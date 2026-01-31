Hindustan Hindi News
कर्क मासिक राशिफल : कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1 से 28 फरवरी तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

कर्क मासिक राशिफल : कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1 से 28 फरवरी तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

संक्षेप:

Cancer Horoscope Kark Rashi Ka Rashifal : कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। आइए जानते हैं, कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा फरवरी 2026 का महीना…

Jan 31, 2026 09:35 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
Cancer Horoscope February, कर्क राशिफल फरवरी 2026: फरवरी का महीना कर्क राशि वालों के लिए शांति, साफ सोच और समझदारी भरे फैसलों का संकेत देता है। इस दौरान आप यह ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि आपके लिए असल में क्या जरूरी है। मन पहले से ज्यादा शांत रहेगा और फैसले लेते समय जल्दबाज़ी नहीं होगी। छोटे लेकिन सही कदम धीरे-धीरे आपके रिश्तों को मजबूत करेंगे और निजी विकास के नए मौके भी देंगे। घर और काम दोनों जगह छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देने से लगातार प्रगति होती नजर आएगी। परिवार का सहयोग आपको भावनात्मक ताकत देगा और रोज़मर्रा की साधारण दिनचर्या आपके मूड को बेहतर बनाएगी। इस महीने अपने फैसलों पर भरोसा रखें और धीरे-धीरे आगे बढ़ें। रोज लिए गए छोटे फैसले आगे चलकर अच्छे नतीजे देंगे।

कर्क राशि लव राशिफल- प्रेम जीवन में इस महीने गर्मजोशी और अपनापन महसूस होगा। दिल की बातों को शांति से कहने और सामने वाले की बात ध्यान से सुनने से रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेंगी। बिना जल्दबाजी के बातचीत करने से गलतफहमियां दूर होंगी। अगर आप सिंगल हैं, तो किसी दोस्ताना मुलाकात या छोटी-सी आउटिंग के दौरान किसी से जुड़ाव शुरू हो सकता है। यहां भी धीरे-धीरे आगे बढ़ना बेहतर रहेगा। जो लोग रिश्ते में हैं, उनके लिए यह समय धैर्य और भरोसे का है। बड़े प्लान बनाने के बजाय छोटे-छोटे ख्याल रखना ज्यादा असर दिखाएगा। छोटी बातों पर बहस करने से बचें और प्यार, समझ और सहारे को प्राथमिकता दें। घर में कोई छोटा-सा पारिवारिक मिलन या साथ बैठकर वक्त बिताना रिश्तों को और मजबूत कर सकता है।

कर्क राशि करियर राशिफल- कामकाज के मामले में यह महीना मेहनत और धैर्य का फल देने वाला है। लगातार और ईमानदारी से किया गया काम सीनियर्स और साथियों की नजर में आएगा। बेहतर रहेगा कि आप एक समय पर एक ही काम पूरा करें और अधूरे काम छोड़कर नए काम शुरू न करें। टीमवर्क इस महीने आपकी बड़ी ताकत बनेगा। किसी मुश्किल काम में मदद मांगने या दूसरों की मदद करने से हल जल्दी निकलेगा। अगर कहीं छोटी गलती हो जाए, तो उससे सीख लेकर आगे की योजना बेहतर बनाएं। ऐसे वादे करने से बचें जिन्हें निभाना मुश्किल हो। काम से जुड़ी बातें लिखकर रखना और अपनी प्रगति पर नजर रखना आपके लिए मददगार रहेगा। हर हफ्ते कोई एक छोटा नया स्किल सीखने की कोशिश करें, इससे आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और काम में निखार आएगा।

कर्क राशि आर्थिक राशिफल- पैसों को लेकर इस महीने सावधानी और समझदारी जरूरी रहेगी। छोटे-छोटे खर्चों का हिसाब रखें और जहां संभव हो, थोड़ी बचत जरूर करें। जोखिम भरे निवेश या अचानक बड़ी खरीदारी से दूरी बनाए रखना बेहतर रहेगा। खर्च कम करने और बचत बढ़ाने के लिए साधारण और व्यावहारिक तरीके अपनाएं। अगर कोई वित्तीय मदद या ऑफर मिले, तो शर्तों को ध्यान से पढ़ें और पूरी जानकारी के बाद ही फैसला लें। घर से जुड़ी किसी बड़ी खरीदारी से पहले परिवार के किसी भरोसेमंद सदस्य से सलाह करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आप चाहें तो इस महीने 15 दिन की छोटी बचत आदत शुरू कर सकते हैं और रोज़ खर्च लिखने की आदत डाल सकते हैं। परिवार के साथ मिलकर छोटी-छोटी आर्थिक सफलताओं को सेलिब्रेट करना आपको मानसिक सुकून देगा।

कर्क राशि स्वास्थ्य राशिफल- स्वास्थ्य के लिहाज से यह महीना आराम और संतुलन पर ध्यान देने का है। समय पर सोना, पर्याप्त पानी पीना और रोज़ थोड़ी देर टहलना आपकी ऊर्जा को बेहतर बनाएगा। बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम से बचें, क्योंकि इससे थकान और बेचैनी बढ़ सकती है।मन को शांत रखने के लिए गहरी सांस लेने की आसान एक्सरसाइज करें। अगर कभी मन भारी लगे, तो परिवार के किसी सदस्य से खुलकर बात करें, इससे हल्का महसूस होगा। काम के दौरान छोटे-छोटे ब्रेक लें और हल्की स्ट्रेचिंग करें, ताकि शरीर और दिमाग दोनों तरोताजा रहें। रोज की दिनचर्या में हल्की वॉक, थोड़ी स्ट्रेचिंग और तय समय पर सोने की आदत आपको पूरे महीने बेहतर महसूस कराएगी।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
