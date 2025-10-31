Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़cancer monthly horoscope kark rashi ka masik rashifal november 2025 future predictions
कर्क मासिक राशिफल : कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1 से 30 नवंबर तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

संक्षेप: Cancer Horoscope Today Kark rashi ka rashifal November 2025 : कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है।

Fri, 31 Oct 2025 09:27 PMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
Cancer Horoscope November, कर्क राशिफल नवंबर 2025: नवंबर का महीना आपके लिए शांत, स्थिर और सकारात्मक रहेगा। चीजें धीरे-धीरे लेकिन साफ दिशा में बढ़ेंगी। परिवार का साथ मिलेगा और छोटे-छोटे कामों में भी सफलता मिलेगी जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। बस प्लानिंग पर ध्यान दें। लोगों से प्यार से पेश आएं और रोजमर्रा की आदतों को संतुलित रखें। इससे मन भी शांत रहेगा और काम भी सही ढंग से होंगे। इस महीने आप खुद को पहले से ज्यादा व्यवस्थित महसूस करेंगे। घर और काम पर छोटे-छोटे कदम उठाने से अच्छे नतीजे दिखेंगे। दोस्तों और परिवार से मदद मिलेगी। ईमानदारी बनाए रखें। ज्यादा चीजों में उलझने के बजाय सादा रूटीन अपनाएं और कुछ नया सीखने के मौके को 'हां' कहें। महीने के आखिर तक आपको अपने भीतर एक शांति और प्रगति का अहसास होगा।

लव राशिफल: इस महीने प्यार में स्थिरता और अपनापन रहेगा। जो लोग सिंगल हैं, उन्हें किसी दोस्ती या मैसेज के जरिए नया रिश्ता शुरू करने का मौका मिल सकता है। कपल्स के लिए यह समय भरोसा और अपनापन बढ़ाने वाला रहेगा। छोटी-छोटी बातें, ईमानदार बातचीत और साथ में बिताया वक्त रिश्ते को मजबूत बनाएगा। जल्दीबाजी न करें, वादे सोच-समझकर करें। परिवार का माहौल भी सुकूनभरा रहेगा। प्यार को धीरे-धीरे बढ़ने दें और हर छोटे पल को महसूस करें। यही सच्चा रिश्ता होता है।

करियर राशिफल: काम के क्षेत्र में इस महीने आपकी लगन और स्थिरता रंग लाएगी। जो काम आप ध्यान से पूरा करेंगे, उनका असर साफ दिखेगा। अधिकारी या मैनेजर आपके भरोसेमंद काम की तारीफ करेंगे। कोई नया कोर्स या ट्रेनिंग भी आपके करियर में फायदा दे सकता है। टीम मीटिंग में अपने विचार साफ शब्दों में रखें, लेकिन ज्यादा जिम्मेदारी एक साथ न लें। गपशप से दूर रहें और काम पर ध्यान दें। अगर नौकरी बदलने का सोच रहे हैं तो पहले अच्छी तरह जानकारी लें और भरोसेमंद लोगों से बात करें।

आर्थिक राशिफल: पैसों का फ्लो इस महीने धीमा रहेगा, लेकिन स्थिर रहेगा। रोज के खर्चों का हिसाब रखें और जिन चीजों की जरूरत नहीं है उनका सब्सक्रिप्शन बंद कर दें। किसी पेमेंट या रिफंड में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन घबराएं नहीं। महीने के बीच में कोई छोटा बोनस या गिफ्ट भी मिल सकता है। बड़े निवेश या रिस्क वाले कामों से फिलहाल बचें। परिवार से पैसों के मामलों में बात करें और हर हफ्ते थोड़ा-थोड़ा बचत करते रहें। छोटी सा सेविंग जारी रखें। धीरे-धीरे अच्छी रकम जमा हो जाएगी।

स्वास्थ्य राशिफल: सेहत इस महीने संतुलित रहेगी अगर आप अपनी दिनचर्या को हल्का और नियमित रखें। जल्दी सोएं, सुबह थोड़ी वॉक या हल्की स्ट्रेचिंग करें। गुनगुना पानी पिएं और फल-सब्जियां ज्यादा खाएं। काम के बीच में थोड़े-थोड़े ब्रेक लें ताकि आंखों और दिमाग को आराम मिले। अगर तनाव बढ़े तो गहरी सांस लें या शांत होकर ध्यान लगाएं। किसी भी दर्द या परेशानी को नजरअंदाज न करें। जरूरत लगे तो डॉक्टर से सलाह लें। देर रात भारी खाना न खाएं और नींद पूरी लें। छोटे-छोटे कदम आपको पूरे महीने तंदुरुस्त रखेंगे।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
