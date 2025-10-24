Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़cancer horoscope today aaj ka kark rashifal 25 October 2025 daily future predictions
कर्क राशिफल 25 अक्टूबर : कर्क राशि वाले आज खर्चों पर रखें ध्यान, समय पर करें भुगतान

कर्क राशिफल 25 अक्टूबर : कर्क राशि वाले आज खर्चों पर रखें ध्यान, समय पर करें भुगतान

संक्षेप: Cancer Horoscope Today aaj ka Kark rashi rashifal 25 October 2025: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। कर्क राशि वालों की आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी। जरूरी चीजों का ध्यान रखें।

Fri, 24 Oct 2025 09:13 PMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
share Share
Follow Us on

Cancer Daily Horoscope, Aaj ka kark Rashifal, कर्क राशिफल 25 अक्टूबर 2025: आज आप भीतर से शांत रहेंगे और कार्यों को मन लगाकर करेंगे। छोटी-छोटी बातों में खुशी मिलेगी और परिवार व दोस्तों के साथ जुड़ाव गहरा हो जाएगा। इससे दिनभर एक सुकून भरा आनंद और स्थिर प्रगति का अहसास रहेगा। आपकी दिनचर्या और मूड दोनों में धीरे-धीरे सुधार आएगा। सादगी से जीवन जिएंगे। आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। नए अवसर मिलेंगे और अपने प्रियजनों के साथ शांतिपूर्ण समय व्यतीत करेंगे।

लव राशिफल: रिलेशनशिप में आनंद का अनुभव करेंगे। अगर अविवाहित हैं तो किसी दोस्ताना मिलन या पारिवारिक कार्यक्रम में कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो सच्चा और भरोसेमंद हो और आपकी सोच से मेल खाता हो। जिनका रिश्ता पहले से हैं उनके लिए यह दिन प्यार को फिर से महसूस करने का है। छोटी-छोटी देखभाल, ध्यान और बातचीत रिश्ते को और गहरा बनाएंगे। किसी भी बात में तीखे शब्दों से बचें और धैर्य रखें। छोटी सरप्राइज या केयरिंग संदेश से मन हल्का होगा और आपसी भरोसा मजबूत बनेगा।

ये भी पढ़ें:मिथुन राशि वाले नए विचारों को करें एक्सप्लोर, आज खुलकर करें बात

करियर राशिफल: काम में आपका शांत और संतुलित रवैया सबका ध्यान खींचेगा। जरूरी कामों को प्राथमिकता देकर पूरा करने में सफलता मिलेगी। सहकर्मी आपकी स्थिरता और व्यवहार से प्रेरित होंगे और आपसे सलाह या मदद भी मांग सकते हैं। अगर किसी बदलाव की सोच है तो आज सिर्फ जानकारी इकट्ठा करें और फिर ठोस योजना बनाएं। अपने समय को व्यवस्थित करने के छोटे प्रयास बड़े फायदे देंगे। मीटिंग में शालीन रहें और अपने विचार साफ तरीके से रखें। धैर्य और एक-एक कदम आगे बढ़ने की नीति आपके करियर को इस हफ्ते सही दिशा में ले जाएगी।

आर्थिक राशिफल: आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी अगर आप जरूरी चीजों पर ध्यान रखें। अपने बजट की समीक्षा करें और अनावश्यक खर्च कम करें। आज किसी भी जोखिम भरे निवेश या जल्दी अमीर बनने की योजनाओं से बचें। भरोसेमंद सलाह और साफ जानकारी पर ही भरोसा करें। अगर कोई बिल या भुगतान आ रहा है तो उसे समय पर निपटा दें ताकि तनाव कम रहे। धीरे-धीरे की गई बचत आने वाले समय में सुकून देगी। परिवार से सलाह लेकर बड़े आर्थिक फैसले लें और हर छोटी प्रगति का जश्न मनाएं।

ये भी पढ़ें:मेष राशि वाले आज पैसे बचाने पर दें ध्यान, खर्चों पर रखें नजर

स्वास्थ्य राशिफल: आपकी ऊर्जा हल्की लेकिन स्थिर है। रोजमर्रा की साधारण आदतें स्वास्थ्य को मजबूत बनाएंगी। हल्की सैर करें, स्ट्रेचिंग करें और दिनभर पर्याप्त पानी पिएं। थकान महसूस हो तो तुरंत आराम लें और रात को सोने की एक शांत दिनचर्या अपनाएं। अगर तनाव महसूस हो तो गहरी सांस लेने या छोटी ध्यान साधना करें ताकि मन शांत रहे। हल्का और पौष्टिक भोजन लें। रात को भारी नाश्ता न करें। लगातार की गई छोटी देखभाल से मन, शरीर और मूड तीनों में सुधार आएगा और आप आसपास के लोगों में भी सकारात्मकता बांटेंगे।

कर्क राशि के गुण-

ताकत: सहज, व्यावहारिक, दयालु, ऊर्जावान, कलापूर्ण, समर्पित, परोपकारी, देखभाल करने वाला

कमजोरी: लालची, अधिकारवादी, विवेकशील

प्रतीक: केकड़ा

तत्व: जल

शारीरिक भाग: पेट और स्तन

राशि स्वामी: चंद्रमा

शुभ दिन: सोमवार

शुभ रंग : सफेद

भाग्यशाली अंक: 2

शुभ रत्न: मोती

कर्क राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
kark Rashifal Cancer Aaj Ka Rashifal अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने