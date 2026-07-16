आज का कर्क राशिफल 17 जुलाई: वक्री बुध देंगे काम का प्रेशर, सूर्य-गुरु समेत चंद्रमा दे रहे हैं पॉजिटिव संकेत
Aaj Ka Kark Rashifal: आज ऑफिस में काम का प्रेशर बन सकता है। तनाव में खाना खाने से बचें। आज सूर्य-गुरु और चंद्रमा कर्क राशि वालों को पॉजिटिव संकेत भी दे रहे हैं। पढ़ें 17 जुलाई के लिए कर्क राशि का राशिफल।
Cancer Horoscope today, Kark Rashifal 17 July: कर्क राशि वालों के लिए आत्मविश्वास और संवेदनशीलता दोनों साथ चलेंगे। सूर्य आपकी राशि में नए सिरे से ऊर्जा ला रहा है और गुरु भी आपको भीतर से मजबूत बनाने में मदद कर रहा है, इसलिए आप अपने फैसलों को गंभीरता से लेने लगेंगे। चंद्रमा धन, परिवार और वाणी से जुड़ी बातों को प्रमुख बना रहा है। इसका मतलब है कि आज आपकी सोच का केंद्र सुरक्षा, जमा पूंजी, अपने लोग और व्यवहारिक फैसले रहेंगे। कुछ लोग आपको अधिक परिपक्व या जिम्मेदार रूप में देख सकते हैं। छोटे साहसी काम, नए संपर्क या किसी जरूरी काम के लिए बाहर निकलना संभव है, पर हर कदम सोचकर रखें। राहु का असर साझा मामलों और उलझे कागजी विषयों में सावधानी मांगता है। इसलिए किसी भी कागज, भुगतान या संयुक्त फैसले में जल्दी न करें। घर में आपकी बात सुनी जाएगी, पर लहजा बहुत निर्णायक होगा तो दूसरे असहज हो सकते हैं। दिन अच्छा है अपनी दिशा तय करने के लिए, लेकिन हर जगह नियंत्रण रखने की कोशिश न करें।
कर्क लव राशिफल-बहसबाजी की स्थिति से आज बचें
रिश्तों में संवेदनशीलता ज्यादा रहेगी। आप चाहते हैं कि सामने वाला आपकी बात समझे, लेकिन वही उम्मीद साथी भी रख सकता है। इसलिए बहस की स्थिति बनते ही रुकना समझदारी होगी। शादीशुदा लोगों के लिए पैसों, परिवार या समय प्रबंधन को लेकर छोटी नोकझोंक हो सकती है। इसे तूल न दें। प्रेम संबंध में ईमानदारी जरूरी है, खासकर अगर हाल में दूरी या गलतफहमी रही है। शब्दों का असर आज ज्यादा गहरा होगा, इसलिए कटु टिप्पणी से बचें। परिवार में किसी बड़े या जीवनसाथी के साथ शांति से बैठकर बात करेंगे तो तनाव जल्दी कम होगा। अपनापन बनाए रखने के लिए सुनना भी उतना ही जरूरी है जितना बोलना।
कर्क करियर राशिफल-बुध वक्री से बढ़ेगा आज प्रेशर
कामकाज में आप अपेक्षा से ज्यादा जिम्मेदारी उठा सकते हैं। लोग आपकी गंभीरता और भरोसेमंद रवैये को नोटिस करेंगे। जिनका काम प्रबंधन, प्रशासन, शिक्षण, देखभाल, सलाह, लेखन या ग्राहक सेवा से जुड़ा है, वे बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। सूर्य की वजह से नेतृत्व की भावना बढ़ेगी, पर बुध वक्री होने से पर्दे के पीछे की योजना, पुराने डेटा, बैकएंड काम या अधूरी फाइलों पर समय देना पड़ेगा। विद्यार्थी ध्यान केंद्रित कर पाएंगे, खासकर तब जब वे पढ़ाई को व्यवस्थित हिस्सों में बांटें। कोई छोटा साहसिक कदम, जैसे नया आवेदन, नया विषय शुरू करना या शिक्षक से सीधे बात करना, आगे के लिए उपयोगी हो सकता है। बस हर बात की टाइमिंग समझकर चलें।
कर्क आर्थिक राशिफल-पैसों की स्थिति औसत
पैसों की स्थिति औसत से ठीक रह सकती है, पर बहुत ढील देना उचित नहीं होगा। परिवार, भोजन, सुविधा या दिखावे पर खर्च बढ़ सकता है। अगर वाहन, बड़ी खरीद या किसी महंगी चीज का विचार चल रहा है, तो फिलहाल तुलना और जांच के लिए समय लें। साझा धन, बीमा, कर, फीस या पारिवारिक भुगतान में कागजी स्पष्टता रखें. नियमित बचत को छेड़े बिना ही खर्च करें। छोटी राशि की योजना भी आज बड़ा संतुलन दे सकती है।
कर्क स्वास्थ्य राशिफल-तनाव में ना खाएं खाना
ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन शरीर को ज्यादा धक्का देने से थकान जल्दी महसूस हो सकती है। अनियमित भोजन, तनाव में खाना या कम पानी लेना आपको कमजोर कर सकता है। आराम और गतिविधि का संतुलन बनाए रखें। हल्की वॉक, समय पर भोजन और थोड़ी मानसिक शांति जरूरी है। मूड अगर चिड़चिड़ा हो, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ मिनट अकेले बैठना बेहतर रहेगा।
आज की सलाह: शब्दों में नरमी रखें, इससे रिश्ते भी बचेंगे और काम भी आसानी से होगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
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