कर्क राशिफल 6 जनवरी : कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें आज का विस्तृत राशिफल

संक्षेप:

Cancer Horoscope Today aaj ka Kark rashi rashifal 6 January 2026: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। आइए जानते हैं कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन…

Jan 05, 2026 09:33 pm IST
Cancer Daily Horoscope, Aaj ka kark Rashifal, कर्क राशिफल 6 जनवरी 2026: आज प्यार भरी और सुरक्षित लव लाइफ रहेगी। कामकाज से जुड़ी परेशानियों को समझदारी और धैर्य से सुलझाएं। शेयर बाजार में निवेश के लिए मन बनेगा। सेहत भी आपके साथ रहेगी। मजबूत लव लाइफ आपका फोकस रहेगा और ऑफिस में नई जिम्मेदारियां संभालनी पड़ सकती हैं। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, जिससे आप पैसों से जुड़े सही फैसले ले पाएंगे। सेहत भी सामान्य से बेहतर रहेगी।

कर्क राशि का लव राशिफल: आज आप जितना प्यार देंगे, उतना ही प्यार वापस भी मिलेगा। जल्द ही आपको लगेगा कि आसपास का माहौल पहले से ज्यादा अच्छा हो गया है। किसी बात पर मतभेद हो तो भावनाओं पर काबू रखें। रिश्ते में बातचीत साफ और खुली होनी चाहिए। हाल ही में शादीशुदा लोग रोमांटिक पलों का आनंद लेंगे। पार्टनर के साथ भविष्य को लेकर चर्चा भी हो सकती है। कुछ महिलाओं को अपने रिश्ते में माता-पिता का पूरा सहयोग मिलेगा।

कर्क राशि का करियर राशिफल: काम के प्रति आपका अनुशासन आज आपके पक्ष में जाएगा। नई जिम्मेदारियां लेने से पीछे न हटें। कुछ कामों के लिए अतिरिक्त समय देना पड़ सकता है। संगीत, साहित्य, विज्ञापन, कॉपीराइटिंग या इंटीरियर डिजाइन जैसे क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने के नए मौके मिलेंगे। टीम मीटिंग में बात रखते समय सावधानी बरतें, क्योंकि आपके शब्दों को गलत तरीके से समझा जा सकता है और ऑफिस राजनीति का सामना करना पड़ सकता है।

कर्क राशि का आर्थिक राशिफल: आज अलग-अलग स्रोतों से धन प्राप्त हो सकता है, जिसमें पुराने निवेश से लाभ भी शामिल है। शेयर बाजार, ट्रेड या सट्टे में किस्मत आजमाने का मन बनेगा। कुछ महिलाएं प्रॉपर्टी विवाद का हिस्सा बन सकती हैं। किसी को बड़ी रकम उधार देते समय सावधानी रखें। व्यापारियों के लिए नए मौके बनेंगे और नई डील साइन होने से अच्छी आमदनी हो सकती है।

कर्क राशि का स्वास्थ्य राशिफल: आज कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं दिखती, लेकिन खानपान का ध्यान रखना जरूरी है। आंखों से जुड़ी परेशानी हो सकती है। बच्चों को वायरल बुखार या गले में दर्द के कारण स्कूल मिस करना पड़ सकता है। दमा के मरीजों को धूल-भरी जगहों से बचना चाहिए। दिन का दूसरा हिस्सा हड्डियों से जुड़ी समस्या वाले बुजुर्गों के लिए थोड़ा संवेदनशील रह सकता है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
