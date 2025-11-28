कर्क राशिफल 29 नवंबर: शादीशुदा लोग आज जरूर करें ये काम, ट्रैवलिंग के वक्त रखें इस बात का ध्यान

संक्षेप: Aaj ka Kark Rashi Ka Rashifal, Cancer Horoscope 29 November 2025: 12 राशियों के राशिचक्र में चौथी राशि कर्क है। जिन लोगों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर करता है, उन लोगों की राशि कर्क मानी जाती है।

Cancer Horoscope Today 29 November 2025, Aaj ka Kark Rashifal, कर्क राशिफल: आज आपकी लव लाइफ में सब कुछ ठीक होगा। पार्टनर के साथ कुछ अच्छे मूमेंट्स बिताने का मौका मिलेगा। अपना ज्यादा से ज्यादा समय पर पार्टनर के लिए निकालें। साथ ही आज काम में फोकस बनाकर रखें। आज ऑफिस में आपकी खूब तारीफ होने वाली है। फालतू के खर्चों पर लगाम लगाएं। बचत करते हुए चलें। साथ ही अपनी सेहत पर भी थोड़ा ध्यान दें। बाकी इन चीजों को विस्तार से जानने के लिए नीचे डालें एक नजर...

कर्क लव राशिफल आज पार्टनर पर प्यार बरसाने का दिन है। अपने छोटे-छोटे जेस्चर से उन पर प्यार लुटाएं। उनकी पसंद और नापसंद का ख्याल रखकर ही कोई प्लान बनाएं। साथ ही कोई बात करते वक्त थोड़ा सावधान रहें ताकि गलत शब्द मुंह से ना निकले। आज सावधान रहने की थोड़ी ज्यादा जरूरत है क्योंकि आपकी कोई बात उन्हें चुभ सकती है। जिन लोगों की शादी हो चुकी है, वो आज अपने पार्टनर को थोड़ा पर्सनल स्पेस भी दें। ये काम आप जरूर करें। अपनी बात को उन पर थोपने से भी बचें। ऐसा नहीं करेंगे तो स्थिति बिगड़ने के चांस हैं। जिन लोगों का ब्रेकअप हाल ही में हुआ है, आज उनकी लाइफ में किसी नए इंसान की एंट्री तय है।

कर्क करियर राशिफल आज ऑफिस में अपने काम से मतलब रखें और थोड़ा प्रोफेशनल रहने की कोशिश करें। आज आपको कोई नया टास्क मिल सकता है, जो आपकी काबिलियत का टेस्ट लेंगे। बिजनेस डेवलपंमेंट से जुड़े लोगों को आज क्लाइंट को इम्प्रेस करने के लिए डबल मेहनत करनी पड़ेगी। बैंक और अकाउंटेंट्स का दिन आज बिजी रहने वाला है। स्टूडेंट्स् को आज एग्जाम में सफलता मिलने की संभावना है। बस अपनी चीजों पर फोकस बनाकर रखें। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, आज उन पर ज्यादा प्रेशर होगा। ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन और टेक्सटाइल के बिजनेस से जुड़े लोगों को आज फायदा होने वाला है।

कर्क आर्थिक राशिफल आज पैसों की स्थिति ठीक ठाक रहने वाली है, लेकिन लग्जरी चीजों पर खर्चा करने से बचें। कुछ भी लेने से पहले ये सुनिश्चित करें कि आपको इस चीज की जरूरत कितनी पड़ेगी? आज म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट या फिर एफडी में इन्वेस्ट करेंगे तो फायदे में रहेंगे। परिवार में अगर कोई प्रॉपर्टी की बात उठाए तो डिस्कशन से बचने की कोशिश करें क्योंकि बहसबाजी की संभावना ज्यादा है। आज मेडिकल इमरजेंसी भी हो सकती है। बिजनेस से जुड़े लोगों को आज फंड की दिक्कत आ सकती है। अगर इन्वेस्ट करना है तो ये सोचकर करें ये लंबी अवधि का हो।

कर्क स्वास्थ्य राशिफल आज कर्क राशि के जातक अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दें। बड़े-बुजुर्ग लोगों को आज जोड़ों में तकलीफ हो सकती है। साथ ही कुछ लोगों को सांस से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। कुछ जातकों को लंग्स से जुड़ी समस्या भी होने की संभावना है। आज कुछ लोग अपनी सर्जरी करवा सकते हैं। आज का दिन सतर्क रहने का है। कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आज ट्रेन या बस में चढ़ते और उतरते वक्त थोड़ा सावधान रहें। महिला जातकों को आज ओरल हेल्थ से जुड़ी समस्या हो सकती है। बच्चे खेलने जाए तो ध्यान रखें क्योंकि आज चोट लगने की संभावना है। गाड़ी चलानी है तो एल्कोहॉल ना लें।

कर्क राशि के गुण ताकत: सहज, व्यावहारिक, दयालु, ऊर्जावान, कलापूर्ण, समर्पित, परोपकारी, देखभाल करने वाला

कमजोरी: लालची, अधिकारवादी, विवेकशील

प्रतीक: केकड़ा

तत्व: जल

शारीरिक भाग: पेट और स्तन

राशि स्वामी: चंद्रमा

शुभ दिन: सोमवार

शुभ रंग : सफेद

भाग्यशाली अंक: 2

शुभ रत्न: मोती

कर्क राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com