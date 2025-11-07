Hindustan Hindi News
कर्क राशिफल 8 नवंबर : कर्क राशि वालों के लिए दोपहर के बाद का समय रहेगा अच्छा, पैसों से जुड़े विवाद सुलझेंगे

संक्षेप: Cancer Horoscope Today aaj ka Kark rashi rashifal 8 November 2025: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। कर्क राशि वालों के लिए दोपहर के बाद का समय अच्छा कहा जा सकता है।

Fri, 7 Nov 2025 11:14 PMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Cancer Daily Horoscope, Aaj ka kark Rashifal, कर्क राशिफल 8 नवंबर 2025: आज रिश्तों में बातचीत सबसे जरूरी है। अगर मन में कोई बात है तो उसे खुलकर बोलें। चुप रहना चीजों को और बिगाड़ सकता है। कामकाज में अनुशासन और संयम आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेंगे। यही तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेंगे। पैसों को लेकर स्थिति ठीक है, समझदारी से निवेश करने का मौका मिलेगा। सेहत के मामले में थोड़ी सावधानी जरूरी है। छोटी-मोटी दिक्कतें रह सकती हैं। रिश्तों में ठंडे दिमाग से काम लें। भले ही प्यार में कुछ परेशानियां हों, लेकिन काम के मामले में आज आप दूसरों से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। पैसे को समझदारी से संभालें और बचत के नए रास्ते ढूंढें। कुल मिलाकर, दिन संतुलन और समझदारी वाला रहेगा।

लव राशिफल: आज प्यार के रिश्ते में बहस या गलतफहमी से बचना बहुत जरूरी है। थोड़ी जगह दें अपने पार्टनर को और उनकी बातों को समझने की कोशिश करें। कुछ लोगों की जिंदगी में पुराना प्यार वापस लौट सकता है। आज एक्स से मुलाकात होने की संभावना है। माता-पिता भी आपके रिश्ते का समर्थन कर सकते हैं और जो लोग शादी के बारे में सोच रहे हैं, वे आज कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। शादीशुदा महिलाएं आज कंसीव कर सकती हैं, इसलिए दिन खास रह सकता है।

करियर राशिफल: ऑफिस में आज झगड़ों या बहस से दूर रहें। अपने सहकर्मियों के साथ संबंध अच्छे बनाए रखें। क्लाइंट्स और बॉस को खुश रखने के लिए अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स का सही इस्तेमाल करें। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए दिन अच्छा है। नई साझेदारी के योग बन रहे हैं, जो आगे चलकर बढ़िया मुनाफा देंगे। हेल्थकेयर और आईटी सेक्टर से जुड़े लोग, जो विदेश में नौकरी तलाश रहे हैं, उन्हें आज नई संभावनाएं मिल सकती हैं। थोड़ी तकनीकी सुधार की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए अपने स्किल्स अपडेट रखें। स्टूडेंट्स को ध्यान भटकने से बचना होगा। फोकस बनाए रखें।

आर्थिक राशिफल: पैसों का आगमन रहेगा और इसका असर आपकी लाइफस्टाइल में भी दिखेगा। दोपहर के बाद का समय बहुत अच्छा है। अगर नई कार या बाइक खरीदने का प्लान है तो दिन शुभ है। पुराने पैसों से जुड़े विवाद सुलझ सकते हैं। किसी रिश्तेदार या भाई-बहन को आर्थिक मदद करनी पड़ सकती है, जिसे मना करना आपके लिए मुश्किल होगा। हालांकि, परिवार के अंदर कुछ पैसों से जुड़े मतभेद भी हो सकते हैं। आज शेयर मार्केट या प्रॉपर्टी में निवेश करने का समय अच्छा है, लेकिन सोच-समझकर कदम उठाएं।

स्वास्थ्य राशिफल: सेहत को लेकर आज थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। भारी सामान उठाने से बचें, वरना मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है। रसोई में काम करते वक्त सावधान रहें। सब्जी काटते समय या गर्म चीजों के संपर्क में आने से चोट लग सकती है। जिन्हें अस्थमा की समस्या है, उन्हें धूल या प्रदूषण वाली जगहों से दूर रहना चाहिए। खाने-पीने में परहेज रखें। बाहर का खाना न खाएं। पानी खूब पिएं ताकि शरीर हाइड्रेट रहे और स्किन चमके।

कर्क राशि के गुण-

ताकत: सहज, व्यावहारिक, दयालु, ऊर्जावान, कलापूर्ण, समर्पित, परोपकारी, देखभाल करने वाला

कमजोरी: लालची, अधिकारवादी, विवेकशील

प्रतीक: केकड़ा

तत्व: जल

शारीरिक भाग: पेट और स्तन

राशि स्वामी: चंद्रमा

शुभ दिन: सोमवार

शुभ रंग : सफेद

भाग्यशाली अंक: 2

शुभ रत्न: मोती

कर्क राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

