Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़cancer horoscope today aaj ka kark rashifal 8 December 2025 daily future predictions
कर्क राशिफल 8 दिसंबर : कर्क राशि वाले आज प्रोफेशनल बने रहें, उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा दिन

कर्क राशिफल 8 दिसंबर : कर्क राशि वाले आज प्रोफेशनल बने रहें, उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा दिन

संक्षेप:

Cancer Horoscope Today aaj ka Kark rashi rashifal 8 December 2025: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। आज कर्क राशि वाले प्रोफेशनल बने रहें। उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा दिन।

Dec 07, 2025 08:25 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
share Share
Follow Us on

Cancer Daily Horoscope, Aaj ka kark Rashifal, कर्क राशिफल 8 दिसंबर 2025: आज प्यार के मामलों में कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी। ऑफिस में आपका व्यवहार और काम करने का तरीका आपकी सफलता का आधार रहेगा। पैसों पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। सेहत बढ़िया रहेगी और दिन सामान्य तरीके से चलता रहेगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लव राशिफल: रिश्ते में हल्की-फुल्की टेंशन रह सकती है, लेकिन आपको ही पहल करके माहौल ठीक करना होगा। कुछ बातें मामूली होंगी, कुछ वाजिब। दोनों ही स्थितियों में संभलकर आगे बढ़ना जरूरी है। जो लोग रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं, वे आज अपने माता-पिता से बात कर सकते हैं या प्रेमी/प्रेमिका को परिवार से मिलवा सकते हैं। दिन का दूसरा भाग रोमांटिक डिनर या साथ समय बिताने के लिए अच्छा है। शादीशुदा महिलाएं अपने ससुराल पक्ष से बातचीत में सावधानी रखें, क्योंकि अहंकार से जुड़ी छोटी बातें तनाव पैदा कर सकती हैं।

करियर राशिफल: काम में प्रोफेशनल रहना आज बहुत जरूरी है, खासकर विदेशी क्लाइंट्स से बातचीत करते समय। बैंकर, फाइनेंशियल मैनेजर, अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर और नर्सिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों को आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। टीम मीटिंग या डिस्कशन में बातें सोच-समझकर कहें। नौकरी बदलने की इच्छा रखने वाले लोग आज इंटरव्यू दे सकते हैं। परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता मिलेगी। व्यापारी वर्ग को टैक्स या लाइसेंस से जुड़े छोटे-मोटे मुद्दों का सामना करना पड़ सकता है।

ये भी पढ़ें:मिथुन राशि वालों के लिए दिन रहेगा अच्छा, धन लाभ के संकेत

आर्थिक राशिफल: पैसों की स्थिति में छोटे-मोटे उतार-चढ़ाव रहेंगे। पेमेंट या लेन-देन से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। कुछ महिलाओं को आज कोई संपत्ति मिल सकती है, जबकि कुछ लोग किसी दोस्त के साथ चल रहे पैसों के झगड़े को सुलझाने की पहल करेंगे। कुछ जातक आज नया वाहन खरीद सकते हैं। बैंक लोन से जुड़ी रुकावटें परेशान कर सकती हैं। आज बड़े स्टॉक मार्केट निवेश से बचें, लेकिन फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा लगाना अच्छा रहेगा। बिजनेस करने वालों को व्यापार बढ़ाने के लिए फंड जुटाने में सफलता मिलेगी।

ये भी पढ़ें:मेष राशि वालों को आज होगा धन लाभ, दोपहर बाद करेंगे दान-पुण्य

स्वास्थ्य राशिफल: आपकी सेहत अच्छी रहेगी। हालांकि बच्चों में वायरल बुखार आने की संभावना है। सावधान रहें। बुजुर्गों को दिल से जुड़ी समस्या हो सकती है और डॉक्टर की जरूरत पड़ सकती है। आज भारी, तैलीय और बहुत मसालेदार खाना न खाएं। इसके बजाय हरी सब्जियां और हल्का भोजन लें। आज भारी एक्सरसाइज और एडवेंचर स्पोर्ट्स से दूर रहें। दिनभर पानी खूब पीते रहें।

कर्क राशि के गुण-

ताकत: सहज, व्यावहारिक, दयालु, ऊर्जावान, कलापूर्ण, समर्पित, परोपकारी, देखभाल करने वाला

कमजोरी: लालची, अधिकारवादी, विवेकशील

प्रतीक: केकड़ा

तत्व: जल

शारीरिक भाग: पेट और स्तन

राशि स्वामी: चंद्रमा

शुभ दिन: सोमवार

शुभ रंग : सफेद

भाग्यशाली अंक: 2

शुभ रत्न: मोती

कर्क राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
Aaj Ka Rashifal Cancer
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने