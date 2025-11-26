कर्क राशिफल 27 नवंबर: शादीशुदा हैं तो ऑफिस रोमांस से बनाएं दूरी, प्रेग्नेंट महिलाएं आज ना करें ये काम

संक्षेप: Aaj ka Kark Rashi Ka Rashifal, Cancer Horoscope 27 November 2025: राशिचक्र में चौथी राशि कर्क है। जिनके जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर करता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है।

Cancer Horoscope Today 27 November 2025, Aaj ka Kark Rashifal, कर्क राशिफल: आज लव लाइफ सही चलने वाली है। रिश्तों में खुशियां बनी रहेंगी। पार्टनर पर भरोसा करें। इससे रिश्ता और भी मजबूत होगा। ऑफिस में आज मीटिंग के दौरान अपना कॉन्फिडेंस कम ना होने दें। मीटिंग के दौरान खुलकर अपनी बात सामने रखें। आज कुछ नए मौके भी मिल सकते हैं तो अपना टैलेंट जरूर दिखाएं। खुद पर भरोसा रखें। आज आपकी सेहत ठीक रहेगी लेकिन छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज ना करें। डाइट सही लें। पैसों को आज सोच-समझकर ही खर्च करें।

कर्क लव राशिफल आज अपने रिश्ते को प्यार से संभालें। सब कुछ पॉजिटिव करने की सोचें। पार्टनर के साथ बातचीत करें क्योंकि इससे काफी चीजें अपने आप ही सुलझ जाती हैं। कोई भी ऐसा मुद्दा ना उठाएं जिस पर बहस होनी तय है। ऐसी चीजों को अवॉइड करिए। ऐसा नहीं करेंगे तो रिश्ता बिगड़ सकता है और मूड भी। कुछ लोगों के रिश्ते में आज पैरेंट्स भी दखल दे सकते हैं, जोकि सही नहीं है। अगर पार्टनर के साथ लड़ाई हो तो उसे शांत दिमाग से सुलझाने की कोशिश करें। फालतू की चीजों का मुद्दा ना बनाएं। साथ ही पार्टनर को पर्सनल स्पेस जरूर दें। आज कुछ लड़कियों की मुलाकात किसी खास शख्स से हो सकती है। ऑफिस रोमांस सही है लेकिन शादीशुदा लोग इससे दूर ही रहें।

कर्क करियर राशिफल आप काम को लेकर काफी प्रोफेशनल हैं और आज इसी वजह से आप कई मुश्किलों का समाधान भी निकाल पाएंगे। हो सकता है कि कोई सीनियर आप से नाराज हो जाए और वह आपके काम को कम आंकने की कोशिश करे। इस वजह से आज मूड थोड़ा खराब हो सकता है। खैर आपको अपना धैर्य नहीं खोना है। वहीं जो लोग नई नौकरी ढूढ़ रहे हैं, उन्हें आज इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकती है। अपनी स्किल्स बढ़ाएं। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, उनके ट्रांसफर की संभावना है।

कर्क आर्थिक राशिफल आज आपकी आर्थिक स्थिति सही रहेगी। आप कोई ऐसा सामान खरीद सकते हैं, जिसे खरीदने की चाह लंबे समय से थी। आज पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने के लिए दिन बहुत अच्छा है। ऑफिस या घर से जुड़े दो भी फैसले हैं, उन्हें आज ही फाइनल कर लें। आज आप परिवार में किसी सेलिब्रेशन पर खर्चा करेंगे। किसी दोस्त के साथ अगर पैसों से जुड़ा मामला चल रहा था, तो आज वो सुलझ सकता है। बिजनेस से जुड़े लोगों को आज पार्टनर से फंड मिल सकता है। वहीं टैक्स से जुड़ी जो परेशानियां चली आ रही हैं, उससे भी राहत मिलने वाली है।

कर्क स्वास्थ्य राशिफल आज सेहत पर ध्यान देने की जरूरत है। अपने शरीर में होने वाले हर एक बदलाव को नोटिस करना शुरू करें। चीजों को नजरअंदाज करेंगे तो ये सही नहीं है। हार्ट से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है। ऐसे में किसी भी तरह की लापरवाही से बचें। अगर आप लंबे समय से जिम ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तो आज का दिन सबसे सही है। हालांकि भारी चीजों को उठाने से बचें। आज खानपान पर भी ध्यान दें। नींद पूरी लें और रूटीन को जरूर फॉलो करें। प्रेग्नेंट महिलाओं को आज टू-व्हीलर चलाने से बचना चाहिए। वहीं बच्चों को आज एडवेंचर वाले एक्टिविटी से दूर रखें।

कर्क राशि के गुण ताकत: सहज, व्यावहारिक, दयालु, ऊर्जावान, कलापूर्ण, समर्पित, परोपकारी, देखभाल करने वाला

कमजोरी: लालची, अधिकारवादी, विवेकशील

प्रतीक: केकड़ा

तत्व: जल

शारीरिक भाग: पेट और स्तन

राशि स्वामी: चंद्रमा

शुभ दिन: सोमवार

शुभ रंग : सफेद

भाग्यशाली अंक: 2

शुभ रत्न: मोती

कर्क राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

