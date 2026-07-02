कर्क राशिफल 3 जुलाई: बुध, गुरु-शुक्र दिन बनाएंगे खास, इन चीजों में बरतें सावधानी
Kark Rashi 3 July Rashifal 2026: कर्क राशि वालों के लिए आज बुध वक्री, गुरु और शुक्र का खास असर दिखेगा। बस कुछ मामलों में सावधान रहने की जरूरत है। यहां पढ़ें कर्क राशि का राशिफल।
Kark Rashi 3 july 2026, कर्क राशि का कल का राशिफल: शुरुआती समय में लोगों के साथ तालमेल, साझेदारी और आमने-सामने की बातचीत पर जोर रहेगा। किसी साथी, क्लाइंट, परिवारजन या करीबी की राय आज आपको सीधे प्रभावित कर सकती है। इसलिए सुनना भी उतना ही जरूरी है जितना बोलना। दिन बढ़ने पर मन थोड़ा भीतर की तरफ जा सकता है। कुछ बातें ऐसी होंगी जिन पर आप खुलकर नहीं बोलना चाहेंगे, या कोई अधूरा कागजी काम, साझा जिम्मेदारी या भावनात्मक उलझन ध्यान खींच सकती है। ऐसे में शांत रहकर एक-एक चीज सुलझाना बेहतर रहेगा। आपकी राशि में बुध वक्री, गुरु और शुक्र होने से व्यक्तित्व में आकर्षण, संवेदनशीलता और गहराई दिखेगी, लेकिन साथ ही लोग आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुनेंगे भी। इसलिए हर प्रतिक्रिया सोचकर दें। कुछ लोग लंबे समय बाद किसी खास व्यक्ति से फिर जुड़ने का अवसर महसूस कर सकते हैं। कामकाज में साझेदारी या सहयोग की बात आगे बढ़ सकती है, पर हर शर्त साफ समझें। मन में कभी आत्मविश्वास बढ़ेगा, कभी हल्का संदेह आएगा। यह स्वाभाविक है। आज आपको बाहरी रिश्तों और अंदरूनी संतुलन, दोनों को साथ लेकर चलना होगा।
कर्क राशि का लव राशिफल
रिश्तों के लिए दिन महत्वपूर्ण है। सुबह का हिस्सा मुलाकात, बात, समझौता और दिल की बात कहने के लिए बेहतर हो सकता है। जो लोग अकेले हैं, उन्हें परिचित दायरे में किसी के साथ सार्थक बातचीत का मौका मिल सकता है। पुराने रिश्ते में दूरी रही हो, तो दोबारा संपर्क बनने की संभावना भी बनती दिखती है। दिन के बाद के हिस्से में भावनाएं गहरी होंगी, इसलिए शंका या अधिकार की भावना को संभालकर रखें। साथी के प्रति आकर्षण और अपनापन दोनों बढ़ सकते हैं। परिवार के जरिए रिश्ते की चर्चा भी आगे बढ़ सकती है, लेकिन हर बात को समय देना जरूरी रहेगा। कठोर शब्दों से बचें। नरम लहजा बहुत काम करेगा।
कर्क राशि का करियर राशिफल
काम में सहयोग से लाभ मिल सकता है। जो लोग बिजनेस में हैं, उनके लिए नया पार्टनर, नया प्रस्ताव या किसी के साथ काम की बातचीत आगे बढ़ने की संभावना है। परिणाम तय मानने के बजाय शर्तें, जिम्मेदारियां और समय सीमा स्पष्ट रखें। कानूनी, सरकारी या दस्तावेजी प्रकृति का कोई मामला थोड़ा आगे बढ़ सकता है, इसलिए कागज व्यवस्थित रखें। छात्रों को अपेक्षित नतीजे के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी होगी। आपका मन जल्दी भटक सकता है, इसलिए पढ़ाई को छोटे हिस्सों में बांटें। नौकरीपेशा लोगों के लिए निजी भावनाओं को पेशेवर फैसलों से अलग रखना जरूरी रहेगा।
कर्क राशि का फाइनेंस राशिफल
धन के मामले में सतर्कता और सहयोग दोनों साथ चलेंगे। परिवार, साथी या ससुराल पक्ष जैसे विस्तृत पारिवारिक दायरे से आर्थिक सलाह या मदद की बात उठ सकती है, लेकिन किसी भी लेनदेन को लिखित और साफ रखें। साझा खर्च, बीमा, फीस, कागज या टैक्स जैसी बातें ध्यान मांग सकती हैं। आय सामान्य रह सकती है, पर खर्च की दिशा पर नजर रखें। भावनाओं में आकर खर्च करने से बचें। जरूरत और सुविधा में फर्क बनाए रखेंगे तो दिन बेहतर रहेगा।
कर्क राशि का हेल्थ राशिफल
ऊर्जा कभी अच्छी तो कभी कम महसूस हो सकती है। सुबह संभली हुई रहेगी, लेकिन बाद में मानसिक थकान, बेचैनी या सामान्य कमजोरी जैसा एहसास हो सकता है। शरीर से ज्यादा मन को आराम की जरूरत होगी। पानी पर्याप्त लें, भारी भोजन कम करें और नींद का समय बिगड़ने न दें। अगर बहुत लोगों के बीच रहे हैं, तो कुछ देर खुद के लिए निकालें। भावनाएं दबाने के बजाय शांत तरीके से व्यक्त करना आपके लिए राहत देगा।
आज की सलाह: रिश्तों में स्पष्टता रखें और किसी भी साझा बात को बिना जांचे आगे न बढ़ाएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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