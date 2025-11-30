Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Cancer monthly Horoscope 1-31 December 2025 kark Rashifal masik
कर्क मासिक राशिफल: कर्क राशि के लिए 1-31 दिसंबर का टाइम कैसा रहेगा?

कर्क मासिक राशिफल: कर्क राशि के लिए 1-31 दिसंबर का टाइम कैसा रहेगा?

संक्षेप:

Cancer Weekly Horoscope Kark saptahik rashifal 1-31 December 2025 : कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है।

Sun, 30 Nov 2025 11:16 PMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Cancer monthly Horoscope 1-31 December 2025, कर्क मासिक राशिफल: कर्क राशि वालों के लिए दिसंबर के महीने में बैंक बैलेंस स्टेबल देखने को मिलेगा। शांत होकर सोचने से रियलिस्टिक गोल सेट करने में मदद मिलती है। जबकि छोटी-छोटी खुशियां हौसला बढ़ाती हैं। हर दिन सोच-समझकर कदम उठाएं। कमिटमेंट्स का सम्मान करें और भरोसेमंद दोस्तों पर भरोसा करें। महीने के आखिर तक, हल्की प्रोग्रेस और अच्छे कनेक्शन आराम और नई उम्मीद लाएंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कर्क राशि के लिए 1-31 दिसंबर का टाइम कैसा रहेगा?

दिसंबर का कर्क लव राशिफल: दिसंबर के महीने में ईमानदार, नरम बातचीत और सोच-समझकर किए गए कामों से रिश्ते गहरे होते हैं। अगर सिंगल, फ्रेंडली गैदरिंग से नए व अच्छे कनेक्शन बन सकते हैं, तो पॉजिटिव रहें। अपनी वैल्यूज को फॉलो करें। कपल्स शांत और सब्र से सुनकर, देखभाल के जरिए छोटी-छोटी दिक्कतों को ठीक कर सकते हैं। परिवार के साथ समय बिताएं और छोटे-मोटे झगड़ों को शांत शब्दों से सुलझाएं। जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें। दया और क्लैरिटी चुनें। इस महीने साथ बिताए छोटे-छोटे पल भरोसा बनाएंगे। आभार जताएंगे।

दिसंबर का कर्क करियर राशिफल: दिसंबर के महीने में करियर धीरे-धीरे लेकिन पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ेगा। छोटे-छोटे काम पूरे करने से पता चलेगा कि आप भरोसेमंद हैं और इससे लगातार पहचान मिलेगी। बड़े गोल्स को क्लियर स्टेप्स में बांटें और भरोसेमंद कलीग्स के साथ प्रोग्रेस शेयर करें। जब पक्का न हो तो गाइडेंसऔर मदद भी लें। नई जिम्मेदारियों के लिए सब्र की जरूरत हो सकती है। शांति से सीखते रहें। दोस्ताना माहौल में नेटवर्किंग करने से थोड़े मौके मिल सकते हैं। जल्द जीत पर नहीं, बल्कि लगातार ग्रोथ पर ध्यान दें, और आपकी कोशिश जल्द ही नजर आएगी।

ये भी पढ़ें:1-31 दिसंबर तक का समय सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा? पढ़ें दिसंबर का राशिफल
ये भी पढ़ें:राशिफल: 1 दिसंबर को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढें

दिसंबर का कर्क फाइनेंशियल राशिफल: दिसंबर के महीने में जब आप प्लान बनाते हैं और आसान फैसले लेते हैं तो पैसा स्टेबल लगता है। एक क्लियर बजट बनाएं, रोज के खर्चों पर नजर रखें। बिना सोचे-समझे खरीदारी करने से बचें। हर सप्ताह छोटी-छोटी सेविंग्स जमा होगी और चिंता कम करेगी। साइड टास्क या गिफ्ट्स से छोटे-मोटे फायदे हो सकते हैं। बिना क्लियर शर्तों के बड़ी रकम उधार न दें। अगर इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आसान, कम रिस्क वाले ऑप्शन और भरोसेमंद सलाह लें। स्टेबल और सावधान रहने से स्ट्रेस से बचने में मदद मिलती है। इस महीने भविष्य की जरूरतों के लिए प्लान बनाने और क्लियर रिकॉर्ड रखने से पैसा स्टेबल रहेगा।

दिसंबर का कर्क सेहत राशिफल: दिसंबर के महीने में जब आप एक आसान डेली रूटीन फॉलो करते हैं तो हेल्थ अच्छा रहता है। नींद, हल्की एक्सरसाइज जैसे चलना या स्ट्रेचिंग, और फलों और सब्जियों से भरपूर बैलेंस्ड खाने को प्राथमिकता दें। थोड़ी देर सांस लेने या आराम करने के ब्रेक लेने से मन शांत होता है। ज्यादा काम करने से बचें और जरूरत पड़ने पर आराम करने के लिए समय निकालें। अगर दर्द या चिंता हो, तो खुद से दवा लेने के बजाय किसी प्रोफेशनल से सलाह लें। रेगुलर हेल्दी ऑप्शन महीने के आखिर तक एनर्जी और सेहत बनाएंगे और चेहरे पर मुस्कान लाएंगे।

ये भी पढ़ें:अंक राशिफल: 1-9 मूलांक के लिए 1-7 दिसंबर तक का समय कैसा रहेगा?

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
Cancer Cancer Horoscope kark Rashifal
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने