कर्क मासिक राशिफल: 1-31 अक्टूबर तक का समय कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Cancer Horoscope Monthly, Kark rashi ka rashifal October 2025 : कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। अक्टूबर में सिंगल लोगों को फ्रेंड्स के जरिए किसी से मुलाकात हो सकती है।

Tue, 30 Sep 2025 10:02 PM

Cancer October Horoscope 2025, कर्क अक्टूबर मासिक राशिफल: कर्क राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना इमोशनल बैलेंस और स्थिर तरक्की लेकर आया है। रिलेशनशिप में मधुरता, धैर्य से काम में ग्रोथ, धन में थोड़ा सुधार, रूटीन से हेल्थ को लाभ मिलेगा। स्पीड बनाए रखने के लिए बातचीत, प्रैक्टिकल बजट और डेली रेस्ट करें। फैमिली सपोर्ट आपकी प्लानिंग, आत्मविश्वास और उम्मीदों को भी स्ट्रांग करता है।

कर्क मासिक लव राशिफल- इस महीने आपका दिल धीरे-धीरे और प्यार से खुलता है। छोटे-छोटे इशारे बड़े-बड़े वादों से ज्यादा मायने रखते हैं। अपने पार्टनर की बात सुनने में समय बिताएं। सिंगल लोगों को फ्रेंड्स के जरिए किसी से मुलाकात हो सकती है। जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें। मदद वाले टास्कों और विचारशील मैसेजों से केयर दिखाएं।

कर्क मासिक करियर राशिफल- वर्कप्लेस पर कर्क राशि वालों को इस महीने लगातार कोशिश से क्लियर रिजल्ट मिलेंगे। व्यापक विचारों के बजाए क्लियर टास्कों और प्रैक्टिकल स्टेप पर ध्यान दें। मदद के ऑफर तब स्वीकार करें जब वे आपके लक्ष्यों के अनुरूप हों। स्पष्टता पाने के लिए छोटी-छोटी नई स्किल सीखें और सवाल पूछें। अगर कोई देरी नजर आए, तो इसे प्लानिंग को रिवाइन करने का समय मानें।

कर्क मासिक आर्थिक राशिफल- धन स्थिर दिख रहा है और धीरे-धीरे इसमें सुधार हो सकता है। यह देखने के लिए कि पैसा कहां जाता है, छोटे खर्चों पर नजर रखें और आवेगपूर्ण खरीदारी से बचें। एक सिंपल बजट बचत की गुंजाइश और बिलों के लिए एक अच्छा प्लान दिखाएगा। तुरंत हल के बजाए छोटे, स्थिर आय के अवसरों की खोज करें। रिस्क भरी आदतों पर अंकुश लगाएं और जरूरी चीजों को प्राथमिकता दें, अब सावधानी से प्लानिंग बनाने से स्ट्रेस कम होगा।

कर्क मासिक सेहत राशिफल- कर्क राशि वालों अक्टूबर के महीने में आप संयमित रूटीन रखेंगे तो सेहत स्थिर रहेगी। आरामदायक नींद, लाइट एक्सरसाइज और संतुलित भोजन का लक्ष्य रखें। शॉर्ट वॉक, साधारण स्ट्रेचिंग और शांत सांस लेने से मूड और एनर्जी में सुधार होगा। ज्यादा काम करने से बचें और आराम का स्पष्ट समय सेट करें। अगर आप थका हुआ महसूस करते हैं, तो मदद मांगें और बिना किसी अपराध बोध के स्पीड धीमी कर लें। छोटी, रेगुलर आदतें स्ट्रांग हेल्थ में विकसित होंगी, जिससे आपके माइंड को शांत रहने में मदद मिलेगी और आपका शरीर पूरे महीने ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करेगा।

कर्क राशि के गुण-

ताकत: सहज, व्यावहारिक, दयालु, ऊर्जावान, कलापूर्ण, समर्पित, परोपकारी, देखभाल करने वाला

कमजोरी: लालची, अधिकारवादी, विवेकशील

प्रतीक: केकड़ा

तत्व: जल

शारीरिक भाग: पेट और स्तन

राशि स्वामी: चंद्रमा

शुभ दिन: सोमवार

शुभ रंग : सफेद

भाग्यशाली अंक: 2

शुभ रत्न: मोती

कर्क राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com