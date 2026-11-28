29 नवंबर से 5 दिसंबर 2026 तक कर्क राशि वालों के लिए घर-परिवार और आर्थिक जिम्मेदारियां प्रमुख रहेंगी। सप्ताह की शुरुआत में आत्मविश्वास बढ़ेगा और परिवार के मामलों में आपकी राय को महत्व मिल सकता है। बचत और घर की जरूरतों को लेकर नई योजना बन सकती है।

Cancer Horoscope Weekly (29 November- 5 December 2026): अपनी जरूरतों को समझने और परिवार की व्यवस्था सुधारने का सप्ताह है। शुरुआत में चंद्रमा आपकी ही राशि में रहेगा। इससे आत्मविश्वास के साथ संवेदनशीलता भी बढ़ सकती है। आपकी राय को परिवार या काम के किसी मामले में महत्व मिल सकता है। किसी पुराने लक्ष्य के लिए बचत शुरू करने या घर की जरूरतें लिखने का मन होगा। यदि कोई व्यक्ति आपकी उम्मीद के अनुसार प्रतिक्रिया न दे तो मन पर ज्यादा न लें। अपनी बात स्पष्ट रखें, लेकिन अपनी भावनाओं को अंतिम तथ्य न मानें। सिंह का चंद्रमा दूसरे भाव में आएगा, जहां गुरु, मंगल और केतु पहले से हैं। पैसा, परिवार और बोलचाल इस हिस्से के मुख्य विषय रहेंगे। गुरु किसी समझदार व्यक्ति की सलाह का महत्व बढ़ाएगा। मंगल जल्दी फैसला करने और अपनी बात मनवाने की इच्छा दे सकता है। केतु के कारण पर्याप्त सहयोग होने पर भी कोई छोटी कमी ज्यादा खल सकती है। इसलिए परिवार के साथ बैठकर जिम्मेदारियां तय करें। कमाई के रास्ते तलाशें, लेकिन खर्च बढ़ाने की जल्दबाजी न करें। मध्य से आगे कन्या का चंद्रमा तीसरे भाव में आएगा। संपर्क, छोटे दौरे, काम की भागदौड़ और नई जिम्मेदारी बढ़ सकती है। बुध चौथे भाव से पांचवें भाव वृश्चिक में जाएगा। सूर्य वहीं है। बच्चों की पढ़ाई, व्यक्तिगत योजना या किसी रचनात्मक काम पर विचार स्पष्ट हो सकता है। तुला का चंद्रमा सप्ताहांत में चौथे भाव में शुक्र के साथ रहेगा। घर का माहौल, माता का साथ और आराम ज्यादा जरूरी लगेंगे। अंतिम रात राहु सातवें और केतु आपकी राशि में आएंगे। रिश्तों और अपनी प्राथमिकताओं को लेकर आगे धीरे धीरे नई समझ बन सकती है।

29 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच कर्क राशि वालों के लिए परिवार, धन और करियर से जुड़े क्या बदलाव हो सकते हैं? क्या नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिलेंगी और कारोबार में संपर्कों से फायदा होगा? आर्थिक मामलों में निवेश और खर्च को लेकर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? प्रेम जीवन, पारिवारिक सुख और स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह कैसा रहेगा? अपनी जन्मकुंडली के अनुसार आने वाले सप्ताह का हाल और ग्रहों के प्रभाव जानने के लिए पंडित जी से फ्री चैट करें।

कर्क राशि का साप्ताहिक लव राशिफल सप्ताह के शुरू में आप खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। चंद्रमा आपकी राशि में है और शुक्र चौथे भाव में रहेगा। किसी करीबी से सहज बातचीत, घर पर साथ समय या पुरानी यादें साझा करना अच्छा लग सकता है। जीवनसाथी घरेलू निर्णय में मदद कर सकता है। उनकी बात को ध्यान से सुनें। यदि कोई विषय लंबे समय से टल रहा है तो शांत माहौल में उठाएं। अविवाहित लोगों को किसी परिचित की ओर से बातचीत का अवसर मिल सकता है। जल्द निष्कर्ष निकालने की जरूरत नहीं है। दूसरे भाव की सक्रियता में परिवार की भाषा पर खास ध्यान देना होगा। मंगल वहां होने से छोटी असहमति भी बड़ी लग सकती है। पैसे, घर की व्यवस्था या किसी रिश्तेदार से जुड़ी बात पर मतभेद हों तो उस समय थोड़ी दूरी लें। गुरु की स्थिति याद दिलाती है कि समझदारी का मतलब हर बात में सहमत होना नहीं है। बच्चों की उपलब्धि, पढ़ाई या किसी अच्छी आदत से परिवार का मूड बेहतर हो सकता है। उनकी तुलना दूसरे बच्चों से न करें। मध्य के बाद तीसरे भाव का चंद्रमा लोगों से जुड़ने का अवसर देगा। बुध पांचवें भाव में पहुंचकर प्रेम में बातचीत और बच्चों से जुड़े विषयों को सक्रिय करेगा। किसी मित्र से मिलने या साथ बाहर जाने की योजना बन सकती है। सप्ताहांत में चौथे भाव का चंद्रमा और शुक्र घरेलू सहजता बढ़ा सकते हैं। परिवार के साथ छोटी आउटिंग या घर पर पसंद का भोजन रिश्तों को समय देने का अच्छा तरीका होगा। साथी के साथ अपनी अपेक्षाएं समय समय पर स्पष्ट करते रहें। किसी रिश्ते को वर्तमान व्यवहार के आधार पर समझें।

कर्क राशि का साप्ताहिक करियर राशिफल काम की शुरुआत योजना और जिम्मेदारी तय करने से करें। चंद्रमा आपकी राशि में होने से अपनी बात रखने में आत्मविश्वास मिल सकता है। छात्रों के लिए सूर्य पांचवें भाव में रहेगा। पढ़ाई की दिशा तय करने और कठिन विषयों की तरफ लौटने में मदद मिल सकती है। परीक्षा की तैयारी में पुराने प्रश्नपत्र हल करें। जो लोग नौकरी तलाश रहे हैं, वे आवेदन और अपने अनुभव का विवरण सही तरीके से तैयार करें। केवल दूसरों की प्रतिक्रिया पर भरोसा न करें। दूसरे भाव में मंगल और गुरु की उपस्थिति के साथ चंद्रमा आने से मीटिंग, भुगतान और बातचीत का महत्व बढ़ेगा। कारोबार करने वाले किसी काम की कीमत तय करते समय वास्तविक खर्च शामिल करें। जल्दबाजी में ऐसी शर्त स्वीकार न करें जिसे बाद में निभाना मुश्किल हो। शनि नवम भाव में वक्री है। इसलिए प्रशिक्षण, लंबित अनुमोदन या दूर की योजना में कुछ दोबारा मेहनत करनी पड़ सकती है। किसी वरिष्ठ से मिली सलाह को अपने काम की जरूरत के अनुसार समझें। बाद के हिस्से में तीसरे भाव का चंद्रमा प्रयास और फॉलोअप पर जोर देगा। काम से जुड़ी छोटी यात्रा या नए संपर्क की संभावना रहेगी। बुध पांचवें भाव में आने से लेखन, अध्ययन और योजना बनाने में रुचि बढ़ सकती है। जो विद्यार्थी शुरुआत में धीमे रहे हैं, वे इस हिस्से में गति पकड़ सकते हैं। सप्ताहांत में घर की शांत व्यवस्था बनाकर अगले सप्ताह के काम तैयार करें। कोई बोल्ड फैसला लेने से पहले विकल्प और समय सीमा देखना बेहतर होगा।

कर्क राशि का साप्ताहिक आर्थिक राशिफल धन के मामले में शुरुआत में बचत और आर्थिक सुरक्षा की इच्छा प्रमुख रहेगी। घर का बजट लिखना, पिछले भुगतान देखना और किसी अतिरिक्त खर्च की सीमा तय करना उपयोगी होगा। राहु आठवें भाव में होने से जटिल निवेश या साझा पैसे की बात आकर्षक लग सकती है। किसी ऐसी योजना में रकम न लगाएं जिसकी शर्तें साफ न हों। परिवार की मदद मिले तो उसे निश्चित आय न समझें। सिंह का चंद्रमा दूसरे भाव में रहेगा तो कमाई और खर्च दोनों पर ज्यादा ध्यान जाएगा। मंगल वहां तेज फैसले का दबाव बना सकता है। गुरु बचत और परिवार की जरूरत के बारे में समझदार राय मिलने का विषय लाएगा। किसी लंबित रकम की वापसी के लिए बात करें। काम से आय सामान्य रहे तो निराश होकर नया आर्थिक जोखिम न लें। खर्च की छोटी मदों पर नजर रखें। महंगी खरीद के लिए कम से कम दो विकल्पों की तुलना करें। बाद के हिस्से में तीसरे भाव की सक्रियता आय को प्रयास, संपर्क और छोटे काम से जोड़ेगी। बुध पांचवें भाव में आने से निवेश का विश्लेषण करने का मन हो सकता है, लेकिन घटते चंद्र पक्ष में पहले पुराने फैसलों की समीक्षा करना अधिक व्यावहारिक रहेगा। सप्ताहांत में माता पिता या परिवार की मदद का विषय उठ सकता है। चौथे भाव में शुक्र और चंद्रमा घर, उपकरण या वाहन की जरूरत सामने ला सकते हैं। खरीद की सीमा तय रखें। कृष्ण पक्ष की अष्टमी और नवमी वाले मध्य हिस्से में पुराने लेनदेन का हिसाब देखना उपयोगी रहेगा। सिंह में चंद्रमा के सूक्ष्म बदलाव परिवार की पसंद और व्यक्तिगत इच्छा के बीच फर्क समझने की प्रेरणा दे सकते हैं। किसी सदस्य को कोई चीज चाहिए तो उसकी जरूरत की वजह पूछें। महंगी खरीद के बजाय मौजूदा सामान की मरम्मत भी विकल्प हो सकता है। अगर आप घर के लिए अलग रकम जोड़ रहे हैं तो नियमित छोटी बचत को महत्व दें।

कर्क राशि का साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल चंद्रमा आपकी राशि में होने पर मन की स्थिति पर ध्यान देने की इच्छा बढ़ सकती है। दिन की शुरुआत पर्याप्त पानी और भोजन से करें। अगर काम का दबाव है तो सुबह से ही छोटे ब्रेक का समय तय रखें। भावनात्मक थकान को कमजोरी न समझें। अपनी बात किसी भरोसेमंद व्यक्ति से साझा करना भी मददगार हो सकता है। दूसरे भाव में मंगल की सक्रियता के दौरान जल्दी जल्दी भोजन करने या तनाव में ज्यादा खाने से बचें। मध्य से आगे भागदौड़ बढ़ सकती है। रास्ते में सावधानी रखें। लगातार काम के बीच गर्दन, आंखों और कंधों को आराम दें। कोई शारीरिक परेशानी बनी रहती है तो उसका कारण केवल तनाव मानकर न टालें। उचित सलाह लें। सप्ताहांत में तुला के चंद्रमा और शुक्र का चौथे भाव में रहना आराम और घर की तरफ ध्यान दिलाएगा। परिवार के साथ शांत समय, पर्याप्त नींद और हल्की सैर से अच्छा महसूस हो सकता है। घर का वातावरण अच्छा रखने के लिए हर समस्या स्वयं हल करने की कोशिश न करें। जरूरत पड़ने पर काम बांटें। अगले सप्ताह की तैयारी करें, लेकिन पूरे आराम का समय उसी में न लगाएं।