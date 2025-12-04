Hindustan Hindi News
cancer horoscope today aaj ka kark rashifal 5 December 2025 daily future predictions
कर्क राशिफल 5 दिसंबर : कर्क राशि वाले की आर्थिक स्थिति रहेगी अच्छी, धन लाभ के बनेंगे योग

संक्षेप:

Cancer Horoscope Today aaj ka Kark rashi rashifal 5 December 2025: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। कर्क राशि वाले आज खूब धन कमाएंगे। आर्थिक स्थिति होगी अच्छी।

Dec 04, 2025 09:37 pm IST डॉ. जे.एन. पांडेय
Cancer Daily Horoscope, Aaj ka kark Rashifal, कर्क राशिफल 5 दिसंबर 2025: आज आप अंदर से काफी संभले हुए और नरमी वाला महसूस करेंगे। छोटे-छोटे फैसले, साफ बातचीत और हल्का माहौल आपको आराम भी देगा और रिश्तों में भरोसा भी बढ़ाएगा। घर में और दोस्तों के बीच भी एक सुकून वाली वाइब रहेगी। भावनाएं भी आज काबू में हैं, इसलिए काम हो या बातचीत। थोड़ा धैर्य रखोगे तो सब आसानी से चलता रहेगा। छोटे कामों पर ध्यान दें। चीजें सिंपल रखें और किसी की मदद मांगने या देने में झिझक न करें। काम भी तब तेजी से आगे बढ़ेगा जब आप शांत रहकर, व्यवस्थित तरीके से और जितना वादा किया है उतना पूरा करके चलेंगे।

लव राशिफल: प्यार में आज एक तरह की गर्माहट और स्थिरता महसूस होगी। ज्यादा बोलने से ज्यादा फायदा सुनने में है और आज यही सबसे अच्छा असर देगा। छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखें। जैसे- एक अच्छा मैसेज, छोटी-सी मदद या किसी बात की तारीफ, दूसरे इंसान के दिल को छू सकते हैं। अगर सिंगल हैं तो किसी दोस्त के साथ कोई प्लान बना सकते हैं। अगर रिलेशनशिप में हैं तो बस थोड़ी देर बैठकर शांत माहौल में बात करें। उम्मीदों पर आगे के छोटे प्लान पर या बस दिल की बात। कड़वे शब्दों से बचें। नरमी ही आज सबकुछ आसान बना देगी। शाम का माहौल भी इसी वजह से हल्का और अच्छा रहेगा। एक मुस्कान, दो अच्छे शब्द, कभी-कभी बस इतना काफी होता है।

करियर राशिफल: काम में आज दिमाग जल्दी सेट हो जाएगा, जिससे काम आसानी से पूरे होंगे।बड़े कामों को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर निपटाएं। बहुत राहत मिलेगी। अगर कहीं अटक जाओ तो टीम से प्यार से बोलें, लोग तुरंत मदद करेंगे। आज एक छोटा स्किल सीखने या किसी पुरानी गलती को सही करने का भी अच्छा मौका है। भागदौड़ या जल्दबाजी नुकसान करेगी, इसलिए निरंतर रफ्तार में ही चलें। छोटे-छोटे काम अच्छे तरीके से निपटाओगे तो लोग नोटिस करेंगे। दिन के आखिर में अपनी तीन छोटी जीतें लिख लें। खुद को अच्छा लगेगा।

आर्थिक राशिफल: पैसों को लेकर आज हालात ठीक-ठाक और स्थिर हैं। थोड़ी बचत अलग रखें। छोटा कदम भी आगे चलकर बड़ा फर्क डालता है। एक-दो बिल चेक कर लें और बेकार वाले खर्च या सब्सक्रिप्शन काट दें। कुछ खरीदना चाहते हैं तो पहले कीमतें देख लें और जल्दी में फैसले न लें। अगर मन में कोई कन्फ्यूजन है तो किसी भरोसेमंद इंसान से दो मिनट बात कर लें। मामला साफ हो जाएगा। आज उधार लेने से बचना बेहतर रहेगा। एक छोटा बजट बनाएं और उसी का पालन करें। धीमे, छोटे कदम आगे चलकर सुरक्षा का बेस बनाते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल: शरीर आज हल्की-फुल्की देखभाल से ही खुश हो जाएगा। पर्याप्त पानी पिएं, थकान लगे तो थोड़ा आराम कर लें और बीच-बीच में 5-10 मिनट टहल लें। दिमाग भी साफ रहेगा। अगर तनाव महसूस करो तो दो-तीन मिनट बस धीरे-धीरे सांस लें। बहुत राहत मिलेगी।पीठ या गर्दन पर जोर डालने वाले काम आज न करें। नींद ठीक नहीं आ रही तो रात की रूटीन आसान रखें।

कर्क राशि के गुण-

ताकत: सहज, व्यावहारिक, दयालु, ऊर्जावान, कलापूर्ण, समर्पित, परोपकारी, देखभाल करने वाला

कमजोरी: लालची, अधिकारवादी, विवेकशील

प्रतीक: केकड़ा

तत्व: जल

शारीरिक भाग: पेट और स्तन

राशि स्वामी: चंद्रमा

शुभ दिन: सोमवार

शुभ रंग : सफेद

भाग्यशाली अंक: 2

शुभ रत्न: मोती

कर्क राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

