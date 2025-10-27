कर्क राशिफल 28 अक्टूबर : कर्क राशि वाले खर्चों में करें कमी, लव लाइफ रहेगी बढ़िया

संक्षेप: Cancer Horoscope Today aaj ka Kark rashi rashifal 28 October 2025: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। आज कर्क राशि वाले पैसों से जुड़े मामलों में खर्च पर कंट्रोल रखें।

Cancer Daily Horoscope, Aaj ka kark Rashifal, कर्क राशिफल 28 अक्टूबर 2025: आज का दिन आपके लिए लव लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही मामलों में अच्छा रहेगा। प्यार भरा समय बिताएं और काम में क्रिएटिविटी दिखाएं। बस पैसों के लेन-देन में थोड़ी सावधानी बरतें। सेहत को लेकर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि कुछ छोटी परेशानियां हो सकती हैं।

लव राशिफल: आज आपका पार्टनर आपके रिश्ते में आपकी कमिटमेंट पर सवाल उठा सकता है। कोशिश करें कि आप उनके पर्सनल स्पेस में दखल न दें। शादीशुदा महिलाएं किसी तीसरे व्यक्ति की सलाह न लें, नहीं तो रिश्ते में दिक्कतें आ सकती हैं। अपने साथी के साथ पेशेंस रखें और प्यार जताएं। रोमांस के सितारे आज मजबूत हैं, इसलिए अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो जवाब पॉजिटिव मिलेगा। बस बहस से बचें और बातों को शांत और समझदारी से संभालें।

करियर राशिफल: आज अपने स्किल्स को और बेहतर करने की कोशिश करें। दिन का दूसरा भाग नए प्रोजेक्ट्स शुरू करने के लिए शुभ रहेगा। आपकी नेगोशिएशन स्किल्स विदेश से जुड़े क्लाइंट्स को संभालने में काम आएंगी। आर्किटेक्ट्स, सिविल इंजीनियर्स, डिजाइनर्स, एसईओ पर्सन, एनीमेटर्स और ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स के लिए दिन शानदार रहेगा। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, तो वक्त सही है। अच्छा पैकेज मिलने की संभावना है। बिजनेस करने वालों के लिए भी आज नया पार्टनरशिप डील साइन करने का शुभ योग है जो विस्तार में मदद करेगा।

आर्थिक राशिफल: पैसों से जुड़े मामलों में खर्च पर कंट्रोल रखना जरूरी होगा। शॉपिंग में सोच-समझकर खर्च करें। भाई-बहनों के साथ प्रॉपर्टी को लेकर बहस से बचें। कोई जरूरतमंद दोस्त आज आपसे आर्थिक मदद मांगेगा, जिसे आप मना नहीं कर पाएंगे। अगर निवेश का मन है तो आज म्यूचुअल फंड में लगाना अच्छा रहेगा। बिजनेस करने वाले लोग अपने पुराने बकाया चुकाएंगे और नई फाइनेंशियल डील्स साइन करेंगे जो बिज़नेस एक्सपैंशन में मदद करेंगी।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत में कुछ हल्की परेशानियां रह सकती हैं। जिन्हें हार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम रही है, वे थोड़ा सतर्क रहें। वायरल फीवर, गले में दर्द और डाइजेशन की दिक्कतें हो सकती हैं। प्रेग्नेंट महिलाएं स्कूटर चलाने या एडवेंचर स्पोर्ट्स से बचें। नींद न आने की दिक्कत हो सकती है, लेकिन डॉक्टर की सलाह से इसे कंट्रोल किया जा सकता है।

कर्क राशि के गुण- ताकत: सहज, व्यावहारिक, दयालु, ऊर्जावान, कलापूर्ण, समर्पित, परोपकारी, देखभाल करने वाला

कमजोरी: लालची, अधिकारवादी, विवेकशील

प्रतीक: केकड़ा

तत्व: जल

शारीरिक भाग: पेट और स्तन

राशि स्वामी: चंद्रमा

शुभ दिन: सोमवार

शुभ रंग : सफेद

भाग्यशाली अंक: 2

शुभ रत्न: मोती

कर्क राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

