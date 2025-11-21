Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़cancer horoscope today aaj ka kark rashifal 22 November 2025 daily future predictions
कर्क राशिफल 22 नवंबर : कर्क राशि वालों को परिवार का मिलेगा साथ, धैर्य से करें काम

कर्क राशिफल 22 नवंबर : कर्क राशि वालों को परिवार का मिलेगा साथ, धैर्य से करें काम

संक्षेप:

Cancer Horoscope Today aaj ka Kark rashi rashifal 22 November 2025: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। कर्क राशि वालों का दिल और दिमाग दोनों शांत रहेंगे। 

Fri, 21 Nov 2025 09:23 PMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
share Share
Follow Us on

Cancer Daily Horoscope, Aaj ka kark Rashifal, कर्क राशिफल 22 नवंबर 2025: आज आपका दिल और दिमाग दोनों शांत रहेंगे। आप छोटे-छोटे फैसले भी समझदारी से लेंगे, और परिवार का साथ आपको और मजबूत बनाएगा। दिन भर कई काम आसानी से पूरे होंगे और आपके भीतर आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। जल्दबाजी से बचें। आज धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लव राशिफल: आज रिश्तों में गर्माहट और भरोसा बढ़ेगा। अगर सिंगल हैं तो किसी से हल्की-फुल्की बातचीत आगे जाकर खास रिश्ता बना सकती है। बस अपने मन की बात साफ़ रखें। पार्टनर के साथ समय बिताने का अच्छा दिन है। छोटी-छोटी बातें या एक साधारण-सा सरप्राइज भी रिश्ते को मजबूत करेगा। बेकार के झगड़ों से दूर रहें, थोड़ी नरमी बहुत काम आएगी।

करियर राशिफल: काम के मामले में आज आपका ध्यान अच्छा रहेगा। आप जिस भी काम को हाथ में लेंगे, उसे साफ-सुथरे तरीके से पूरा कर पाएंगे। आपकी छोटी-छोटी सलाह भी टीम को पसंद आएगी। दिन की शुरुआत ही एक स्पष्ट प्लान से करें। किसी बड़े फैसले में जल्दबाजी न करें। डेटा देखकर और सहकर्मी से राय लेकर ही कदम आगे बढ़ाएं। जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं।

ये भी पढ़ें:मिथुन राशि वालों को जीवन में मिलेंगे बड़े मौके, खर्चों पर रखें नजर

आर्थिक राशिफल: पैसों की स्थिति सामान्य रहेगी, बस सावधानी जरूरी है। खर्च पर नियंत्रण रखें और अचानक बड़े खर्चों से बचें। एक छोटी-सी बजट लिस्ट आज बहुत मदद करेगी। पुराने बिल या देनदारी हों तो शांत दिमाग से निपटाएं। आय बढ़ाने के छोटे रास्तों पर भी सोच सकते हैं।जैसे- पार्ट-टाइम मदद, घर से छोटी सर्विस या किसी जान-पहचान वाले की मदद करके।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, बस हल्की-फुल्की दिनचर्या बनाए रखें। थोड़ा टहलें, साफ पानी पिएं और ताजा खाना खाएं। तनाव हो तो गहरी सांस लें या हल्का स्ट्रेच करें। रात को भारी खाना न खाएं और सोने का समय नियमित रखें। शाम को हल्का-फुल्का आराम मन को शांत करेगा।

कर्क राशि के गुण-

ताकत: सहज, व्यावहारिक, दयालु, ऊर्जावान, कलापूर्ण, समर्पित, परोपकारी, देखभाल करने वाला

कमजोरी: लालची, अधिकारवादी, विवेकशील

प्रतीक: केकड़ा

तत्व: जल

शारीरिक भाग: पेट और स्तन

राशि स्वामी: चंद्रमा

शुभ दिन: सोमवार

शुभ रंग : सफेद

भाग्यशाली अंक: 2

शुभ रत्न: मोती

कर्क राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
kark Rashifal Aaj Ka Rashifal Today Rashifal In Hindi अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने