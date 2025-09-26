कर्क राशिफल 27 सितंबर : कर्क राशि वाले दिन की शुरुआत योगा से करें, पढ़ें विस्तृत राशिफल

Cancer Horoscope Today aaj ka Kark rashi rashifal 27 September 2025: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। कर्क राशि वालों को रिश्तों में आज कुछ सरप्राइज मिल सकता है।

Fri, 26 Sep 2025 09:19 PM

Cancer Daily Horoscope, Aaj ka kark Rashifal, कर्क राशिफल 27 सितंबर 2025: रिश्तों में आज कुछ सरप्राइज मिल सकते हैं। नए प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ सकती हैं। फाइनेंशियल मामलों में सावधानी बरतें। हेल्थ अच्छी रहेगी। आज अपनी प्रोफेशनल लाइफ को प्रोडक्टिव बनाए रखें। छोटे-मोटे मुद्दों को रिश्ते पर असर न डालने दें। हेल्थ और वेल्थ दोनों आज सामान्य रहेंगे।

लव राशिफल- रोमांटिक बनें और ऐसे काम करें जिससे दिन क्रिएटिव और पॉज़िटिव बने। आप दोनों ट्रैवलिंग को पसंद कर सकते हैं, माता-पिता का भी साथ मिलेगा। दिन का दूसरा हिस्सा नए प्रेमियों के लिए अहम है। कुछ महिलाएं आज अपने एक्स के साथ मुद्दे सुलझा लेंगी जिससे खुशी लौट आएगी। अपने विचार साथी पर थोपने से बचें। शादीशुदा लोग अपने पुराने रिश्तों पर बात करते समय सावधान रहें।

करियर राशिफल- आज काम पर कोई समझौता न करें। आप पर एथिक्स से हटने का दबाव आ सकता है, खासकर सरकारी, लीगल और मीडिया प्रोफेशन वालों के लिए। इस दबाव में न आएं। कुछ सेल्स और मार्केटिंग वाले आज ज्यादा ट्रैवल कर सकते हैं। हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स को विदेश में जॉब के मौके मिल सकते हैं। स्टूडेंट्स एग्ज़ाम क्लियर करेंगे और जॉब सीकर्स इंटरव्यू पास करेंगे।

आर्थिक राशिफल- घर में प्रॉपर्टी से जुड़े मुद्दे आ सकते हैं, जहां आपको सख्त कदम उठाना पड़ सकता है। इससे भाई-बहन के साथ भी मतभेद हो सकता है। कुछ लोग अच्छे रिटर्न्स के लिए बिजनेस में पैसा लगाएंगे। दिन के दूसरे हिस्से में महंगे गिफ्ट खरीद सकते हैं या charity में दान कर सकते हैं। बिजनेस करने वाले पेंडिंग पेमेंट्स क्लीयर करेंगे और फंड भी जुटा पाएंगे।

स्वास्थ्य राशिफल- दिन की शुरुआत योगा या ध्यान से करें, दिमाग शांत रहेगा। ऑफिस का स्ट्रेस घर पर न लाएं। शराब के असर में गाड़ी न चलाएं, दुर्घटना हो सकती है। शुगर की मात्रा कम करें और जंक फूड से बचें। बच्चे खेलते समय चोट खा सकते हैं। बुजुर्ग बस या ट्रेन में चढ़ते उतरते समय सावधानी बरतें।

कर्क राशि के गुण-

ताकत: सहज, व्यावहारिक, दयालु, ऊर्जावान, कलापूर्ण, समर्पित, परोपकारी, देखभाल करने वाला

कमजोरी: लालची, अधिकारवादी, विवेकशील

प्रतीक: केकड़ा

तत्व: जल

शारीरिक भाग: पेट और स्तन

राशि स्वामी: चंद्रमा

शुभ दिन: सोमवार

शुभ रंग : सफेद

भाग्यशाली अंक: 2

शुभ रत्न: मोती

कर्क राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com