कर्क राशिफल 19 दिसंबर : कर्क राशि वालों को शाम को मिलेगी खुशखबरी, धन लाभ के भी बनेंगे योग

संक्षेप:

Cancer Horoscope Today aaj ka Kark rashi rashifal 19 December 2025: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। कर्क राशि वालों को शाम को खुशखबरी मिल सकती है।

Dec 18, 2025 08:02 pm IST, डॉ. जे.एन. पांडेय
Cancer Daily Horoscope, Aaj ka kark Rashifal, कर्क राशिफल 19 दिसंबर 2025: प्रेम जीवन से जुड़ी सभी परेशानियों को सुलझाने की कोशिश करें। कामकाज में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें। धन को समझदारी से संभालें। सेहत से जुड़ी हल्की समस्याएं सामने आ सकती हैं।रिश्ते में ईमानदारी रखें, इससे पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। ऑफिस की जिम्मेदारियों को सावधानी से निभाएं। आर्थिक रूप से दिन ठीक रहेगा। सेहत को प्राथमिकता देना जरूरी होगा।

लव राशिफल: आज अपने पार्टनर की भावनाओं का खास ध्यान रखें। मतभेद होने पर भी उनकी राय का सम्मान करें और कठोर शब्दों से बचें। कुछ जातकों की मुलाकात किसी खास व्यक्ति से हो सकती है। दिल की बात खुलकर कहना जरूरी होगा। आज आपका पार्टनर आपके साथ ज्यादा समय बिताना चाहेगा। निजी और पेशेवर दोनों ही मामलों में अपने साथी का सहयोग करें। कुछ महिलाएं किसी दोस्त की बातों से प्रभावित हो सकती हैं, जिससे आने वाले दिनों में रिश्ते में उलझन पैदा हो सकती है, इसलिए सतर्क रहें।

करियर राशिफल: आज आपकी मेहनत और लगन से सीनियर अधिकारी खुश होंगे और नई जिम्मेदारियां भी सौंप सकते हैं। दिन के अंत तक नौकरी से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। कुछ संस्थानों में ओवरटाइम करना पड़ सकता है, लेकिन इसका परिणाम आपके पक्ष में रहेगा।नई जिम्मेदारियों से पीछे न हटें, क्योंकि ये आपके करियर को आगे बढ़ाने में मदद करेंगी। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को आज अच्छा अवसर मिल सकता है। छात्र परीक्षा में सफलता हासिल करेंगे। व्यवसाय से जुड़े लोग दिन के दूसरे हिस्से में नया कॉन्सेप्ट या प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं।

आर्थिक राशिफल: आज धन लाभ के योग हैं। किसी दोस्त के साथ चल रही आर्थिक परेशानी सुलझ सकती है। अतिरिक्त निवेश के लिए भी समय अनुकूल है। प्रॉपर्टी, शेयर बाजार और जोखिम वाले निवेश से लाभ मिल सकता है। किसी भाई-बहन को कानूनी मामले में आर्थिक मदद करनी पड़ सकती है। कुछ कारोबारियों को साझेदारों से आर्थिक सहयोग मिलेगा, जिससे व्यवसाय को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

स्वास्थ्य राशिफल: आज पैरों और आंखों से जुड़ी हल्की समस्याएं हो सकती हैं। जैसे- जोड़ों में दर्द, लेकिन ये गंभीर नहीं होंगी। शराब और तंबाकू से दूरी बनाए रखना बेहतर रहेगा। खूब पानी पिएं और फलों, मेवों व सब्जियों से भरपूर संतुलित आहार लें। ऑफिस और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाकर रखें। बस या ट्रेन में चढ़ते-उतरते समय सावधानी बरतें। त्वचा से जुड़ी कुछ परेशानियां भी हो सकती हैं।

कर्क राशि के गुण-

ताकत: सहज, व्यावहारिक, दयालु, ऊर्जावान, कलापूर्ण, समर्पित, परोपकारी, देखभाल करने वाला

कमजोरी: लालची, अधिकारवादी, विवेकशील

प्रतीक: केकड़ा

तत्व: जल

शारीरिक भाग: पेट और स्तन

राशि स्वामी: चंद्रमा

शुभ दिन: सोमवार

शुभ रंग : सफेद

भाग्यशाली अंक: 2

शुभ रत्न: मोती

कर्क राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
