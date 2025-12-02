Hindustan Hindi News
कर्क राशिफल 3 दिसंबर: पार्टनर के साथ आज ना करें ऐसी बात, ऑफिस में सुबह-सुबह कर लें ये काम

संक्षेप:

Aaj ka Kark Rashi Ka Rashifal, Cancer Horoscope 3 December 2025: 12 राशियों के राशिचक्र में चौथी राशि कर्क की है। जिन लोगों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर करता है, उन लोगों की राशि कर्क मानी जाती है। जानें 3 दिसंबर का दिन कर्क राशि वालों के लिए कैसा जाएगा?

Tue, 2 Dec 2025 07:41 PMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
Cancer Horoscope Today 3 December 2025, Aaj ka Kark Rashifal, कर्क राशिफल: आज कुछ छोटे-छोटे बदलाव होंगे, जिससे आप सही फैसले ले पाएंगे। आज शांत रहने की कोशिश करें। धैर्य रखें और खुद के साथ ज्यादा कठोर ना बनें। अपनी सोच में क्लैरिटी रखेंगे तो धीरे-धीरे सब सही हो जाएगा। आज आप शांत रहकर अपनी प्रियॉरिटी को समझ पाएंगे। अपने हर एक काम पर फोकस बनाए रखिए। जो आपके आसपास हो, उनसे प्यार से बात करें। रूटीन को फॉलो करें और उसे सिंपल ही रखिए। बाकी सारी चीजों को विस्तार से जानने के लिए नीचे डालें एक नजर....

कर्क लव राशिफल

आज आपके रिश्ते में अपनापन बढ़ने के फुल चांस हैं। जो आप महसूस कर रहे हैं, उसे प्यार से कह दीजिए। आज दूसरों की छोटी-छोटी अच्छाइयों पर ध्यान देने की कोशिश करें। अगर आप सिंगल है तो आज किसी ग्रुप में शामिल हो जाएं। यहां पर आपके नए दोस्त बनेंगे और हो सकता है कि जल्द ही कोई नया कनेक्शन भी बन जाए। कपल्स आज कुछ समय शांति से बैठकर निकालें। आपस में बात करें। एक-दूसरे के साथ अपने प्लान शेयर करें। पार्टनर के साथ आज कोई भी ऐसी बात ना करें, जिससे गहमागहमी के चांस बढ़ें। एक-दूसरे को समझने की कोशिश करें क्योंकि भरोसा ऐसे ही बढ़ता है। आज छोटे-छोटे जेस्चर से पार्टनर पर प्यार लुटाएं। साथ ही अपनी-अपनी छोटी खुशियों को साथ में मिलकर सेलिब्रेट करें।

कर्क करियर राशिफल

ऑफिस में आज शांति से काम करें। एक-एक टास्क पर ध्यान दें। सुबह ही एक लिस्ट बना लें कि आज आपको क्या-क्या करना है। इससे आपका सारा काम आसान हो जाएगा। जरूरत पड़ने पर लोगों की मदद जरूर लें। दूसरों की भी मदद करें। मीटिंग में क्लैरिटी के साथ अपनी बात सामने रखें। अगर दूसरे अपने आइडिया शेयर करें तो उनका सम्मान करें। अपने डेस्क को साफ रखें क्योंकि इससे आपका फोकस बढ़ेगा। साथ ही आप गलतियां भी कम करेंगे। आज लोग आपकी मेहनत को नोटिस करेंगे। आज आपको कोई छोटा सा रिवॉर्ड भी मिल सकता है।

कर्क आर्थिक राशिफल

पैसों के मामले में आज आपका दिन सही जाने वाला है। आज आगे की प्लानिंग कर लें। जो भी जरूरी खर्चे हैं, आज उनकी एक लिस्ट तैयार कर लें। इसके बाद जो चीजें अभी जरूरत की ना लगे, उनकी कटौती कर सकते हैं। कोई बड़ा खर्चा करने से बचें। साथ ही आज हड़बड़ी में कोई भी फैसला ना लें। आज थोड़ी सी सेविंग अलग रख लें। धीरे-धीरे इसे बढ़ाने की कोशिश करें। जो भी बिल हो, उसे समय पर भर दें। इससे बाद में तनाव नहीं होगा। अपने रोजमर्रा के खर्चों पर नजर बनाए रखें। इससे आपका बजट ज्यादा नहीं हिलेगा। मन भी शांत रहेगा।

कर्क स्वास्थ्य राशिफल

आज आपको अपनी सेहत का ध्यान रखने की जरूरत है। सुबह की शुरुआत एक वॉक के साथ करें। ढेर सारा पानी पिएं। जब भी टेंशन हो तो गहरी सांस लें। हल्का और शाकाहारी खाना खाएं। इससे आप हल्का महसूस करेंगे और एनर्जी के साथ सारे काम कर पाएंगे। थकान महसूस होने पर आराम जरूर करें। खुद की केयर करें। इससे आपका मूड सही होगा। आज स्ट्रेचिंग करेंगे तो कंधे और पीठ को राहत मिलेगी। रात को अच्छी और पूरी नींद लें।

कर्क राशि के गुण

ताकत: सहज, व्यावहारिक, दयालु, ऊर्जावान, कलापूर्ण, समर्पित, परोपकारी, देखभाल करने वाला

कमजोरी: लालची, अधिकारवादी, विवेकशील

प्रतीक: केकड़ा

तत्व: जल

शारीरिक भाग: पेट और स्तन

राशि स्वामी: चंद्रमा

शुभ दिन: सोमवार

शुभ रंग : सफेद

भाग्यशाली अंक: 2

शुभ रत्न: मोती

कर्क राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
