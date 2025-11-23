Hindustan Hindi News
कर्क राशिफल 24 नवंबर : कर्क राशि वाले प्रैक्टिकल सोच से करें काम, स्वास्थ्य का रखें ध्यान

संक्षेप:

Cancer Horoscope Today aaj ka Kark rashi rashifal 24 November 2025: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। कर्क राशि वालों का आज मन शांत और संतुलित रहेगा। छोटे-छोटे फैसले भी आज सही दिशा दिखाएंगे।

Sun, 23 Nov 2025 08:43 PMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
Cancer Daily Horoscope, Aaj ka kark Rashifal, कर्क राशिफल 24 नवंबर 2025: आज आपका मन शांत और संतुलित रहेगा। छोटे-छोटे फैसले भी आज सही दिशा दिखाएंगे। लोगों से प्यार से बात करें, उनकी बातें ध्यान से सुनें- इससे भरोसा बढ़ेगा। किसी पुराने मसले को सुलझाने में आपका धैर्य काम आएगा। घर हो या काम, हल्के-फुल्के कदम भी आपको राहत देंगे और मूड बेहतर करेंगे। किसी भरोसेमंद व्यक्ति की सलाह आपको आगे बढ़ने में मदद दे सकती है। दिन भर शांति से चलें, आत्मविश्वास हल्का लेकिन स्थिर रखें।

लव राशिफल: आज आपका नरम स्वभाव लोगों को आपकी ओर खींचेगा। प्यार में सरल बात बहुत असर दिखाएंगे। अगर आप सिंगल हैं तो किसी दोस्त के जरिए या किसी मदद से जुड़ी जगह पर कोई अच्छा इंसान मिल सकता है। अगर रिश्ते में हैं तो आज पार्टनर को थोड़ा समय दें। छोटा-सा सरप्राइज, मीठी बात या हल्की तारीफ रिश्ते में गर्मजोशी बढ़ा देगी। किसी भी गलतफहमी को शांत मन से बात करके दूर किया जा सकता है। आज धैर्य और सच्ची सुनवाई ही रिश्तों को और गहरा बनाएगी।

करियर राशिफल: काम में आज आपकी प्रैक्टिकल सोच सबसे ज्यादा काम आएगी। एक समय में एक ही काम पर ध्यान दें। इससे काम अच्छा चलेगा। धीरे-धीरे चलने पर भी आपका काम ठीक रहेगा और लोग आपके काम की सराहना करेंगे। अगर कोई सहकर्मी मदद करे तो विनम्रता से स्वीकार करें। किसी नए रोल या बड़े फैसले में जल्दबाजी न करें। छोटी-छोटी उपलब्धियां आपकी अच्छी छवि बनाएंगी। शाम तक थोड़ा समय निकालकर अपने काम का रिव्यू करें और कल के लिए एक छोटा-सा लक्ष्य तय कर लें। परिवार वालों के साथ मिलकर छोटी सफलता मनाना अच्छा रहेगा।

आर्थिक राशिफल: आज पैसों की स्थिति संतुलित रहेगी। अपना बजट एक बार देखकर छोटे खर्चों को संभाल लें। खरीदारी का मन हो तो थोड़ा रुककर तुलना करें- बाद में पछतावा नहीं होगा। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से पैसे की बात शेयर करने पर आपको अच्छी सलाह मिल सकती है। कोई छोटा-सा फायदा किसी साइड वर्क या किसी उपहार से भी मिल सकता है। दस्तावेज और जरूरी कागज सही जगह रखें और किसी जोखिम वाले सौदे से दूर रहें। हर हफ्ते थोड़ा-सा बचत का लक्ष्य तय करें। धीरे-धीरे बड़ा फर्क दिखेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज शरीर की हल्की देखभाल ही आपको ठीक रखेगी। जब थकान लगे, थोड़ी देर आराम करें और पानी बार-बार पीते रहें। हल्का स्ट्रेच, धीमे कदमों से टहलना और कुछ मिनट गहरी सांसें लेने से मन शांत होगा। खाने में हल्का, घर का बना भोजन रखें। भारी और बहुत मसालेदार चीजें आज न लें। अगर नींद कम हुई है तो रात को जल्दी सोने की कोशिश करें। बैठते वक्त अपनी कमर सीधी रखें। आज का दिन छोटा-छोटा सेल्फ केयर करके ही अच्छा निकल जाएगा।

कर्क राशि के गुण-

ताकत: सहज, व्यावहारिक, दयालु, ऊर्जावान, कलापूर्ण, समर्पित, परोपकारी, देखभाल करने वाला

कमजोरी: लालची, अधिकारवादी, विवेकशील

प्रतीक: केकड़ा

तत्व: जल

शारीरिक भाग: पेट और स्तन

राशि स्वामी: चंद्रमा

शुभ दिन: सोमवार

शुभ रंग : सफेद

भाग्यशाली अंक: 2

शुभ रत्न: मोती

कर्क राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
