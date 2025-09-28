कर्क राशिफल 29 सितंबर : कर्क राशि वालों को होंगी आर्थिक समस्याएं, लव लाइफ में गॉसिप या झगड़े से बचें

Cancer Horoscope Today aaj ka Kark rashi rashifal 29 September 2025: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। कर्क राशि वालों को रिश्तों में थोड़ी बहुत परेशानियां होंगी, लेकिन आपका निजी जीवन आज ठीक रहेगा।

Sun, 28 Sep 2025 11:00 PM

Cancer Daily Horoscope, Aaj ka kark Rashifal, कर्क राशिफल 29 सितंबर 2025: प्यार के रिश्तों में थोड़ी बहुत परेशानियां होंगी, लेकिन आपका निजी जीवन आज ठीक रहेगा। काम में सफलता मिलेगी, लेकिन पैसे से जुड़े कुछ छोटे-मोटे मामले आ सकते हैं। रिश्तों में विवाद सुलझाने के लिए धैर्य रखें। कार्यालय में झगड़ों से बचें। पैसों के मामलों में सतर्क रहें, सेहत सामान्य रहेगी।

लव राशिफल : गॉसिप या झगड़े से बचें, वरना दिन में अस्थिरता आ सकती है। जो लोग रिश्ते में नया अर्थ देना चाहते हैं, वे विवाह के बारे में सोच सकते हैं। माता-पिता आज शादी के लिए सहयोगी रहेंगे। अगर आप यात्रा कर रहे हैं, तो अपने साथी से फोन पर बातें करके भावनाएं जाहिर करें। अकेली महिलाएं किसी पारिवारिक आयोजन या कार्यालय के कार्यक्रम में प्रस्ताव की उम्मीद कर सकती हैं।

करियर राशिफल: आज ग्राहकों के साथ बातचीत में अपनी संचार क्षमता का उपयोग करें। टीम परियोजनाओं में अहंकार पीछे रखें। कुछ कार्यों के लिए अतिरिक्त समय काम करना पड़ सकता है। जिनकी आज नौकरी के लिए साक्षात्कार हैं, उन्हें परिणाम के बारे में आत्मविश्वास होना चाहिए। पदोन्नति या वेतन वृद्धि का संकेत भी मिल सकता है, जिससे मेहनत करने की प्रेरणा बढ़ेगी। नए क्षेत्रों में काम करने वाले उद्यमी आज नए सहयोग समझौते कर सकते हैं।

आर्थिक राशिफल: आज वित्तीय परेशानियां रह सकती हैं, इसलिए खर्च पर ध्यान दें। मित्रों के साथ आर्थिक मामलों को सुलझाने में खुशी मिलेगी। कुछ महिलाएं कार्यालय में उत्सव पर खर्च कर सकती हैं। व्यापारी भी अच्छे लाभ प्राप्त करेंगे, जो भविष्य में निवेश में मदद करेंगे। सुरक्षित निवेश करने पर विचार करें। व्यापार करने वाले विस्तार के लिए धन जुटाने में सफल रह सकते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल: सेहत अच्छी है, लेकिन निजी और पेशेवर जीवन में संतुलन बनाना जरूरी है। योग और ध्यान से मानसिक शांति और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कुछ वरिष्ठ नागरिकों को शरीर में दर्द या जोड़ों में परेशानी हो सकती है। कोई संक्रमण या आंखों से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं। गर्भवती महिलाएं दोपहिया वाहन चलाते समय सावधान रहें। जंक फूड की जगह सब्जियां और फल लेना बेहतर रहेगा।

कर्क राशि के गुण- ताकत: सहज, व्यावहारिक, दयालु, ऊर्जावान, कलापूर्ण, समर्पित, परोपकारी, देखभाल करने वाला

कमजोरी: लालची, अधिकारवादी, विवेकशील

प्रतीक: केकड़ा

तत्व: जल

शारीरिक भाग: पेट और स्तन

राशि स्वामी: चंद्रमा

शुभ दिन: सोमवार

शुभ रंग : सफेद

भाग्यशाली अंक: 2

शुभ रत्न: मोती

कर्क राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com