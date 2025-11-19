Hindustan Hindi News
Cancer Horoscope Today Aaj ka Kark Rashifal 19 November 2025 future predictions
कर्क राशिफल 19 नवंबर: कर्क राशि वालों बिजनेस के मामले में आज का दिन रहेगा बेहद खास, सफलता आपके साथ

संक्षेप: Cancer Horoscope Today 19 November 2025 Aaj ka Kark Rashifal predictions: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है।

Wed, 19 Nov 2025 12:08 AMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Cancer Horoscope Today Aaj ka Kark Rashifal, कर्क राशिफल 19 नवंबर 2025: आज रिश्तों में बहस और टकराव की कोई गुंजाइश नहीं है। ऑफिस में अपनी मेहनत का परिचय दें। धन का आगमन होगा। सेहत संबंधी समस्या हो सकती है।

कर्क लव लाइफ: हवा में प्यार महसूस करेंगे। आप इसे पहचान लेंगे। दोपहर का वक्त नए प्रेमियों या जिनका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है, उनके लिए महत्वपूर्ण है। कुछ रिश्ते ज्यादा बातचीत की मांग करेंगे। आज आप छुट्टी पर जाने का भी विचार कर सकते हैं, जहां आप अपने प्रेमी के साथ ज्यादा समय बिता सकते हैं। कुछ लॉन्ग डिस्टेंस के रिश्ते आज खराब हो सकते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि आप संवेदनशील और समझदार रहें।

करियर राशिफल: प्रोफेशनल सफलता आज आपके पक्ष में रहेगी। एक टीम में काम करते हुए, आप टीम को अपने साथ लेकर चलेंगे और हर छोटी-बड़ी बात पर ध्यान देंगे। आपकी बातचीत की स्किल्स समस्याओं को सुलझाने में मदद करेगी। कानून, मीडिया, विज्ञापन, सेल्स और फाइनेंस क्षेत्र से जुड़े लोगों को एक्स्ट्रा घंटे काम करना होगा। नौकरी चाहने वालों को आज नौकरी के इंटरव्यू में सफलता मिलेगी। जो लोग बिजनेस में हैं, उन्हें आज महत्वपूर्ण व्यावसायिक फैसले नहीं लेने चाहिए, बल्कि एक-दो दिन इंतजार करना चाहिए।

फाइनेंशियल लाइफ: धन का आगमन होगा। इससे आपको नई संपत्ति खरीदने में मदद मिलेगी। परिवार में किसी संपत्ति संबंधी मुद्दे को सुलझाने पर विचार करें। आज आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और वाहन भी खरीद सकते हैं। कुछ महिलाएं ऑफिस में किसी उत्सव पर खर्च करेंगी। दोपहर का वक्त दान-पुण्य के लिए अच्छा है। व्यवसायी टैक्स संबंधी मामलों का निपटारा करेंगे। इससे व्यापार प्रचार के लिए धन जुटाने में भी मदद मिलेगी।

सेहत राशिफल: फेफड़ों से जुड़ी छोटी-मोटी दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर होगा। दवाइयां लेना न भूलें और यात्रा के दौरान भी मेडिकल किट साथ रखें। आपको स्किन संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। महिलाओं को संक्रमण की भी शिकायत हो सकती है। बच्चों को गले में दर्द की शिकायत हो सकती है, जिससे वे स्कूल नहीं जा पाएंगे। खूब पानी पिएं। इससे आपकी त्वचा में चमक आएगी। अपनी डाइट में ढेर सारे ताजे फल और सब्जियां शामिल करें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
