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कर्क मासिक राशिफल : कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1 से 31 मई तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Apr 30, 2026 10:14 pm ISTIshita Kotiya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Cancer Horoscope Kark Rashi Ka Rashifal : कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। आइए जानते हैं, कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा मई 2026 का महीना…

कर्क मासिक राशिफल : कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1 से 31 मई तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Cancer Horoscope May, कर्क राशिफल मई 2026: इस महीने जो बातें आपने अंदर दबाकर रखी हैं, उन्हें बाहर आने का मौका चाहिए। पूर्णिमा के समय प्यार, बच्चे, क्रिएटिव काम, खुशी और आपकी अपनी इच्छाएं सामने आ सकती हैं। आपको साफ समझ आ सकता है कि आप क्या कहना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, क्या माफ करना है या क्या पाना है।

महीने की शुरुआत थोड़ी भावनात्मक लग सकती है, लेकिन यही आपको हल्का भी करेगी, जब आप सच में कुछ बोल देंगे। सही समय का इंतजार करने से बेहतर है एक सीधी बात कह देना।महीने के बीच में सपोर्ट बहुत मायने रखेगा। वृषभ अमावस्या आपको दिखाएगी कि कौन से दोस्त, प्लान और लोग आपको स्थिर महसूस कराते हैं। इस समय ऐसे लोगों को चुनें जो ताकत दें, दबाव नहीं।

आपको यह भी समझ आएगा कि कौन साथ देता है और कौन सिर्फ आपकी ऊर्जा लेता है। ऐसे लोगों को अपने पास रखें जिनके सामने आप बिना डर के सच्चे रह सकें। महीने के आखिर में जब सूर्य मिथुन में जाएगा, तब आपको थोड़ा आराम और प्राइवेट टाइम ज्यादा जरूरी लगेगा। नींद, शांति और मन को हल्का करने के लिए समय निकालना जरूरी होगा।

आगे पढ़ें कर्क राशि वालों का लव, करियर, आर्थिक और स्वास्थ्य राशिफल

कर्क राशि का लव राशिफल

प्यार में नरमी दिखाने के लिए बड़ी-बड़ी बातें नहीं, बल्कि सीधी बात जरूरी है। अगर आप कुछ महसूस कर रहे हैं और सामने वाला नहीं समझ पा रहा, तो उसे बताना जरूरी है। सही समय का इंतजार करते-करते बात भारी हो सकती है। एक छोटा सा सच्चा वाक्य ज्यादा सुकून दे सकता है।सिंगल लोग किसी ऐसे इंसान की तरफ आकर्षित हो सकते हैं जो सादा, अपनापन देने वाला या भावनात्मक रूप से सुरक्षित लगे। रिश्तों में धैर्य और सच्चा अपनापन माहौल को बेहतर बना सकता है। महीने के बीच में दोस्त, प्लान या भविष्य को लेकर बात हो सकती है। महीने के आखिर में आपको थोड़ा अकेला समय चाहिए होगा। इसे चुपचाप दूर होने के बजाय प्यार से बताएं, ताकि सामने वाला समझ सके।

कर्क राशि का करियर राशिफल

इस महीने वो काम अच्छा चलेगा जिसमें देखभाल, क्रिएटिविटी या आपका पर्सनल टच हो। टीचिंग, कंटेंट, डिजाइन, परफॉर्मेंस, प्रेजेंटेशन, बच्चों से जुड़ा काम या पब्लिक से जुड़ा काम फायदा दे सकता है। अपने काम में नया और दिल से जुड़ा तरीका रखें, लेकिन तरीका प्रैक्टिकल होना चाहिए। हर आइडिया के पीछे एक साफ प्लान रखें, ताकि बार-बार समझाने की जरूरत न पड़े।

दोस्त, टीम या ऐसे लोग जो आप पर भरोसा करते हैं, उनसे मदद मिल सकती है। बिजनेस करने वालों को सर्विस और कस्टमर एक्सपीरियंस सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। स्टूडेंट्स उदाहरण, विजुअल या बोलकर पढ़ने से बेहतर समझ पाएंगे। महीने के बाद में खुद पर ज्यादा काम मत डालें। पहले तैयारी करें, फिर आगे बढ़ें। ऐसा काम मना कर दें जो आपको थका दे लेकिन फायदा न दे।

ये भी पढ़ें:मिथुन मासिक राशिफल: मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1-31 मई तक का समय?

कर्क राशि का आर्थिक राशिफल

इस महीने खर्च भावनाओं से जुड़ा हो सकता है। बच्चे, शौक, गिफ्ट, खाना, सुंदर चीजें या छोटे सेलिब्रेशन पर पैसा जा सकता है। ये खर्च गलत नहीं हैं, लेकिन इनकी सीमा जरूरी है। जरूरत से ज्यादा खर्च बाद में दबाव बना सकता है। महीने के बीच में भविष्य की योजना और ग्रुप खर्च को लेकर ध्यान देना होगा। सिर्फ दिल पिघलने पर पैसा देने से बचें। इन्वेस्टमेंट को शांति से देखें, लेकिन ट्रेडिंग को मूड ठीक करने का तरीका न बनाएं। महीने के अंत में घर, आराम या प्राइवेट जरूरतों पर खर्च आ सकता है। थोड़ा पैसा अलग रखें, ताकि जरूरत पड़ने पर आसानी हो।

ये भी पढ़ें:वृषभ मासिक राशिफल: वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1-31 मई तक का समय?

कर्क राशि का स्वास्थ्य राशिफल

इस महीने मन और शरीर एक साथ जुड़े रहेंगे। अगर भावनाएं अंदर रहेंगी, तो उसका असर शरीर पर दिख सकता है। पाचन, छाती में भारीपन, पानी रुकना, थकान या कम ऊर्जा महसूस हो सकती है। आपका शरीर पहले आराम मांगेगा, फिर दिमाग समझेगा कि जरूरत क्या है। हल्का खाना, शांत माहौल, संगीत, प्रार्थना या क्रिएटिव काम आपको संतुलन में ला सकते हैं। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको हल्का महसूस कराएं। महीने के आखिर में ज्यादा भावनात्मक बोझ से बचें और नींद पूरी करें, भले ही लोग आपका समय चाहते हों। इस महीने आराम जरूरी है, यही आपको संतुलन में वापस लाएगा।

इस महीने के लिए सलाह

जो जरूरी है, उसे सीधे शब्दों में कहें।

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इशिता कोटिया

(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)

ईमेल: healingwithishita@gmail.com

Ishita Kotiya

लेखक के बारे में

Ishita Kotiya

इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।


इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।


इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।


इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।

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