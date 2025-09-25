कर्क राशिफल 26 सितंबर : कर्क राशि वाले सोच-समझकर ही करें निवेश, पैसों की दिक्कतें हो सकती हैं

Cancer Horoscope Today aaj ka Kark rashi rashifal 26 September 2025: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। कर्क राशि वाले प्यार के मामले में परेशानियों को सुलझाएं।

Thu, 25 Sep 2025 09:51 PM

Cancer Daily Horoscope, Aaj ka kark Rashifal, कर्क राशिफल 26 सितंबर 2025: आज प्यार और काम दोनों में थोड़ी चुनौतियां आ सकती हैं। प्यार के मामले में परेशानियों को सुलझाएं और ऑफिस में नए काम लेने के लिए तैयार रहें। पैसों में छोटी समस्याएं हो सकती हैं। स्वास्थ्य आज सामान्य रहेगी। पार्टनर के साथ ज्यादा वक्त बिताएं, प्यार जताएं और झगड़े सुलझाएं। ऑफिस के कामों को ध्यान से संभालो ताकि अपनी काबिलियत दिखा सकें। पैसों की परेशानियां को आज दूर करें।

लव राशिफल: आज पार्टनर के लिए टाइम देना जरूरी है और लंबी दूरी वाले रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन सबसे अहम है। जो लोग नए प्यार में हैं, उनके लिए दिन का पहला हिस्सा खास रहेगा। पार्टनर आप पर अधिकार जता सकता है जिससे छोटी-छोटी दिक्कतें आ सकती हैं। सिंगल लोगों के लिए दूसरी पारी में कोई सरप्राइज मिल सकता है। एक्स आज वापस आ सकता है जो सुखद पल ला सकता है। शादीशुदा महिलाएं आज कंसीव कर सकती हैं।

करियर राशिफल : सीनियर्स आज आपकी काबिलियत पर भरोसा करेंगे और नए काम मिलेंगे। ऑफिस पॉलिटिक्स से बचें। विपरित परिस्थितियों को संभालने के लिए तैयार रहें। आप हर प्रॉब्लम सुलझा लेंगे। आईटी, हेल्थकेयर, आर्किटेक्चर, फाइनेंस, हॉस्पिटैलिटी, अकादमिक, मीडिया, मैकेनिकल, एडमिनिस्ट्रेशन वाले प्रोफेशनल्स के लिए विदेश में नए मौके आएंगे। बिजनेस वाले नए पार्टनर से मिलकर फंड जुटाने में सफल रहेंगे। दिन का दूसरा हिस्सा नए कॉन्सेप्ट लॉन्च करने के लिए अच्छा है। स्टूडेंट्स के एग्जाम भी आसानी से क्लियर होंगे।

आर्थिक राशिफल: पैसों के मामले में तैयार रहें। छोटी निवेश संबंधी समस्याएं आ सकती हैं। लग्जरी आइटम्स पर ज्यादा खर्च न करें, लेकिन घर के उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक्स खरीद सकते हैं। बिजनेस वाले लोगों को लंबे समय से बकाया पैसा मिल सकता है, जिससे आर्थिक परेशानियां काफी हद तक कम हो जाएंगी।

स्वास्थ्य राशिफल: लाइफस्टाइल का ध्यान रखें। दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से करें। डाइट पर ध्यान दें। कुछ बच्चों को ओरल हेल्थ की दिक्कत हो सकती है। महिलाओं को दिन के दूसरे हिस्से में माइग्रेन हो सकता है। डायबिटीज और हाई बीपी वाले लोग सतर्क रहें। ऑफिस का स्ट्रेस घर न लाएं। पहाड़ी इलाकों में दोपहिया वाहन चलाते समय सावधान रहें।

कर्क राशि के गुण- ताकत: सहज, व्यावहारिक, दयालु, ऊर्जावान, कलापूर्ण, समर्पित, परोपकारी, देखभाल करने वाला

कमजोरी: लालची, अधिकारवादी, विवेकशील

प्रतीक: केकड़ा

तत्व: जल

शारीरिक भाग: पेट और स्तन

राशि स्वामी: चंद्रमा

शुभ दिन: सोमवार

शुभ रंग : सफेद

भाग्यशाली अंक: 2

शुभ रत्न: मोती

कर्क राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

