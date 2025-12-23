Hindustan Hindi News
cancer horoscope today aaj ka kark rashifal 24 december 2025
कर्क राशिफल 24 दिसंबर: आज पार्टनर से ना बोलें कड़वी बातें, बिना सोचे-समझे ना करें खरीददारी

संक्षेप:

Aaj Ka Kark Rashi Ka Rashifal, Cancer Horoscope 24 December 2025: कर्क राशि राशिचक्र में चौथे नंबर पर है। जिन लोगों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर करता है, उन लोगों की राशि कर्क मानी जाती है। जानें आज यानी 24 दिसंबर का दिन कर्क राशि वालों के लिए कैसा होगा?

Dec 23, 2025 10:38 pm ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
Cancer Horoscope Today 24 December 2025, Aaj ka Kark Rashifal, कर्क राशिफल: आज कर्क राशि के जातक अपने इमोशन के साथ सही फैसले ले पाएंगे। इससे सारे काम आसान होते जाएंगे। आज परिवार और दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताने का मौका मिलेगा। आज के दिन घर के काम में ज्यादा ध्यान रहने वाला है। पर्सनल या फिर प्रोफेशनल लाइफ के काम को प्लान बनाकर ही निपटाएं। इससे सब कुछ सही समय पर और सही तरीके से हो जाएगा। धैर्य के साथ फैसला लेंगे तो तनाव कम होगा। लगातार मेहनत करते जाएंगे तो रिजल्ट जल्दी मिलेगा। रूटीन को फॉलो करेंगे तो हेल्थ सही रहेगी। बाकी आज का पूरा राशिफल जानने के लिए नीचे डालें एक नजर...

कर्क लव राशिफल

आज पार्टनर से खुलकर बात करें। अपने दिल की बात बिना किसी हिचक के बताएं। पार्टनर की आज दिल खोलकर तारीफ भी करें। साथ ही उनकी बातों को आज ध्यान से सुनें। इससे आप लोगों के बीच भरोसा बढ़ेगा। कपल्स आज कहीं आसपास घूमने की प्लानिंग करेंगे तो साथ में क्वालिटी टाइम बिताने का मौका मिलेगा। अगर आप सिंगल हैं तो आज किसी खास शख्स से मुलाकात हो जाएगी। आज पार्टनर के साथ बात करते वक्त सही शब्दों का ही चयन करें। कड़वे शब्द ना बोलें।

कर्क करियर राशिफल

प्रोफेशनल लाइफ में कुछ चुनौतियां आएंगी लेकिन आप समझदारी से चीजों का सामना कर ले जाएंगे। आज एक समय पर एक ही काम करें। ऐसा नहीं करेंगे तो कन्फ्यूजन होगा। अगर किसी कलीग को जरूर हो तो उसकी मदद जरूर करें। इससे काम भी अच्छा होगा और साथ ही दूसरों के साथ रिश्ते भी अच्छे बनेंगे। मीटिंग में शांत मन से अपना पॉइंट सामने रखें। साथ में फैक्ट्स भी शेयर करें। ऑफिस से जुड़े किसी भी काम को लेकर जल्दबाजी में फैसला ना लें। सोच-समझकर कदम उठाएंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। साथ ही आपको आगे बढ़ने के कई मौके भी मिलेंगे। दूसरों से सीखने का मौका मिले तो जरूर सीखें।

कर्क आर्थिक राशिफल

आर्थिक स्थिति तभी सही रहेगी जब आपके फैसले सही होंगे। जरूरी बिल्स को संभालकर रखें। जो सब्सक्रिप्शन काम के ना हो, उसे बंद कर दें। इससे आप काफी हद तक फालतू के खर्चे पर काबू पा लेंगे। रोजाना कुछ ना कुछ बचत जरूर करें। बिना सोचे-समझे खरीदारी करने से बचें। कुछ भी लेने से पहले दामों की तुलना जरूर करें। कुछ लोग घर का खर्च भी बांटेंगे। छोटे-छोटे बदलाव से लाइफ में बैलेंस आएगा। सही प्लानिंग के साथ आप आगे चलकर मजबूत स्थिति में खड़े रहेंगे। खर्चे को नोट करते जाएं और फिर हफ्ते भर बाद चीजों को ट्रैक जरूर करें।

कर्क स्वास्थ्य राशिफल

आज कर्क राशि के जातक दिन की शुरुआत हल्की वॉक के साथ करें। स्ट्रेचिंग से भी फायदा मिलेगा। कुछ लोगों को कंधे और पीठ में जकड़न की समस्या हो सकती है। पानी पर्याप्त मात्रा में पीएं। मन शांत ना रहें तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करें। इससे आपको डाइजेशन में भी फायदा मिलेगा। रात के समय में हल्का खाना ही खाएं। बासी खाना खाने से बचें। ताजा खाना ही लें। साथ ही रोजाना एक फल जरूर लें। सुबह-सुबह स्ट्रेचिंग से फायदा होगा। नींद पूरी लेंगे तो दिन भर एनर्जेटिक महसूस करेंगे।

कर्क राशि के गुण

ताकत: सहज, व्यावहारिक, दयालु, ऊर्जावान, कलापूर्ण, समर्पित, परोपकारी, देखभाल करने वाला

कमजोरी: लालची, अधिकारवादी, विवेकशील

प्रतीक: केकड़ा

तत्व: जल

शारीरिक भाग: पेट और स्तन

राशि स्वामी: चंद्रमा

शुभ दिन: सोमवार

शुभ रंग : सफेद

भाग्यशाली अंक: 2

शुभ रत्न: मोती

कर्क राशि अनुकूलता चार्ट:

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
