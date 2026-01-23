Hindustan Hindi News
cancer horoscope today aaj ka kark rashifal 24 january 2026 daily future predictions
कर्क राशिफल 24 जनवरी: सिंगल लोग नए लोगों से मिलते वक्त करें ये काम, जल्दबाजी में ना करें शॉपिंग

कर्क राशिफल 24 जनवरी: सिंगल लोग नए लोगों से मिलते वक्त करें ये काम, जल्दबाजी में ना करें शॉपिंग

संक्षेप:

Cancer Today Horosocpe 24 January 2026: आज कर्क राशि के जातक अंदर से काफी शांत महसूस करेंगे और इस वजह से दिन अच्छा ही जाएगा। हालांकि कुछ चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है।

Jan 23, 2026 10:58 pm IST
Cancer Horoscope Today 24 January 2026, Aaj ka Kark Rashifal, कर्क राशिफल: आज कर्क राशि के जातक शांत महसूस करने वाले हैं। आज आपको मन करेगा कि दूसरों की मदद की जाए। फैसले भी आज आप सही लेने वाले हैं। कोई भी काम शुरू करने से पहले प्लानिंग जरूर कर लें। लोगों से ईमानदारी के साथ बात करें। अच्छा होगा कि अगर आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे। आज हो सकता है कि आपको अपने दोस्तों की सलाह की जरूरत पड़ें। हर एक छोटी जीत का जश्न जरूर मनाएं। बाकी 24 जनवरी के लिए विस्तृत राशिफल नीचे पढ़ें।

कर्क लव राशिफल

आज कर्क राशि वालों की लव लाइफ सही होगी लेकिन कुछ बातों पर ध्यान देना जरूरी है। आज आप खुश रहेंगे और चीजों के लिए ओपन अप रहेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो नए लोगों से मिलें और इस दौरान चेहरे पर स्माइल जरूर रखें। सामने वाले शख्स से बात करते वक्त ये जरूर क्लियर करें कि आप वाकई में क्या चाहते हैं? अगर आप पहले से ही रिश्ते में हैं तो अपनी बात को प्यार से कहें। शांत तरीके से बात करेंगे तो सब सही होगा। कोशिश करें कि आप कम बोलें और सामने वाले को ज्यादा सुनें। अगर पार्टनर दूर है तो उसे कॉल जरूर करें।

कर्क करियर राशिफल

आज ऑफिस में काम शुरू करने से पहले पूरे दिन के लिए एक लिस्ट बना लें। प्रियॉरिटी वाला काम पहले करें। एक समय पर एक ही चीज पर फोकस करेंगे तो फालतू का कन्फ्यूजन नहीं होगा। मीटिंग के दौरान अगर कोई सुझाव देता है तो उसे ध्यान से सुनें। अपना आइडिया बताते वक्त आप आराम से बात करें। अगर कोई आगे बढ़कर मदद करना चाहता है तो उसे स्वीकार करें और अपना आभार जरूर व्यक्त करें। आज सीनियर्स आपके काम की तारीफ भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह से फोकस करने की जरूरत हैं।

कर्क फाइनेंशियल राशिफल

पैसों के मामले में आज आपका दिन सही जाएगा। हालांकि थोड़ी-थोड़ी बचत करना सही रहेगा। जल्दबाजी में खरीददारी ना करें। जो चीजें जरूरी नहीं है, उन पर पैसा ना बर्बाद करें। पहले देख लें आपके लिए प्रियॉरिटी पर कौन सा सामान लेने की जरूरत है। बिल का भुगतान करते वक्त सावधान रहें। अपनी जरूरत की चीजों की एक लिस्ट बना लेंगे तो सब ट्रैक करने में आसानी रहेगा। आज के दिन किसी को भी पैसा उधार देने से बचें। जो सब्सक्रिप्शन अब काम के ना लगे तो उन्हें बंद ही करवा दें।

कर्क स्वास्थ्य राशिफल

आज आप अपना थोड़ा ध्यान रखें। शरीर के साथ-साथ मन का ख्याल रखना जरूरी है। आज पानी पर्याप्त मात्रा में लें। शरीर में पानी की कमी की ना होने दें। कुछ देर टहल लेंगे तो मूड सही रहेगा। पढ़ाई और काम के बीच ब्रेक जरूर लें ताकि थकान कम हो। अगर चिंता महसूस हो तो हल्की सांस लें। हो सके तो किसी भरोसेमंद दोस्त या परिवार के किसी सदस्य से बात करें। ऐसा करने से मन हल्का रहेगा। रोज के लिए सोने का समय निश्चित करें। रात में हल्का खाना ही लें। सोने से तुरंत देर पहले ही खाना ना खाएं। देर रात स्नैक्स खाने से बचें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
