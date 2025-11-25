कर्क राशिफल 26 नवंबर : कर्क राशि वालों की आर्थिक स्थिति रहेगी अच्छी, स्वास्थ्य का रखें ध्यान

संक्षेप: Cancer Horoscope Today aaj ka Kark rashi rashifal 26 November 2025: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। कर्क राशि वालों का प्रेम जीवन शानदार रहेगा।

Cancer Daily Horoscope, Aaj ka kark Rashifal, कर्क राशिफल 26 नवंबर 2025: आज प्रेम जीवन शानदार रहेगा और अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। ऑफिस में भी दिन सकारात्मक है और काम में आपकी मेहनत का असर दिखेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन सेहत से जुड़े छोटे-मोटे मुद्दों पर ध्यान देना जरूरी होगा। किसी तरह की लापरवाही आपको बाद में परेशान कर सकती है।

लव राशिफल: आज पार्टनर को समय देना सबसे जरूरी है। खुलकर बात करेंगे तो रिश्ते में और मजबूती आएगी। आपका साथी धैर्य से सुनेगा और आपकी तरफ से भी थोड़ा समय और ध्यान की उम्मीद रखेगा। किसी रिश्ते में हल्की-फुल्की रुकावटें आएंगी, लेकिन इन्हें आसानी से सुलझाया जा सकता है। साथी के पर्सनल स्पेस में दखल न दें। ध्यान रहे कि आपके रिश्ते में किसी तीसरे व्यक्ति की दखल आज गड़बड़ी पैदा कर सकती है, इसलिए सतर्क रहें। सिंगल महिलाएं आज पार्टियों या सोशल गैदरिंग में चर्चा का केंद्र बनेंगी और कई प्रस्ताव भी मिल सकते हैं।

करियर राशिफल: आज ऑफिस में आपका प्रदर्शन तारीफ के लायक रहेगा। थोड़ी बहुत इगो से जुड़ी समस्याएं रहेंगी, लेकिन काम पर इसका खास असर नहीं पड़ेगा। काम का दबाव रहेगा पर आप उसे अच्छे ढंग से संभाल लेंगे। बैंकिंग, अकाउंट्स, फाइनेंस और ऑडिट से जुड़े लोग आज बेहद सतर्क रहकर काम करें। एक छोटी गलती बड़ी परेशानी ला सकती है। सीनियर पोस्ट पर काम करने वाले लोगों को टीम के प्रदर्शन को लेकर महत्वपूर्ण बैठकों में जवाब देना पड़ सकता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को थोड़ा और मेहनत करनी होगी।

आर्थिक राशिफल: पैसे की स्थिति अच्छी है और आय में स्थिरता बनी रहेगी। इस कारण आप अपनी जीवन-योजना बेहतर ढंग से बना पाएँगे। महिलाओं को आज किसी पार्टी या कार्यक्रम में खर्च करना पड़ सकता है। घर के बड़े-बुज़ुर्ग संपत्ति को बच्चों में बांटने का फैसला कर सकते हैं।दिन का दूसरा भाग वाहन खरीदने, किसी आर्थिक विवाद को सुलझाने या नई प्रॉपर्टी पर एडवांस देने के लिए शुभ है। बिजनेस करने वाले अपने व्यापार को नए क्षेत्रों तक बढ़ाने का फैसला ले सकते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल: आज सेहत थोड़ी समस्या दे सकती है। जंक फूड बिल्कुल न खाएं और पानी ज्यादा पिएं। रात में बाइक तेज चलाने से बचें- दुर्घटना की आशंका है। अडवेंचर स्पोर्ट्स, खासकर पहाड़ी बाइकिंग या रॉक क्लाइंबिंग में सावधानी बरतें। रसोई में काम करने वाली महिलाओं को आज चाकू या तेज चीजों से हल्की चोट लग सकती है। डाइट में सब्जियां और फलों की मात्रा बढ़ाएं।

कर्क राशि के गुण-

ताकत: सहज, व्यावहारिक, दयालु, ऊर्जावान, कलापूर्ण, समर्पित, परोपकारी, देखभाल करने वाला

कमजोरी: लालची, अधिकारवादी, विवेकशील

प्रतीक: केकड़ा

तत्व: जल

शारीरिक भाग: पेट और स्तन

राशि स्वामी: चंद्रमा

शुभ दिन: सोमवार

शुभ रंग : सफेद

भाग्यशाली अंक: 2

शुभ रत्न: मोती

कर्क राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com