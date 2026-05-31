कर्क मासिक राशिफल : कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1 से 30 जून तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल
Cancer Horoscope Kark Rashi Ka Rashifal : कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। आइए जानते हैं, कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जून 2026 का महीना…
Cancer Horoscope May, कर्क राशिफल जून 2026: कर्क राशि वालों के लिए जून का महीना कुछ मामलों में राहत देने वाला रह सकता है। पिछले दिनों अगर किसी काम को लेकर भागदौड़ चल रही थी या मन में कोई चिंता थी तो अब उसमें थोड़ी कमी आ सकती है। हालांकि महीने की शुरुआत में कुछ काम उम्मीद के मुताबिक नहीं चलेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बात बिगड़ जाएगी। थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत रहेगी।
घर-परिवार से जुड़े कुछ काम इस महीने आपका समय ले सकते हैं। परिवार के लोगों के साथ बैठकर बातें करने का मौका मिलेगा। कई बार छोटी-छोटी बातों पर राय अलग हो सकती है, लेकिन समझदारी से काम लेंगे तो माहौल ठीक बना रहेगा। कुल मिलाकर जून का महीना संभलकर चलने और अपने काम पर ध्यान देने का रहेगा।
कर्क राशि का लव राशिफल
प्यार के मामले में यह महीना ठीक रह सकता है। अगर आप पहले से किसी रिश्ते में हैं तो साथी के साथ पहले से बेहतर तालमेल देखने को मिल सकता है। पिछले दिनों की किसी नाराजगी को खत्म करने का मौका भी मिल सकता है। कई बार सिर्फ खुलकर बात कर लेने से आधी परेशानियां खत्म हो जाती हैं।
जो लोग अभी सिंगल हैं, उनकी किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है। हालांकि शुरुआत में ज्यादा भावुक होने या बड़े सपने देखने से बचना बेहतर रहेगा। रिश्ते को समय दें और सामने वाले को समझने की कोशिश करें।
कर्क राशि का करियर राशिफल
कामकाज के मामले में जून का महीना व्यस्त रह सकता है। नौकरी करने वालों के पास काम पहले से ज्यादा रह सकता है। कई बार ऐसा लगेगा कि मेहनत ज्यादा हो रही है और नतीजे कम मिल रहे हैं, लेकिन महीने के आखिर तक आपकी मेहनत का असर दिख सकता है।
ऑफिस में किसी नई जिम्मेदारी की भी संभावना है। कारोबार करने वालों के लिए भी समय ठीक कहा जा सकता है। पुराने ग्राहकों से फायदा मिल सकता है। अगर किसी नए काम में पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो पहले पूरी जानकारी जरूर जुटा लें।
कर्क राशि का आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में यह महीना सामान्य रह सकता है। आमदनी बनी रहेगी, लेकिन खर्च भी कम नहीं होंगे। घर की जरूरतों, यात्रा या किसी जरूरी काम में पैसा लग सकता है। हालांकि ऐसी कोई बड़ी परेशानी नहीं दिखती जिससे आर्थिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाए।
अगर खर्च पर थोड़ा ध्यान देंगे और गैरजरूरी चीजों से बचेंगे तो महीने के आखिर तक स्थिति ठीक बनी रह सकती है। उधार के मामलों में भी सावधानी रखना बेहतर रहेगा।
कर्क राशि का स्वास्थ्य राशिफल
सेहत के मामले में बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है, लेकिन अपनी दिनचर्या को बिगड़ने न दें। काम की वजह से थकान महसूस हो सकती है। कुछ लोगों को मौसम बदलने का असर भी परेशान कर सकता है।
समय पर खाना खाएं, नींद पूरी करें और जितना हो सके तनाव से दूर रहें। सुबह की सैर या हल्का व्यायाम आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।
सलाह
जून में हर काम अपनी रफ्तार से आगे बढ़ेगा। इसलिए किसी बात को लेकर जल्दबाजी या बेवजह की चिंता करने से बचें। अपने काम पर ध्यान रखें, परिवार के साथ तालमेल बनाकर चलें और पैसों के मामले में सोच-समझकर फैसला लें। धीरे-धीरे कई काम आपके मन के मुताबिक होते नजर आ सकते हैं।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
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