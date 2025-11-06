Hindustan Hindi News
कर्क राशिफल 7 नवंबर : कर्क राशि वाले आज अपने काम पर ध्यान दें, खर्चों पर रखें नियंत्रण

संक्षेप: Cancer Horoscope Today aaj ka Kark rashi rashifal 7 November 2025: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। कर्क राशि वाले आज अपने काम पर ध्यान दें। खर्चों पर रखें नियंत्रण।

Thu, 6 Nov 2025 09:20 PMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
Cancer Daily Horoscope, Aaj ka kark Rashifal, कर्क राशिफल 7 नवंबर 2025: आज का दिन थोड़ा मिश्रित रहेगा। प्यार का रिश्ता आज अच्छा रहेगा, लेकिन अपनी बातों और व्यवहार में सावधानी जरूरी है ताकि साथी की भावनाएं आहत न हों। काम के मामले में जिम्मेदारियों को पूरा करें, वरना मुश्किलें आ सकती हैं। पैसों को लेकर कुछ चिंताएं रहेंगी और सेहत पर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आज अपने साथी के प्रति संवेदनशील रहें और उन्हें ये महसूस कराएं कि आप उनके लिए वाकई मायने रखते हैं। पैसों से जुड़े मामलों में लापरवाही न करें और सेहत को भी हल्के में न लें।

लव राशिफल : आज पार्टनर के साथ बातचीत करते समय शब्दों का चयन सोच-समझकर करें, क्योंकि आपकी कुछ बातें गलत समझी जा सकती हैं। अपने रवैये से साथी को निराश न होने दें। रिश्ते की समस्याओं को प्यार और समझदारी से सुलझाएं। दिन का दूसरा भाग सिंगल लोगों के लिए रोमांचक रहेगा। किसी खास इंसान की एंट्री हो सकती है। शादीशुदा महिलाएं परिवार बढ़ाने का विचार कर सकती हैं। जिन महिलाओं को ससुराल पक्ष में परेशानी हो रही है, वे आज पति से खुलकर बात करें।

करियर राशिफल: काम पर पूरा ध्यान दें। हेल्थकेयर, लीगल, इंजीनियरिंग और एजुकेशन से जुड़े लोगों को आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। जो लोग नौकरी छोड़ने की सोच रहे हैं, वे आज ऐसा कर सकते हैं। शाम तक नए इंटरव्यू के अवसर मिल जाएंगे। व्यापारी और कारोबारी लोगों के लिए भी दिन अच्छा रहेगा। दोपहर के बाद नई डील या पार्टनरशिप साइन करने के लिए अच्छा समय है। छात्र परीक्षा में अच्छे नंबर पाएंगे, और नौकरी ढूंढ रहे लोगों को अच्छी खबर मिलेगी।

आर्थिक राशिफल: आज पैसों की स्थिति थोड़ी कमजोर रहेगी, इसलिए खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है। कुछ कानूनी मामले सुलझने से राहत मिलेगी और आर्थिक स्थिति सुधरेगी। आप चाहें तो आज म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, लेकिन शेयर मार्केट या सट्टा कारोबार से दूर रहें। किसी धार्मिक या सामाजिक कार्य में दान देना शुभ रहेगा। व्यापारी नए क्षेत्र में बिजनेस विस्तार के लिए फंड जुटाने में सफल रहेंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: सेहत को आज बिल्कुल हल्के में न लें। सांस से जुड़ी तकलीफ हो सकती है, खासकर जिन लोगों को अस्थमा है, वे धूल वाले इलाकों में जाने से बचें। बुजुर्ग लोग किसी भी तकलीफ में डॉक्टर से तुरंत मिलें। वायरल फीवर, गले में दर्द, खांसी या मुंह से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है। यात्रा या छुट्टी पर हैं तो एडवेंचर एक्टिविटी, जैसे- पानी में तैरना या स्कूब डाइविंग से बचें। महिलाओं को आज स्किन पर रैशेज की समस्या हो सकती है।

कर्क राशि के गुण-

ताकत: सहज, व्यावहारिक, दयालु, ऊर्जावान, कलापूर्ण, समर्पित, परोपकारी, देखभाल करने वाला

कमजोरी: लालची, अधिकारवादी, विवेकशील

प्रतीक: केकड़ा

तत्व: जल

शारीरिक भाग: पेट और स्तन

राशि स्वामी: चंद्रमा

शुभ दिन: सोमवार

शुभ रंग : सफेद

भाग्यशाली अंक: 2

शुभ रत्न: मोती

कर्क राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
