाइफ की परेशानियों को करें हल

संक्षेप: Cancer Horoscope Today, Aaj ka Kark rashi rashifal 16 October 2025: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। आइए जानते हैं, 16 अक्टूबर का दिन कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा…

Wed, 15 Oct 2025 10:01 PMSaumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
share Share
Follow Us on
कर्क राशिफल 16 अक्टूबर: आज आपके पास आएगा पैसा, लव लाइफ की परेशानियों को करें हल

Cancer Today Daily Horoscope, आज का कर्क राशिफल 16 अक्टूबर 2025: आज कर्क राशि वालों को लव लाइफ में चल रही परेशानियों को हल कर लेना चाहिए। आपका बर्ताव आपको सफल करियर बनाने में मदद करेगा। आज आपको धन लाभ होगा, लेकिन सेहत अच्छी नहीं रहेगी।

कर्क लव राशिफल- आज आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिव पल आएंगे। आपको अपने वर्तमान लव अफेयर में चल रही समस्याओं को सुलझाने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपका प्रिय व्यक्ति चाहता है कि आप लव अफेयर में खुलकर अपनी बात कहें, इसलिए आज धैर्य के साथ उनकी बात सुनना भी जरूरी है। जो लोग किसी प्रपोजल के जवाब का इंतजार कर रहे हैं, वे खुश हो सकते हैं क्योंकि आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल सकता है। आज अपने पुराने प्रेमी या प्रेमिका से मिलकर आप खोए हुए प्यार को फिर से जगा सकते हैं। लेकिन शादीशुदा जातकों को सतर्क रहना चाहिए कि कहीं उनकी मैरिड लाइफ खराब नहीं हो।

ये भी पढ़ें:धनतेरस पर साढ़ेसाती व ढैय्या से पीड़ित राशियां करें ये 8 उपाय, प्रसन्न होंगे शनि

कर्क करियर राशिफल- कर्क राशि वालों को आज ऑफिस में नए काम हाथ में लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। एविएशन, ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन, पब्लिकेशन, हॉस्पिटैलिटी और बायो केमेस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए दिन काफी बिजी रहेगा, जहां बहस और आलोचनाएं भी प्रोडक्टिविटी पर प्रभाव डालेंगी। बेहतर पैकेज के लिए आप जॉब में बदलाव की भी उम्मीद कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योर्स अपनी प्रोफेशनल प्लानिंग को आगे बढ़ा सकते हैं और दिन का दूसरा भाग किसी नए वेंचर्स की शुरुआत के लिए अच्छा है। कुछ बिजनेसमैन व्यापार को नए क्षेत्रों में भी ले जाएंगे।

कर्क आर्थिक राशिफल- आज कर्क राशि वालों के पास धन का आगमन होगा और आप सभी पेंडिंग बिल चुकाने में सफल रहेंगे। कुछ महिलाएं आज रियल एस्टेट में निवेश करने का ऑप्शन चुनेंगी। आप शेयर मार्केट में भी निवेश करने पर विचार कर सकते हैं। अगर आप कहीं नौकरी करते हैं, तो जॉब बदलने पर विचार करें क्योंकि आपके आय में वृद्धि होगी। आज आप अच्छे एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं और पार्टनरशिप से बिजनेस विस्तार के लिए धन जुटाने में मदद मिलेगी।

ये भी पढ़ें:दिवाली पर तुला राशि में ग्रहों का जमावड़ा: त्रिग्रही योग से 6 राशियों को लाभ

कर्क सेहत राशिफल- आज आपकी सेहत में छोटी-मोटी परेशानियां आ सकती हैं। जिन लोगों को हर्ट से जुड़ी बीमारी का इतिहास रहा है, उन्हें मुश्किलें हो सकती हैं। दिन का पहला भाग सर्जरी के लिए अच्छा है। आपको अपने सिर से ऊपर भारी सामान नहीं उठाना चाहिए। जिन लोगों को किडनी या लिवर से जुड़ी परेशानी है, उन्हें मुश्किलें हो सकती हैं। ट्रैवल के दौरान बड़े-बुजुर्गों को मेडिकल किट तैयार रखनी चाहिए।

कर्क राशि के गुण-

ताकत: सहज, व्यावहारिक, दयालु, ऊर्जावान, कलापूर्ण, समर्पित, परोपकारी, देखभाल करने वाला

कमजोरी: लालची, अधिकारवादी, विवेकशील

प्रतीक: केकड़ा

तत्व: जल

शारीरिक भाग: पेट और स्तन

राशि स्वामी: चंद्रमा

शुभ दिन: सोमवार

शुभ रंग : सफेद

भाग्यशाली अंक: 2

शुभ रत्न: मोती

कर्क राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वह ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़ी खबरें देखती हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की रहने वालीं सौम्या ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जर्नलिज्म में पीजी किया है। अपने करियर की शुरुआत हैदराबाद स्थित एक लोकल न्यूज पोर्टल से की और उसके बाद जनसत्ता, क्विंट हिंदी और जी न्यूज होते हुए पिछले चार सालों से लाइव हिन्दुस्तान में हैं। सौम्या पत्रकारिता जगत में पिछले सात सालों से कार्यरत हैं। नई जगहों पर घूमना, भजन सुनना और नए लोगों से जुड़ना बहुत पसंद है। बाकी वक्त बेटी के साथ सपने देखने में बीतता है। और पढ़ें
Cancer Today Horoscope Aaj Ka Rashifal अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने