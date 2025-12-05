Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़cancer horoscope today aaj ka kark rashifal 6 December 2025 daily future predictions
कर्क राशिफल 6 दिसंबर : कर्क राशि वाले आज पैसे उधार न दें, धन को लेकर रहें सर्तक

कर्क राशिफल 6 दिसंबर : कर्क राशि वाले आज पैसे उधार न दें, धन को लेकर रहें सर्तक

संक्षेप:

Cancer Horoscope Today aaj ka Kark rashi rashifal 6 December 2025: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। कर्क राशि वालों को आज किसी को भी पैसे उधार देने से बचना चाहिए। 

Dec 05, 2025 09:16 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
share Share
Follow Us on

Cancer Daily Horoscope, Aaj ka kark Rashifal, कर्क राशिफल 6 दिसंबर 2025: आज प्यार से जुड़े मामलों को ईमानदार रवैये के साथ सुलझाने की जरूरत है। काम में आपकी लगन और मेहनत अच्छे नतीजे लेकर आएगी। पैसों को संभालकर खर्च करें और आज स्टॉक मार्केट से दूर रहना ही बेहतर है। निजी और पेशेवर दोनों तरह की मुश्किलों को आत्मविश्वास के साथ हैंडल करें, क्योंकि आपका रवैया ही परिणाम तय करेगा। धन का उपयोग सोच-समझकर करें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लव राशिफल: आज बातचीत के दौरान विनम्र रहें, खासकर जब पुराने मुद्दों पर चर्चा हो। किसी भी तरह की बहस में अहंकार न आने दें। कुछ रिश्तों में ज्यादा बातचीत और समय की जरूरत होगी। जो लोग यात्रा पर हैं, उन्हें अपने पार्टनर से फोन पर बात जरूर करनी चाहिए ताकि दूरी का असर न पड़े। प्रेम संबंध में किसी तीसरे व्यक्ति को दखल ना देने दें। शादीशुदा लोगों के लिए ऑफिस रोमांस ठीक नहीं है और इससे बचना चाहिए। सिंगल लोगों को कोई दिलचस्प व्यक्ति मिल सकता है, लेकिन प्रपोज करने के लिए एक-दो दिन इंतजार करना बेहतर रहेगा।

ये भी पढ़ें:मिथुन राशि वाले सोच-समझकर ही करें काम, स्वास्थ्य का रखें ध्यान

करियर राशिफल: क्रिएटिव फील्ड में काम करने वालों से आज छोटी गलतियां हो सकती हैं, लेकिन ये आपके रोजमर्रा के काम को प्रभावित नहीं करेंगी। आप अपना जॉब प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि दिन खत्म होने से पहले आपको इंटरव्यू कॉल मिलने की संभावना है। महिला मैनेजर्स को फैसला लेते समय दोस्तों के प्रभाव से बचना चाहिए। बिजनेस करने वालों को विदेश में व्यापार बढ़ाने के अवसर मिलेंगे और नए उद्यमियों को भी सफलता की उम्मीद है। मैनेजर्स और टीम लीडर्स आज जोखिम लेकर बड़े फैसले कर सकते हैं, जो आगे चलकर सकारात्मक नतीजे देंगे।

आर्थिक राशिफल: पैसों को संभालकर खर्च करने की जरूरत है। आर्थिक रूप से आप स्थिर रहेंगे, लेकिन खर्च बढ़ने के संकेत हैं। पुराने निवेश उम्मीद के मुताबिक फायदा नहीं दे पाएंगे, जिससे आय में थोड़ी चिंता हो सकती है। कुछ महिलाओं को आज पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना है। किसी को बड़ी रकम उधार न दें। बिज़नेस करने वालों को व्यापार बढ़ाने के लिए फंड मिलेंगे, लेकिन आज आपको किसी लोन का भुगतान भी करना पड़ सकता है।

स्वास्थ्य राशिफल: स्वास्थ्य के मामले में दिन सामान्य रहेगा और किसी बड़ी मेडिकल जरूरत की संभावना नहीं है, लेकिन कुछ महिलाओं को आज माइग्रेन की परेशानी बढ़ सकती है, खासकर दिन के दूसरे हिस्से में। अपनी डाइट पर नियंत्रण रखें और मीठा व तैलीय चीजें बिल्कुल कम करें। आज ज्यादा से ज्यादा सब्जियां और फल खाएं। किसी भी तरह की एडवेंचरस गतिविधि के लिए दिन अच्छा नहीं है, इसलिए जोखिम भरे कामों से बचें।

कर्क राशि के गुण-

ताकत: सहज, व्यावहारिक, दयालु, ऊर्जावान, कलापूर्ण, समर्पित, परोपकारी, देखभाल करने वाला

कमजोरी: लालची, अधिकारवादी, विवेकशील

प्रतीक: केकड़ा

तत्व: जल

शारीरिक भाग: पेट और स्तन

राशि स्वामी: चंद्रमा

शुभ दिन: सोमवार

शुभ रंग : सफेद

भाग्यशाली अंक: 2

शुभ रत्न: मोती

कर्क राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
Aaj Ka Rashifal kark Rashifal Cancer अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने