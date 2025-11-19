Hindustan Hindi News
Cancer Horoscope Today Aaj ka Kark Rashifal 20 November 2025
कर्क राशिफल 20 नवंबर: कर्क राशि वालों नए सौदे करने के लिए करें इंतजार, आएंगी छोटी-मोटी दिक्कतें

संक्षेप: Cancer Horoscope Today 20 November 2025 Aaj ka Kark Rashifal predictions: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है।

Wed, 19 Nov 2025 10:48 PMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Cancer Horoscope Today, कर्क राशिफल 20 नवंबर 2025: सौभाग्यवश, आज लव का मामला फलदायी रहेंगे। करियर के लिहाज से दिन शुभ हो। धन को समझदारी से मैनेज करें। आज आपको छोटी-मोटी सेहत से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है।

कर्क लव लाइफ: आज रोमांस के लिए समय निकालें। आप अपने एक्स लवर के साथ सुलह कर सकते हैं, जिससे खुशियां लौट सकती है। रिश्ते में अपने पार्टनर को पर्सनल स्पेस दें। अपनी राय न थोपें और दिन भर प्रेम की वर्षा करते रहें। आपको ध्यान रखना चाहिए कि माता-पिता प्रेम-संबंध को स्वीकार करने के लिए तैयार हों। कुछ महिलाओं को आज यात्रा के दौरान या दिन के मध्य में किसी कार्यक्रम में प्रपोजल मिल सकता है।

करियर राशिफल: आज आपका कार्यक्रम बिजी रहेगा। किसी प्रोजेक्ट के लिए आपको क्लाइंट के ऑफिस जाना पड़ेगा। प्रोजेक्ट में छोटी-मोटी दिक्कतें आ सकती हैं। आपका क्लाइंट दोबारा काम करने की मांग कर सकता है। आपको किसी क्लाइंट के साथ बातचीत करने और अपनी योग्यता साबित करने के ऑप्शन के रूप में इसका उपयोग करने का काम दिया जा सकता है। कुछ मीडियाकर्मियों को पेशेवर रूप से चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जो लोग बिजनेस में हैं, उन्हें नए सौदे करने के लिए एक-दो दिन इंतजार करना होगा। स्टूडेंट्स भी परीक्षाओं में सफल हो सकते हैं।

फाइनेंशियल लाइफ: आज समृद्धि आपका साथ देगी। आप कारोबार में निवेश करने पर विचार कर सकते हैं। आप सभी लंबित बकाया चुका सकते हैं। कार खरीदने सहित लंबे समय से अधूरे सपनों को पूरा करेंगे। आज आप आभूषण खरीदने की योजना पर आगे बढ़ सकते हैं। व्यापारी टैक्स संबंधी सभी मामलों का निपटारा करेंगे। महिलाओं को ऑफिस में किसी उत्सव पर खर्च करना होगा। उम्रदराज लोगों को बच्चों के बीच धन का बंटवारा करने पर भी विचार कर सकते हैं।

सेहत राशिफल: सुबह में छोटी-मोटी सेहत से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। आपको वायरल बुखार या गले से संबंधित समस्या हो सकती है। मधुमेह रोगियों को भी आज अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना चाहिए। डाइट प्लान बनाएं। अपनी डाइट में ढेर सारी हरी पत्तेदार सब्जियां और फल शामिल करें। सिर से ऊपर भारी सामान उठाने से बचना अच्छा है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
