कर्क राशिफल 28 नवंबर: अलग हो चुके कपल्स आज करेंगे ये काम, खर्चों पर आज करें कंट्रोल

संक्षेप:

Aaj ka Kark Rashi Ka Rashifal, Cancer Horoscope 28 November 2025: राशिचक्र में चौथी राशि कर्क है। जिनके जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर करता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। 

Thu, 27 Nov 2025 10:54 PMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
Cancer Horoscope Today 28 November 2025, Aaj ka Kark Rashifal, कर्क राशिफल: प्यार के मामले में चल रही दिक्कतों को आज सुलझाने का दिन है। आज आप अपनी ओर से चीजों को सुलझाने की कोशिश करें। किसी भी बात को लेकर पार्टनर से बहसबाजी ना करें। ऑफिस में आज फोकस के साथ काम करें। सीनियर्स की सलाह मानकर काम करेंगे तो मैनेजमेंट की उम्मीदों पर भी खरे उतर पाएंगे। आज आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। आज पैसों से जुड़े कुछ जरूरी फैसले लिए जा सकते हैं। पैसों को सोच-समझकर ही खर्च करें। आज आपकी सेहत सही रहेगी। बाकी लव लाइफ, करियर, आर्थिक स्थिति और सेहत के बारे में बारीकी से जानने के लिए नीचे विस्तार से पढ़ें...

कर्क लव राशिफल

आज पार्टनर के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। आज आप बातचीत से सारी चीजों को सुलझा लेंगे। आज किसी तीसरे शख्स के चलते रिश्ते में परेशानी हो सकती है। आज आपके पार्टनर किसी बात पर जिद कर सकते हैं। आज चीजों को अपने हिसाब से संभाल लेंगे तो सब सही हो सकता है। आज थोड़ा समझौता कर लेना भी सही रहेगा। आज जो महिला जातक ट्रैवल कर रही हैं वो आज फोन के जरिए पार्टनर से कनेक्ट रहें और खुलकर अपनी बात सामने रखें। जो कपल्स अलग हो चुके हैं, वो आज सारे मसले हल कर सकते हैं। आज शादीशुदा महिलाएं परिवार बढ़ाने का सोच सकती हैं।

कर्क करियर राशिफल

आज ऑफिस में आपका दिन सही जाने वाला है। आप आज काफी प्रोडक्टिव रहेंगे। आज आपको कई ऐसे मौके मिलने वाले हैं, जिसमें आप अपना टैलेंट दिखा पाएंगे। आज आपकी क्रिएटिव सोच खूब काम आने वाली है। आपके सुझाव लोगों के काम आएंगे। आज आप नए आइडिया पर काम करेंगे। ऑटोमोबाइल, आईटी, मैकेनिक्स, बायोटेक, हेल्थकेयर और इलेक्ट्रिसिटी की फील्ड से जुड़े लोगों पर आज काम का प्रेशर रहेगा। आज काम की क्वालिटी के बिल्कुल भी समझौता ना करें। बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन सही है। आज आप नई डील साइन कर सकते हैं।

कर्क स्वास्थ्य राशिफल

आज आपकी आर्थिक स्थिति सही रहने वाली है और इसका असर आपकी लाइफस्टाइल पर भी दिखेगा। अगर आज गाड़ी लेनी है तो दिन के बाद का समय इसके लिए सही रहेगा। अगर घर में पैसों से जुड़ा कोई मामला रहा है तो उसे सुलझा लें। खर्चों पर आज कंट्रोल रखने की कोशिश करें। स्टॉक मार्केट या फिर ट्रेडिंग में पैसा ना लगाएं। अगर कोई उधार मांगे तो आज बड़ी रकम देने से बचें। उधारी वाला पैसा वापस पाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में सोच समझकर ही फैसले लें। आज आप अपने घर का रेनोवेशन करवाने की सोच सकते हैं। बिजनेस से जुड़े लोगों को आज नई डील मिल सकती है।

कर्क स्वास्थ्य राशिफल

अगर आपकी कोई दवाई चल रही है तो उसे रोज समय पर लें। हो सके तो इसके लिए एक रिमांइडर भी लगा लें। अगर ट्रैवल करना है तो अपना मेडिकल किट साथ लेकर ही चलें। आज कुछ महिला जातकों को स्त्री रोग संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं, जिस वजह से कई काम रुक जाएंगे। जिन लोगों को अस्थमा की दिक्कत है, वो लोग धूल-मिट्टी वाली जगहों से दूर रहने की ही कोशिश करें। समय-समय पर स्टीम लेते रहें। इससे काफी फायदा मिलेगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो सांस संबंधी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। बच्चे जब खेलने जाएं तो थोड़ा ध्यान दें क्योंकि आज चोट लग सकती है। कुछ लोगों को आज हड्डी या फिर स्कीन से जुड़ी दिक्कत भी हो सकती है। बड़े-बुजुर्ग लोगों को शाम के बाद गीले फर्श पर ना चलने दें।

कर्क राशि के गुण

ताकत: सहज, व्यावहारिक, दयालु, ऊर्जावान, कलापूर्ण, समर्पित, परोपकारी, देखभाल करने वाला

कमजोरी: लालची, अधिकारवादी, विवेकशील

प्रतीक: केकड़ा

तत्व: जल

शारीरिक भाग: पेट और स्तन

राशि स्वामी: चंद्रमा

शुभ दिन: सोमवार

शुभ रंग : सफेद

भाग्यशाली अंक: 2

शुभ रत्न: मोती

कर्क राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
