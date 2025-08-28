कर्क राशिफल 29 अगस्त : कर्क राशि वालों का दिन रहेगा अच्छा, स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार सबकुछ रहेगा बढ़िया

Cancer Horoscope Today aaj ka Kark rashi rashifal 29 August 2025: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। आज आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी।

Thu, 28 Aug 2025 11:05 PM

Cancer Daily Horoscope, Aaj ka kark rashifal कर्क राशिफल 29 अगस्त 2025: रिलेशनशिप को सुरक्षित रखें और अपनी भावनाओं को साझा करें। कार्य में समर्पित रहें और प्रोफेशनल सक्सेस का आनंद लें। आज आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। लव संबंधित समस्याओं को सुलझा लें और बेस्ट प्रोफेशनल रिजल्ट देते रहें। आज स्मार्ट फाइनेंशियल निवेश पर ध्यान दें। आज स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

लव राशिफल- लव अफेयर में शब्दों का ध्यान रखें। लवर आपकी बातों को गलत ले सकता है। आज का दिन प्रपोज करने के लिए अच्छा है। सिंगल लोग क्रश से अपनी भावनाओं को शेयर करेंगे। आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। आज पुराना प्रेम वापस आ सकता है और जीवन खशियों से भर जाएगा। जिन लोगों का नया रिलेशनशिप शुरू हुआ है वो एक दूसरे को बेहतर जानने के लिए साथ में अधिक से अधिक समय व्यतीत करें। आज आप लव अफेयर के बारे में अपने माता-पिता को बता सकते हैं।

करियर राशिफल- आज प्रोजेक्ट पर काम करते समय सावधानी बरतें। जो लोग सेल्स और मार्केंटिंग से हैं वो आज उनकी सेल्स अच्छी होगी। किसी भी परिस्थिति में दिखावा न करें, क्योंकि इससे आपका काम प्रभावित होगा और व्यवसाय में भी फर्क पड़ेगा। कुछ सरकारी स्थानों में परिवर्तन हो सकता है। जबकि वकील, शिक्षाविद, न्यायाधीश, रिसेप्शनिस्ट और बैंकर्स को ओवरटाइम काम करना होगा। ऑफिस की गपशप या राजनीति से दूर रहें।

आर्थिक राशिफल- आज समृद्धि तो रहेगी लेकिन आर्थिक समस्याओं को सावधानी से संभालें। कुछ महिलाएं परिवार में प्रोपर्टी संबंधित विवादों में पड़ सकती हैं। हालांकि सीनियर्स को किसी सेलिब्रशन में खर्चा करना पड़ सकता है। बिजनेस और स्टॅाक मार्केट में बड़ा निवेश न करें। हालांकि म्यूचल फंड में निवेश करना अच्छा विकल्प हो सकता है। व्यवसायी आत्मविश्वास के साथ विदेशी बाजार में बड़े निवेश पर विचार कर सकते हैं। पार्टनरशिप से भी लाभ होगा।

स्वास्थ्य राशिफल- आज स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। माइनर इंफेक्शन, वायरल फीवर, गले में खराश या बॅाडी में दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। आपको मामूली चोटें लग सकती हैं और खिलाड़ियों को मैदान पर सावधान रहना चाहिए। डाइट का ध्यान रखें। आज नट्स, फ्रूट्स और सब्जियों का सेवन अधिक करें। ऑयली फूड का सेवन कम करें और पानी का सेवन भरपूर मात्रा में कम करें। बच्चे भारी वस्तुएं उठाते समय सावधान रहें।

कर्क राशि के गुण- ताकत: सहज, व्यावहारिक, दयालु, ऊर्जावान, कलापूर्ण, समर्पित, परोपकारी, देखभाल करने वाला

कमजोरी: लालची, अधिकारवादी, विवेकशील

प्रतीक: केकड़ा

तत्व: जल

शारीरिक भाग: पेट और स्तन

राशि स्वामी: चंद्रमा

शुभ दिन: सोमवार

शुभ रंग : सफेद

भाग्यशाली अंक: 2

शुभ रत्न: मोती

कर्क राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com