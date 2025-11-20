कर्क राशिफल 21 नवंबर : कर्क राशि वाले आज सावधानी से करें काम, पढ़ें विस्तृत राशिफल

संक्षेप: Cancer Horoscope Today aaj ka Kark rashi rashifal 21 November 2025: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। कर्क राशि वालों की आज योजनाएं फायद‍ा देंगी।

Thu, 20 Nov 2025 10:34 PM

Cancer Daily Horoscope, Aaj ka kark Rashifal, कर्क राशिफल 21 नवंबर 2025: आज आप थोड़ा संवेदनशील महसूस कर सकते हैं, लेकिन छोटी-छोटी दयालु हरकतें रिश्तों को मजबूती देंगी। अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा रखें, लेकिन अपने प्रति भी नरमी रखें। भावनाएं भले गहरी हों, लेकिन दिमाग साफ रहेगा, जिससे आप शांत फैसले ले पाएंगे। आज अपने किसी करीबी से बात करें, घर के छोटे काम पूरे करें और दिन में थोड़ा वक्त खुद के लिए निकालें। इससे मन संतुलित रहेगा और आने वाले दिनों के लिए योजनाएं बनाना आसान होगा। धीरे-धीरे उठाए गए कदम आपकी प्रेरणा बनाए रखेंगे।

लव राशिफल: आज आपका मन प्यार और भावनात्मक आराम चाहता है। सिंगल हैं तो किसी से सादे और सम्मानजनक अंदाज में बात शुरू करें। हल्की-फुल्की बातचीत गहरी समझ में बदल सकती है। रिलेशन में हैं तो पार्टनर की बातें ध्यान से सुनें, छोटी-सी तारीफ या कोई छोटा काम कर देना रिश्ते में भरोसा बढ़ाएगा। किसी भी तरह की जल्दी या मांग से बचें। आज ईमानदार संवाद और नरमी से रिश्ते मजबूत होंगे।

करियर राशिफल: काम में आज योजनाएं फायद‍ा देंगी। छोटे काम खत्म कर लेने से बड़े कामों के लिए वक्त मिल जाएगा। मीटिंग में साफ बोलें और हल्के-फुल्के समाधान सुझाएं। आपका शांत रवैया सबको प्रभावित करेगा। आज बहुत ज्यादा जिम्मेदारी न लें। कोई फैसला लेना पड़े तो व्यावहारिक पहलू अच्छे से तौलें। नई स्किल सीखने या किसी वरिष्ठ से सलाह लेने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। व्यवस्थित रहकर आप इस हफ्ते स्थिर प्रगति करेंगे।

आर्थिक राशिफल: पैसों की स्थिति आज स्थिर रहेगी, बस थोड़ी सावधानी रखें। छोटी-छोटी सब्सक्रिप्शन, बिल या पुराने बकाया चेक करें। कुछ अतिरिक्त पैसा बच सकता है। अचानक खरीदारी से बचें, पहले तुलना करें। निवेश का सोच रहे हैं तो सुरक्षित विकल्प चुनें और किसी भरोसेमंद व्यक्ति से सलाह लें। खर्च और बजट पर परिवार के साथ खुलकर बात करना आज फायदेमंद रहेगा। छोटे-छोटे समझदार फैसले आगे चलकर तनाव कम करेंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: शरीर और मन दोनों को आज हल्की दिनचर्या की जरूरत है। दिन की शुरुआत हल्की स्ट्रेचिंग या छोटी वॉक से करें। ऊर्जा और मूड दोनों बेहतर होंगे। पानी पर्याप्त पिएं और ताजा, हल्का भोजन लें। देर रात जागने और लगातार स्क्रीन देखने से बचें। अगर मन भारी लगे तो कुछ देर गहरी सांस लें या किसी करीबी से बात करें। छोटे-छोटे स्वस्थ कदम आपकी स्टैमिना और मूड को लंबे समय तक मजबूत करेंगे।

कर्क राशि के गुण- ताकत: सहज, व्यावहारिक, दयालु, ऊर्जावान, कलापूर्ण, समर्पित, परोपकारी, देखभाल करने वाला

कमजोरी: लालची, अधिकारवादी, विवेकशील

प्रतीक: केकड़ा

तत्व: जल

शारीरिक भाग: पेट और स्तन

राशि स्वामी: चंद्रमा

शुभ दिन: सोमवार

शुभ रंग : सफेद

भाग्यशाली अंक: 2

शुभ रत्न: मोती

कर्क राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

