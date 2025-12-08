Mon, Dec 08, 2025Hindustan Hindi News
कर्क राशिफल 9 दिसंबर : कर्क राशि वाले समझदारी से करें काम, पढ़ें विस्तृत राशिफल

Cancer Horoscope Today aaj ka Kark rashi rashifal 9 December 2025: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। कर्क राशि वालों को आज समझदारी से काम करने की सलाह दी जाती है।

Dec 08, 2025 09:19 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
Cancer Daily Horoscope, Aaj ka kark Rashifal, कर्क राशिफल 9 दिसंबर 2025: आज रिश्ते में अहंकार बिल्कुल न आने दें और अपने पार्टनर के साथ थोड़ा ज्यादा समय बिताएं। ऑफिस में भी मेहनत और समर्पण दिखाने का मौका मिलेगा। धन से जुड़ी स्थिति मजबूत रहेगी और फायदे के योग हैं। रिश्ते में आपका व्यवहार आज बहुत मायने रखेगा। काम में ईमानदारी और डेडिकेशन अच्छे नतीजे लाएंगे। पैसों को सोच-समझकर संभालने की जरूरत है। सेहत का थोड़ा खास ख्याल रखें।

लव राशिफल: आज अपने पार्टनर की भावनाओं को समझें। बातचीत से रिश्ते में चल रही पुरानी गलतफहमियाँ दूर होंगी। आज आपको अच्छा श्रोता बनने की जरूरत है। कुछ लोग अपने पार्टनर से ज्यादा समय और ध्यान की उम्मीद करेंगे। शादी को लेकर कोई फैसला लेना है तो दिन अच्छा है। जो लोग सरप्राइज देना चाहते हैं, वे शाम के बाद गिफ्ट दे सकते हैं। रात की ड्राइव आपके दिन को रोमांटिक बना देगी। ध्यान रखें- पुराने रिश्तों की बातें न छेड़ें, इससे अनावश्यक तनाव हो सकता है।

करियर राशिफल: आज आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को संभालते समय पूरी समझदारी दिखानी होगी। बैंकिंग, अकाउंटिंग, लीगल, एनीमेशन, एविएशन, कॉपी एडिटिंग और मैकेनिकल प्रोफेशन से जुड़े लोगों का दिन बहुत व्यस्त रहेगा। सरकारी कर्मचारियों का ट्रांसफर या लोकेशन बदलने का योग है। ऑफिस राजनीति से दूर रहें। आपकी मेहनत डेडलाइन पूरी करवाएगी। विदेशी या बड़े क्लायंट्स से बातचीत अच्छे से करें। व्यापारियों को आज नगर निगम या लाइसेंस-टैक्स से जुड़े मुद्दे निपटाने पड़ सकते हैं।

आर्थिक राशिफल: आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आज आप नए काम या निवेश जैसे स्टॉक या ट्रेडिंग में हाथ आजमा सकते हैं। घर की मरम्मत या सजावट पर भी खर्च हो सकता है। किसी दोस्त के साथ पुराना पैसों का विवाद भी सुलझ सकता है। बिजनेस वालों को आज फंड जुटाने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए विस्तार की योजना कुछ दिन बाद करें। कुछ महिलाएं अपने भाई-बहन के लिए आर्थिक मदद कर सकती हैं।

स्वास्थ्य राशिफल: दिल से जुड़ी बीमारियों वाले लोग आज भारी सामान उठाने या तेज चलने से बचें। वायरल फीवर, मुंह या दांत की समस्या, आंखों में जलन और गले में दर्द होने की संभावना है। महिलाएं रसोई में काम करते समय चाकू से हाथ कटने से सावधान रहें। जिम या योग शुरू करना आपके भावनात्मक संतुलन के लिए अच्छा रहेगा। खाने में तेल और चीनी कम करने का प्रयास करें।

कर्क राशि के गुण-

ताकत: सहज, व्यावहारिक, दयालु, ऊर्जावान, कलापूर्ण, समर्पित, परोपकारी, देखभाल करने वाला

कमजोरी: लालची, अधिकारवादी, विवेकशील

प्रतीक: केकड़ा

तत्व: जल

शारीरिक भाग: पेट और स्तन

राशि स्वामी: चंद्रमा

शुभ दिन: सोमवार

शुभ रंग : सफेद

भाग्यशाली अंक: 2

शुभ रत्न: मोती

कर्क राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

