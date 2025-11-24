Hindustan Hindi News
कर्क राशिफल 25 नवंबर : कर्क राशि वाले सोच-समझकर करें खर्च, पढ़ें विस्तृत राशिफल

संक्षेप:

Cancer Horoscope Today aaj ka Kark rashi rashifal 25 November 2025: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। कर्क राशि वालों को आज दिनभर छोटी-छोटी बातें मुस्कुराने का मौका देंगी।

Mon, 24 Nov 2025 10:46 PMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
Cancer Daily Horoscope, Aaj ka kark Rashifal, कर्क राशिफल 25 नवंबर 2025: आज दिनभर छोटी-छोटी बातें आपको मुस्कुराने, दूसरों की मदद करने और मन को शांत रखने का मौका देंगी। बस एक दयालु काम कर दें और देखोगे कि पूरे दिन भीतर हल्कापन और खुशी बनी रहेगी। मन की भावनाएं धीरे-धीरे साफ होंगी, इसलिए जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। परिवार या दोस्तों के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। छोटे-छोटे काम पूरे करें, धीरे बोलें। नए विचार भी आएंगे- उन्हें लिख लें। शाम तक थोड़ा जल्दी आराम करेंगे तो ऊर्जा बनी रहेगी। छोटी-छोटी जीतों को महसूस करें और मुस्कुरा कर दिन खत्म करें।

लव राशिफल: आज दिल कोमल और ओपन रहेगा। हल्की बातचीत, छोटे संदेश और साधारण देखभाल से रिश्तों में गहराई आएगी। अगर अविवाहित हैं तो किसी से हुई सरल बातचीत धीरे-धीरे एक अच्छे रिश्ते में बदल सकती है। सिर्फ साफ दिल से बोलें और ध्यान से सुनें। अगर रिलेशनशिप में हैं तो रोजमर्रा की छोटी आदतें और हल्के-फुल्के सरप्राइज रिश्ता मजबूत करेंगे। भारी विषयों में न उलझें। आज हंसी-मजाक और हल्की योजना में दिन अच्छा गुजरेगा। भावनाओं पर भरोसा करें, कल्पनाओं पर नहीं। एक छोटा संदेश, एक प्याला गरम चाय, या हल्की धन्यवाद की बात- रिश्ते को और मीठा बना देगी।

करियर राशिफल: काम में आज धीमी लेकिन पक्की तरक्की होगी। छोटे-छोटे काम मिलकर बड़ा असर देंगे। एक साफ नोट या छोटा-सा दिन का प्लान काम आगे बढ़ा देगा। मदद चाहिए तो कह दें- सहकर्मी शांत और साफ तथ्य देखकर आपका साथ देंगे। किसी विकल्प का सामना हो तो वही रास्ता चुनो जो व्यवहारिक लगे और पहले हल्का प्रयोग कर लें। आज कुछ नया सीखोगे तो उसका फायदा आगे जरूर मिलेगा। कार्यालय की चुगली से दूर रहें और ध्यान सिर्फ काम पर रखें। दिन के अंत में छोटी जीत टीम के साथ बांट लेना और अगला कदम तय करके दिन खत्म करना बेहतर रहेगा।

आर्थिक राशिफल: धन के मामलों में आज छोटी बचत और सोच-समझकर खर्च करने से स्थिति मजबूत रहेगी। किसी बिल या पुराने भुगतान को दोबारा देख लें- शायद कहीं फालतू खर्च रुक जाए। जरूरत और इच्छा में फर्क समझकर आज का निर्णय लें। किसी छोटी चीज पर लाभ दिखे तो उसके बारे में पूरी जानकारी लेकर ही फैसला करें। तेज जोखिम वाले उधार या जल्द वादों से बचें। परिवार के साथ रसीदें और योजनाएं शेयर करें। घर में एक छोटी गुल्लक रखना भी अच्छा रहेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: शरीर आज हल्की देखभाल और आराम चाहता है। थोड़ा टहल लें, धीरे-धीरे खिंचाव वाले अभ्यास कर लें और पानी समय पर पीते रहें। सोने से पहले ज्यादा देर तक मोबाइल का इस्तेमाल न करें। अगर थकान लगे तो बीस मिनट की झपकी आपके लिए काफी होगी। जब मन भारी लगे, आंखें बंद करके कुछ गहरी सांसें लें। तनाव तुरंत कम होगा। दिनभर छोटी आदतें जैसे सही बैठना, समय पर खाना और पूरी नींद आपको मजबूत और शांत रखेंगी। गरम पानी से नहाना और थोड़ी चुप्पी में बिताया समय आपकी ऊर्जा वापस लाएगा।

कर्क राशि के गुण-

ताकत: सहज, व्यावहारिक, दयालु, ऊर्जावान, कलापूर्ण, समर्पित, परोपकारी, देखभाल करने वाला

कमजोरी: लालची, अधिकारवादी, विवेकशील

प्रतीक: केकड़ा

तत्व: जल

शारीरिक भाग: पेट और स्तन

राशि स्वामी: चंद्रमा

शुभ दिन: सोमवार

शुभ रंग : सफेद

भाग्यशाली अंक: 2

शुभ रत्न: मोती

कर्क राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
