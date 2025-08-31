cancer monthly horoscope kark rashi ka masik rashifal september 2025 future predictions कर्क मासिक राशिफल : कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1 से 30 सितंबर तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
cancer monthly horoscope kark rashi ka masik rashifal september 2025 future predictions

कर्क मासिक राशिफल : कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1 से 30 सितंबर तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Cancer Horoscope Today Kark rashi ka rashifal September 2025 : कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। सितंबर माह में कर्क राशि वालों द्वारा समझदारी से लिए फैसले धीरे-धीरे आगे बढ़ाएंगे।

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेयSun, 31 Aug 2025 10:42 PM
Cancer September Horoscope, कर्क राशिफल सितंबर 2025: इस माह में घर और कार्यक्षेत्र में धीरे-धीरे परिवर्तन होंगे। सबसे अच्छे से बात करें और सिंपल प्लान बनाएं। ऐसा करने से आप शांत रहेंगे, आपको सफलता भी मिलेगी और डेली रूटीन में चलने के साथ ही धैर्यवान भी बने रहेंगे। सितंबर का माह आपको सफलता दिलाएगा। समझदारी से लिए फैसले आपको धीरे-धीरे आगे बढ़ाएंगे। डेली रूटीन पर ध्यान दें। बातचीत ईमानदारी से करें। विश्वास बनाकर रखें। कार्य में बैलेंस बनाएं और बीच-बीच में ब्रेक भी लें।

लव राशिफल- इस माह आप परिवार और पार्टनर के प्रति अधिक दयालु और धैर्यवान बने रहेंगे। छोटी-छोटी बातें प्रेमी का दिन जीत लेंगी और विश्वास भी बढ़ेगा। सिंगल जातकों की आज किसी खास से मुलाकात हो सकती है। आपकी मुलाकात दोस्त की मदद से हो सकती है। रिलेशनशिप में चुपचाप न रहें। अपनी बात को साफ-साफ कहें। कपल्स साथ में समय व्यतीत करने या बात करने से खुश होंगे। किसी की बात को सुनना किसी बात को सही साबित करने से ज्यादा अच्छा है। इस माह प्रेमी का ध्यान रखने और सरप्राइज देने से आपका रिश्ता मजबूत होगा।

करियर राशिफल- कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और ध्यान से काम करने की कला को दूसरों द्वारा नोटिस किया जाएगा। अपने सभी कार्य पूरे करें और अपने शेड्यूल को व्यवस्थित करें। ऐसा करने से तनाव भी कम होगा। इस माह को प्रैक्टिकल स्किल सीखना आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने विचारों को शांत होकर शेयर करें और टीम के साथियों को सपोर्ट करें। आपकी सकारात्मक सोच आपको भरोसेमंद बनाती है। जल्दबाजी में कोई भी फैसला न लें। कोई भी वादा करने से पहले जानकारी अच्छे से ले लें।

आर्थिक राशिफल- सितंबर माह में आपको बजट बनाकर चलना होगा। इस माह खर्चों में कटौती करें। रोजाना के खर्चों पर ध्यान दें और जो जरूरी न हो उस खर्चे को कम करें। अगर कोई बड़ी रकम आपने चुकानी है तो इसे आसान किश्तों में चुकाने का प्लान बनाएं। लोन लेने से बचें। अतिरिक्त आय के स्तोत्रों पर ध्यान दें। इमरजेंसी के लिए पैसे बचाकर रखें। समझदारी से फैसले लेने से आर्थिक स्थिति अच्छी होगी और आने वाले महीनों में तनाव कम होगा।

स्वास्थ्य राशिफल- डेली रूटीन पर ध्यान दें। जैसे- रोजाना सैर करें। पर्यापत नींद लें और हल्का भोजन लें। छोटी-छोटी अच्छी आदतों को अपनाकर आप ऊर्जावान बने रह सकते हैं। हल्की एक्सरसाइज करने से तनाव कम होगा। रात को सोने का एक समय बनाएं। तनाव को कम करने के लिए दिन में बीच-बीच में ब्रेक लेते रहें और दोस्तों से बात करें। लाइफस्टाइल में तुरंत कोई भी बदलाव न करें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)