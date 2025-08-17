cancer horoscope today aaj ka kark rashifal 18 August 2025 daily future predictions कर्क राशिफल 18 अगस्त : कर्क राशि वाले आज करें निवेश, धन-संपत्ति में होगी वृद्धि, पढ़ें विस्तृत राशिफल, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़cancer horoscope today aaj ka kark rashifal 18 August 2025 daily future predictions

कर्क राशिफल 18 अगस्त : कर्क राशि वाले आज करें निवेश, धन-संपत्ति में होगी वृद्धि, पढ़ें विस्तृत राशिफल

Cancer Horoscope Today aaj ka Kark rashi rashifal 16 August 2025: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। कर्क राशि वालों समृद्धि के लिए स्मार्ट तरीके से निवेश करना होगा।

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेयSun, 17 Aug 2025 09:42 PM
share Share
Follow Us on
कर्क राशिफल 18 अगस्त : कर्क राशि वाले आज करें निवेश, धन-संपत्ति में होगी वृद्धि, पढ़ें विस्तृत राशिफल

Cancer Daily Horoscope,aaj ka kark rashifal कर्क राशिफल 18 अगस्त 2025: लव अफेयर में आज आपको चीजें और भी बेहतर तरीके से संभालनी होंगी। प्रोफेशनल चुनौतियों को सर्तकता के साथ सुलझाएं। समृद्धि के लिए आपको स्मार्ट तरीके से निवेश करना होगा। आज स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। खुलकर बातचीत कर आप लव लाइफ में चली आ रही परेशानियों को दूर कर सकते हैं। काम पर कमिटमेंट से आपको सकारात्मक परिणाम ही मिलेंगे। आज आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा।

लव राशिफल- आज प्रेमी को निराश न करें। इस बात का ध्यान रखें कि आज आपको प्रेमी के साथ अच्छा समय व्यतीत करना है। लव अफेयर में किसी तीसरे को दखलअंदाजी न करने दें। दिन का दूसरा भाग जीवन में किसी नए व्यक्ति की तलाश करने के लिए अच्छा है। शादीशुदा जातक ऑफिस रोमांस से दूर रहें, नहीं तो आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ जाएंगी। आपके जीवनसाथी को दिन के दूसरे भाग में आपके ऑफिस रोमांस के बारे में पता चल सकता है।

करियर राशिफल- आज ऑफिस में सक्रियता कम रखें क्योंकि छोटी-मोटी समस्याएं हो सकती हैं। आप ऑफिस पॉलिटिक्स से तो बचे रहेंगे लेकिन कोई साथी आज आपकी उपलब्धियों को कम करने की कोशिश में लगा रहेगा। टीम मीटिंग में कुछ भी बोलने से पहले और सुझाव देने से पहले अच्छी तरह सोच-विचार करें। बैंकिग, अकाउंट्स और किसी भी तरह फाइनेंस से जुड़े लोगों को आज सावधान रहने की सलाह दी जाती है। आईटी, स्वास्थ्य सेवा, वास्तुकला, डिजाइन, कानूनी और मीडिया क्षेत्र के पेशेवरों को उन्नति के नए अवसर मिलेंगे। व्यवसायी भी व्यापार को नए मुकाम पर ले जाने में सफल होंगे।

आर्थिक राशिफल- आज समृद्धि रहेगी। आज आप नई प्रोपर्टी लेने पर विचार कर सकते हैं। संपत्ति संबंधी मुद्दों को निपटाएंगे जिससे धन-संपत्ति में वृ्द्धि होगी। यह समय निवेश करने के लिए शुभ है। आप स्टॅाक मार्केट और रियल एस्टेट में निवेश कर सकते हैं। आज आप आर्थिक विवादों को भी सुलझाने में सफल होंगे। आज आप कोई कानूनी मुकदमा भी जीत सकते हैं। बिजनेसमैन विदेशी क्लाइंट्स से डील करते समय सावधान रहें।

स्वास्थ्य राशिफल- आज छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। जिन महिलाओं को स्त्री संबंधित समस्याएं हैं उन्हें आज ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ सकती है। स्वस्थ रहने के लिए तरल और अत्यधिक चीनी वाली चीजों का सेवन कम करें। जो सीनियर्स बीमारियों से परेशान हैं उन्हें आज डॅाक्टर से सलाह लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। कुछ लोगों को अस्पताल में भर्ती तक होना पड़ सकता है। आज गाड़ी चलाते समय शराब का सेवन न करें। आप आज किसी बुरी आदत को छोड़ने पर भी विचार कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें:18 से 24 अगस्त का समय आपके लिए कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत साप्ताहिक राशिफल

कर्क राशि के गुण-

ताकत: सहज, व्यावहारिक, दयालु, ऊर्जावान, कलापूर्ण, समर्पित, परोपकारी, देखभाल करने वाला

कमजोरी: लालची, अधिकारवादी, विवेकशील

प्रतीक: केकड़ा

तत्व: जल

शारीरिक भाग: पेट और स्तन

राशि स्वामी: चंद्रमा

शुभ दिन: सोमवार

शुभ रंग : सफेद

भाग्यशाली अंक: 2

शुभ रत्न: मोती

कर्क राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Cancer kark Rashifal
जानें धर्म न्यूज़ , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने