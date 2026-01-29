Hindustan Hindi News
कर्क राशिफल 30 जनवरी : कर्क राशि वालों के लिए परीक्षा का दिन, संभलकर लें फैसले, स्वास्थ्य का रखें ध्यान

कर्क राशिफल 30 जनवरी : कर्क राशि वालों के लिए परीक्षा का दिन, संभलकर लें फैसले, स्वास्थ्य का रखें ध्यान

संक्षेप:

Cancer Horoscope Today aaj ka Kark rashi rashifal 30 January 2026: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। आइए जानते हैं, कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 30 जनवरी का दिन…

Jan 29, 2026 10:37 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Cancer Daily Horoscope, Aaj ka kark Rashifal, कर्क राशिफल 30 जनवरी 2026: आज प्रेम जीवन को संभालकर चलने की जरूरत है। एक अच्छे श्रोता बनें और साथी की बातों को ध्यान से सुनें। कामकाज में नए चैलेंज स्वीकार करना आपके करियर के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। प्रोफेशनल लाइफ में स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन आर्थिक मामलों में कुछ दिक्कतें सामने आ सकती हैं। पैसों को लेकर समझदारी दिखाना जरूरी होगा। सेहत से जुड़ी कुछ परेशानियां भी हो सकती हैं, इसलिए लापरवाही से बचें। कुल मिलाकर दिन मिला-जुला रहने वाला है।

कर्क लव राशिफल: आज रिश्ते में आपकी ईमानदारी और सच्चाई सबसे ज्यादा मायने रखेगी। प्रेम संबंधों में छोटी-मोटी गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। आपका पार्टनर आप पर शक कर सकता है या किसी तीसरे व्यक्ति को लेकर सवाल उठा सकता है, जिससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है। ऐसे समय में गुस्सा करने के बजाय खुलकर बातचीत करना ही बेहतर रास्ता होगा। जो लोग सिंगल हैं, उन्हें आज अपने क्रश को प्रपोज करने में परेशानी आ सकती है। बेहतर होगा कि एक-दो दिन इंतजार करें। शादीशुदा लोगों के लिए जीवनसाथी का गुस्सा या चिड़चिड़ापन पारिवारिक माहौल को प्रभावित कर सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखें। कुछ विवाहित महिलाएं परिवार बढ़ाने को लेकर भी विचार कर सकती हैं।

कर्क करियर राशिफल: आज कामकाज में आपको अतिरिक्त ध्यान देने की जरूरत है। टीम प्रोजेक्ट्स में आपकी भूमिका अहम रहेगी। सीनियर अधिकारी आपके रवैये या काम करने के तरीके पर सवाल उठा सकते हैं, जिससे मानसिक दबाव महसूस हो सकता है। ऐसे में संयम बनाए रखें और आलोचना को सुधार के तौर पर लें। डेडलाइन को लेकर सतर्क रहें, क्योंकि किसी भी तरह की देरी परेशानी बढ़ा सकती है। प्रेजेंटेशन से जुड़े कामों में भी दिक्कत आ सकती है। हालांकि दिन का दूसरा हिस्सा टीम मीटिंग में नए सुझाव या आइडिया देने के लिए अच्छा रहेगा। कुछ महिलाएं आज नौकरी छोड़ने का फैसला कर सकती हैं और नए जॉब इंटरव्यू में शामिल हो सकती हैं। कारोबारियों के लिए आज नया प्रोजेक्ट या नया कॉन्सेप्ट शुरू करने का दिन भी हो सकता है।

कर्क आर्थिक राशिफल: आर्थिक रूप से आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। पैसों को लेकर संतोषजनक स्थिति नहीं रहेगी, इसलिए किसी भी बड़े वित्तीय फैसले से बचें। पुराने निवेश से उम्मीद के मुताबिक रिटर्न नहीं मिलेगा, जिससे शेयर बाजार में नया निवेश करने का मन नहीं बनेगा। हालांकि, घरेलू जरूरतों के लिए इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने की योजना आगे बढ़ सकती है। कुछ लोगों को परिवार के भीतर पैसों या संपत्ति से जुड़े विवाद का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे मामलों में शांत रहकर समाधान निकालने की कोशिश करें।

कर्क स्वास्थ्य राशिफल: सेहत को लेकर आज सतर्क रहना बेहद जरूरी है। सीढ़ियों का इस्तेमाल करते समय सावधानी रखें। गर्भवती महिलाओं को अपने खानपान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी। जिन लोगों को पहले से दिल से जुड़ी समस्या रही है, उनके लिए दिन का दूसरा हिस्सा ज्यादा संवेदनशील हो सकता है। फेफड़ों और लिवर से जुड़ी परेशानियां भी सामने आ सकती हैं। दिन के पहले हिस्से में सांस से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। शराब पीकर वाहन चलाने से बिल्कुल बचें। नियमित दिनचर्या और सावधानी से ही आज सेहत को संभाला जा सकता है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं।
