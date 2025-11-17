कर्क राशिफल 18 नवंबर: कर्क राशि वालों आज छोटी-मोटी परेशानी आ सकती है, इस काम में सावधानी बरतें

संक्षेप: Cancer Horoscope Today 18 November 2025 Aaj ka Kark Rashifal predictions: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है।

Cancer Horoscope Today Aaj ka Kark Rashifal, कर्क राशिफल 18 नवंबर 2025: अपने पार्टनर की जरूरतों के प्रति सेंसिटिव रहें। ऑफिस में अपनी क्षमता साबित करें। आप देखेंगे कि स्वास्थ्य और धन दोनों अच्छे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कर्क लव लाइफ: ईमानदार रहें और साथी को स्पेस भी दें। इससे रिश्ता और मजबूत होगा। आपको अपने अहंकार पर कंट्रोल रखना होगा। आज पार्टनर पर अपनी राय न थोपना भी अच्छा रहेगा। कुछ महिलाओं की सगाई हो सकती है या प्रेम संबंध में उन्हें अपने माता-पिता का सपोर्ट भी मिलेगा। ज्यादा समय बिताएं, जहां आप दोनों अपनी भावनाएं शेयर कर सकें। रिश्ते में किसी तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप से बचें।

करियर राशिफल: आपके करियर में उज्ज्वल मौके आएंगे। जो लोग अभी-अभी किसी संगठन में शामिल हुए हैं, उन्हें अपने सिनीयर्स पर प्रभाव डालने के लिए अत्यधिक सावधान होना चाहिए। कुछ कार्यों के लिए आपको एक्स्ट्रा घंटे काम करने पड़ सकता है। चित्रकार, लेखक, संगीतकार और अभिनेता आज अपनी प्रतिभा दिखाने के अवसर पाएंगे। व्यवसायियों को लाइसेंसिंग नीतियों से जुड़ी छोटी-मोटी परेशानियां होंगी, लेकिन एक-दो दिन में ये दिक्कतें सुलझ सकती हैं। स्टूडेंट्स को विदेशी विश्वविद्यालयों में शिक्षा के लिए एडमिशन मिलने में सफलता मिलेगी।

फाइनेंशियल लाइफ: आर्थिक जीवन में आज छोटी-मोटी परेशानी आ सकती है। पिछले निवेशों से मिलने वाला रिटर्न उम्मीद के मुताबिक नहीं मिल सकता है। आपको खर्चों को लेकर सावधान रहना होगा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदने के लिए दोपहर का वक्त अच्छा है। आर्थिक मामलों में किसी पर आंख मूंदकर भरोसा न करें। यह बात दोस्तों और व्यावसायिक साझेदारों पर भी लागू होती है। कुछ महिलाएं आज संपत्ति संबंधी विवाद में भी उलझ सकती हैं।

सेहत राशिफल: नॉर्मल हेल्थ अच्छी रहेगी, लेकिन ट्रैवल करते समय सावधानी बरतें। दवाइयों का पैकेट साथ रखना अच्छा रहेगा। महिलाओं को पेट में दर्द हो सकता है। पोषक तत्वों से भरपूर हेल्दी डाइट लें और फिट रहने के लिए व्यायाम भी करें। ऑयली और चिकनाई वाले भोजन की जगह ज्यादा सब्जियां, फल और मेवे खाएं। मौखिक स्वास्थ्य एक ऐसी स्वास्थ्य समस्या है, जो आज आपको परेशान कर सकती है। आज आपको दोपहिया वाहन चलाते समय भी सावधान रहना चाहिए।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ