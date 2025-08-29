कर्क राशिफल 30 अगस्त : कर्क राशि वाले आज प्रेमी का दें साथ, प्रोफेशनल समस्याओं को करें दूर

Cancer Horoscope Today aaj ka Kark rashi rashifal 30 August 2025: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। कर्क राशि वाले आज प्रेम जीवन में सुखद पलों का अनुभव करेंगे।

Fri, 29 Aug 2025 10:24 PM

Cancer Daily Horoscope, Aaj ka kark Rashifal, कर्क राशिफल 30 अगस्त 2025: आज कार्य में और प्रेम जीवन में सुखद पलों का अनुभव करेंगे। स्टॅाक मार्केट में स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करते रहें। आज छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। आज लाइफस्टाइल में बैलेंस बनाए रखें। लवर को खुश रखें। प्रोफेशनल समस्याओं को दूर करें और बेहतर रिजल्ट दें। समृद्धि रहेगी, लेकिन स्वास्थ्य समस्या भी होंगी।

लव राशिफल- आज पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही मामलों में प्रेमी का साथ दें। ऐसा करने से रिश्ता मजबूत होगा। महिलाओं को किसी कार्यक्रम के दौरान आज कोई प्रपोजल मिल सकता है। जिन लोगों का हाल ही में ब्रेकअप हुआ है, उनकी मुलाकात आज किसी स्पेशल व्यक्ति से हो सकती है। एक्स लवर भी वापस आ सकता है और आप दोनों मिलकर सभी समस्याओं को दूर करेंगे। शादीशुदा जातक किसी तीसरे व्यक्ति को रिलेशनशिप में न आने दें।

करियर राशिफल- आपकी जिम्मेदारियों पर आज कोई साथी सवाल उठा सकता है। आज आपके लिए एक साथ अधिक काम इंतजार कर रहे हैं। कुछ महिलाएं जॅाब से संबंधित परीक्षाएं पास करने में सफल रहेंगी। बैंकर, फाइनेंस, वित्तीय संबंधित कार्यों और डिलीवरी मैनेजर आज काफी व्यस्त रहेंगे, जबकि स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों का स्थान परिवर्तन हो सकता है। व्यापारी नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। दिन का पहला भाग नई डील को साइन करने के लिए अच्छा है। आज धन संबंधित समस्याएं भी नहीं होंगी।

आर्थिक राशिफल- समृद्धि आज आपकी साथी होगी। जिस वजह से आप आज आर्थिक फैसले समझदारी के साथ ले पाएंगे। आज आप नए आइडिया लॉन्च कर सकते हैं। निवेशकों की तरफ से धन आएगा। दिन का दूसरा भाग प्रोपर्टी खरीदने और बेचने के लिए अच्छा है। व्यापारी आज फंड्स जुटाने में सफल होंगे। आज आप कुछ नए व्यापार में भी ट्राई कर सकते हैं। भाग्य का साथ मिलेगा। दिन का दूसरा भाग दान करने के लिए भी अच्छा है। कुछ जातक आज इलेक्ट्रॉनिक चीजें भी खरीदेंगे।

स्वास्थ्य राशिफल- आज कुछ स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इन समस्याओं के लिए तैयार रहें। आज पेट में समस्या हो सकती है। इस समस्या का कारण घर से बाहर का खाना हो सकता है। जोड़ों में भी दर्द की शिकायत हो सकती है। कुछ महिलाओं को नींद से संबंधित समस्याएं भी हो सकती हैं। शराब पीकर गाड़ी न चलाएं। दिक्कत हो सकती है। अगर आपको नींद से संबंधिक समस्याएं हैं तो दवाइयों से बेहतर नेचुरल तरीकों से इस समस्या को दूर करें।

कर्क राशि के गुण- ताकत: सहज, व्यावहारिक, दयालु, ऊर्जावान, कलापूर्ण, समर्पित, परोपकारी, देखभाल करने वाला

कमजोरी: लालची, अधिकारवादी, विवेकशील

प्रतीक: केकड़ा

तत्व: जल

शारीरिक भाग: पेट और स्तन

राशि स्वामी: चंद्रमा

शुभ दिन: सोमवार

शुभ रंग : सफेद

भाग्यशाली अंक: 2

शुभ रत्न: मोती

कर्क राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com