Hindi Newsधर्म न्यूज़cancer horoscope today aaj ka kark rashifal 7 january 2026 daily future predictions
कर्क राशिफल 7 जनवरी : कर्क राशि वाले आज बनाएं रखें धैर्य, ऑफिस पॉलिटिक्स से भी रहें दूर

संक्षेप:

Cancer Horoscope Today aaj ka Kark rashi rashifal 7 January 2026: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। कर्क राशि वालों को आज प्रेम जीवन में कुछ अच्छे और रोमांचक पल बिताने का मौका मिलेगा।

Jan 06, 2026 11:15 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
Cancer Daily Horoscope, Aaj ka kark Rashifal, कर्क राशिफल 7 जनवरी 2026: कर्क राशि वालों को आज प्रेम जीवन में कुछ अच्छे और रोमांचक पल बिताने का मौका मिलेगा। चुनौतियों के बावजूद कामकाज में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। निवेश के मामले में सुरक्षित और समझदारी भरे फैसले लें। सेहत कुल मिलाकर ठीक रहेगी। रिश्तों में संवेदनशीलता रखें और बिना झिझक अपनी भावनाएं साझा करें। आज काम, पैसा और स्वास्थ्य- तीनों ही मामलों में स्थिति मजबूत बनी रहेगी।

कर्क राशि का लव राशिफल: आज प्रेम संबंधों से जुड़ी परेशानियों को सुलझाने का दिन है। आपका सकारात्मक रवैया ज्यादातर समस्याओं का हल निकाल देगा। आज पार्टनर को कोई छोटा-सा गिफ्ट देकर सरप्राइज कर सकते हैं, जिससे रिश्ते में मिठास बढ़ेगी। कुछ महिलाओं को अपने प्रेम संबंध में माता-पिता का सहयोग मिल सकता है। पुराने प्रेमी से दोबारा जुड़ने की संभावना भी बन सकती है, जिससे खुशी मिलेगी। अविवाहित महिलाओं को किसी क्लासमेट या सहकर्मी से प्रस्ताव मिल सकता है। विवाहित महिलाएं परिवार बढ़ाने को लेकर गंभीरता से सोच सकती हैं।

कर्क राशि का करियर राशिफल: ऑफिस में धैर्य बनाए रखें और गॉसिप, ऑफिस पॉलिटिक्स और ईगो क्लैश से दूरी रखें। कुछ प्रोफेशनल्स को क्लाइंट के पास काम के सिलसिले में जाना पड़ सकता है। सेल्स और मार्केटिंग से जुड़े लोगों को आज अतिरिक्त घंटे काम करना पड़ सकता है। मशीनों और ऑटोमोबाइल से जुड़े काम करने वालों को अपनी तकनीकी स्किल्स अपडेट करने की जरूरत होगी। आज नौकरी छोड़ने के लिए दिन अनुकूल नहीं है, लेकिन इंटरव्यू देने पर अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। विदेश में पढ़ाई के लिए आवेदन कर रहे छात्रों के लिए भी दिन शुभ है।

कर्क राशि का आर्थिक राशिफल: आज धन लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। किसी दोस्त के साथ चल रहे आर्थिक विवाद को सुलझाने की पहल कर सकते हैं। परिवार में किसी आयोजन या समारोह पर खर्च या दान-पुण्य का योग भी बन सकता है। व्यापारियों के लिए आज का दिन सफल रहने वाला है। विदेश से फंडिंग मिलने की संभावना है, जिससे बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। भाई-बहन या किसी करीबी दोस्त के साथ पैसों से जुड़ा मामला भी आज सुलझ सकता है।

कर्क राशि का स्वास्थ्य राशिफल: ऑफिस और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी रहेगा। बुजुर्गों को अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना चाहिए, इससे मानसिक तनाव कम होगा। कुछ लोगों को पीठ दर्द या आंखों से जुड़ी परेशानी हो सकती है। जिन लोगों को जोड़ों से जुड़ी समस्या है, उन्हें दवाइयां समय पर लेनी चाहिए। आज दोपहिया वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। बच्चों को खेलते समय हल्की चोट या खरोंच लग सकती है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
