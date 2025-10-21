Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़cancer horoscope today aaj ka kark rashifal 21 October 2025 daily future predictions
कर्क राशिफल 21 अक्टूबर : कर्क राशि वाले सोच-समझकर करें खर्च, बचत पर दें ध्यान

कर्क राशिफल 21 अक्टूबर : कर्क राशि वाले सोच-समझकर करें खर्च, बचत पर दें ध्यान

संक्षेप: Cancer Horoscope Today aaj ka Kark rashi rashifal 21 October 2025: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। कर्क राशि वाले खर्च सोच-समझकर करें। फिजूलखर्ची से बचें और थोड़ा बचत करें।

Tue, 21 Oct 2025 07:19 AMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Cancer Daily Horoscope, Aaj ka kark Rashifal, कर्क राशिफल 21 अक्टूबर 2025: आज दिल से लिए गए फैसले सही रहेंगे। जो मन कहे, उस पर भरोसा करो। प्यार से बोलें और काम धीरे-धीरे करें। परिवार या किसी अपने से जुड़ा काम करने से मन खुश रहेगा।धैर्य रखें। एक वक्त पर एक ही काम करो। अपने लोगों की बात सुनें। थोड़ा आराम और थोड़ा काम। दोनों में संतुलन रखें। छोटे कदम भी आज बड़ा असर दिखा सकते हैं। शाम तक मन हल्का और सुकून भरा रहेगा।

लव राशिफल- आज आपकी मीठी बातों से लोग आपकी ओर खिंचेंगे। किसी खास से दिल की बात करें पर पहले सुनो कि वो क्या कह रहे हैं। छोटे-छोटे इशारे जैसे एक प्यारा मैसेज या मदद करना, रिश्ते में भरोसा बढ़ाएंगे। अगर सिंगल हैं तो मुस्कुराते रहें और बातों में खुलापन रखें। जल्दीबाजी न करें। सच्चा रिश्ता धीरे-धीरे बनता है। प्यार और सम्मान से बात करोगे, तो रिश्ता मजबूत होगा।

करियर राशिफल- आज काम में किसी पुराने झंझट का हल मिलेगा। एक वक्त में बस एक काम पर ध्यान दें और उसे पूरा करें। अगर कहीं अटक जाएं तो भरोसेमंद साथी से सलाह लें।अपना टाइम टेबल ठीक रखें और जरूरी काम पहले करें। आपका शांत रवैया लोगों को पसंद आएगा। जो काम शुरू करें, उसे पूरा करो। छोटी जीत को भी सेलिब्रेट करें। धीरे-धीरे प्रगति दिखेगी।

आर्थिक राशिफल- धन की स्थिति आज ठीक रहेगी, बस खर्च सोच-समझकर करें। फिजूलखर्ची से बचें और थोड़ा बचत करें। बिल या पेमेंट करते वक्त दोबारा जांच लें। कोई जोखिम भरा निवेश न करें। भरोसेमंद इंसान से राय लें। धीरे-धीरे सही आदतें अपनाने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। छोटे सुधार भी मायने रखते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल- आज शरीर थोड़ा शांत रहेगा, तो खुद पर जोर न डालें। हल्की सैर करें, पानी ज्यादा पिएं और थक जाएं तो आराम करें। थोड़ा ध्यान या शांत बैठना भी मन को सुकून देगा। देर रात तक काम न करें। नींद पूरी लें, इससे मूड अच्छा रहेगा। अगर मन भारी लगे, तो किसी दोस्त से बात करें। छोटे-छोटे पल एन्जॉय करें और खुद पर भरोसा रखें। सब ठीक रहेगा।

ये भी पढ़ें:गोवर्धन पूजा और भाई दूज कब है? नोट कर लें सही डेट और शुभ मुहूर्त

कर्क राशि के गुण-

ताकत: सहज, व्यावहारिक, दयालु, ऊर्जावान, कलापूर्ण, समर्पित, परोपकारी, देखभाल करने वाला

कमजोरी: लालची, अधिकारवादी, विवेकशील

प्रतीक: केकड़ा

तत्व: जल

शारीरिक भाग: पेट और स्तन

राशि स्वामी: चंद्रमा

शुभ दिन: सोमवार

शुभ रंग : सफेद

भाग्यशाली अंक: 2

शुभ रत्न: मोती

कर्क राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
Cancer kark Rashifal Aaj Ka Rashifal अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने