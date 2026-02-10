कर्क राशिफल 10 फरवरी: आज दोस्ती के प्यार में बदलने के हैं पूरे चांस, ऑफिस मीटिंग में जरूर करें ये काम
Aaj ka Kark Rashi Ka Rashifal, Cancer Horoscope 10 February: राशि चक्र की ये चौथी राशि है। जिन लोगों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर करता है, उन लोगों की राशि कर्क मानी जाती है। जानें कर्क राशि के जातकों के लिए 10 फरवरी का दिन कैसा होने वाला है?
Cancer Horoscope Today 10 February 2026, Aaj ka Kark Rashifal, कर्क राशिफल: आज आपका कोई नया रिश्ता शुरू हो सकता है। रिश्ते में खुशी का माहौल रहने वाला है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उन्हें आज किसी ना किसी चुनौती का सामना जरूर करना पड़ेगा। हालांकि प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने के कई मौके मिलने वाले हैं। हेल्थ और फाइनेंस ठीक रहेगा। कोई बड़ी समस्या तो नहीं दिख रही है। हेल्थ के मामले में बस थोड़ा ध्यान देना पड़ सकता है। जानें आज यानी 10 फरवरी के दिन आपका पूरा दिन कैसा जाने वाला है? नीचे विस्तार से पढ़ें कर्क राशि का विस्तृत राशिफल-
कर्क लव राशिफल
लव लाइफ में आज आपकी हल्की सी अनबन हो सकती है। ऐसे में पार्टनर की बात को समझने की कोशिश करें। ईगो से विवाद बढ़ने की पूरी संभावना बन रही है। ऐसे में अपने इमोशन पर आपको काबू रखने की जरूरत है। पर्सनल मैटर को समझदारी से सुलझाने की पूरी कोशिश करें। जो लोग अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, वो आज पैरेंट्स से बात कर सकते हैं क्योंकि सपोर्ट मिलने के पूरे चांस हैं। आपकी शादी की बात आगे बढ़ सकती है। जो लोग ऑलरेडी रिश्ते में हैं वो पार्टनर के साथ रोमांटिक यात्रा प्लान कर सकते हैं। वीकेंड का प्लान बनाने के लिए भी आज दिन अच्छा रहेगा। आप पार्टनर के साथ जितना ज्यादा समय बिताएंगे, उतनी ही ज्यादा समझ आपके बीच बढ़ेगी। कुछ लोगों की दोस्ती आज प्यार में बदल सकती है।
कर्क करियर राशिफल
आज ऑफिस में अगर कम टाइम भी मिले फिर भी आप क्वालिटी के साथ कोई भी समझौता ना करें। कोई ना कोई आपकी मेहनत पर सवाल जरूर उठा सकता है। ऐसे में सतर्क रहें। अगर ऐसा होता भी है तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। अपनी मेहनत से खुद को और अपने काम को साबित करके दिखाएं। टीम मीटिंग में अपने नए और क्रिएटिव आइडिया को शेयर करें। आज कई लोगों के लिए इंटरव्यू के भी योग बन सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर होने के पूरे चांस हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी शुभ दिन है। इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा, ऑटो पार्ट्स और मशीन के बिजनेस से जुड़े लोग स्थानीय अधिकारियों के साथ अच्छी बनाकर रखें क्योंकि ये आगे काम आएगा।
कर्क मनी राशिफल
आज आप पैसों से जुड़े मामलों में सावधानी बरतें। शेयर और रिस्क भरे इन्वेस्टमेंट से दूर रहें। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा। ऑनलाइन पैसे भरते वक्त अनजान लोगों से सावधान रहें। कुछ लोगों के लिए पैसों जुड़ा कोई पुराना मामला आज सुलझ सकता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान लेना है या फिर घर के लिए फर्नीचर खरीदने का सोच रहे हैं तो इसके लिए दिन के बाद का समय अच्छा है। बिजनेस से जुड़े लोग अपना बकाया भुगतान कर लेंगे। कई लोगों के लिए बैंक लोन मंजूर होने की संभावना है।
कर्क स्वास्थ्य राशिफल
आज आप अपनी सेहत का खास ध्यान रखें। आज कुछ लोगों को दिल से जुड़ी समस्या हो सकती है। ऐसे में डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ सकती है। आज आप अपने दिन की शुरुआत हल्की एक्सरसाइज के साथ करें। लगभग 20 मिनट टहलने की कोशिश करें। शराब और तंबाकू से दूरी बनाकर रखें। खेलते समय स्टूडेंट्स को हल्की चोट लग सकती है, हालांकि स्थिति गंभीर नहीं होगी। ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों को स्किन से जुड़ी दिक्कत हो सकती है।
लेखक के बारे में
शॉर्ट बायो
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता
