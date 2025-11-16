Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Cancer Horoscope Today Aaj ka Kark Rashifal 17 November 2025 future predictions
कर्क राशिफल 17 नवंबर: कर्क राशि आज किसी को बड़ी रकम उधार न दें, आपका एक्स आएगा वापस

कर्क राशिफल 17 नवंबर: कर्क राशि आज किसी को बड़ी रकम उधार न दें, आपका एक्स आएगा वापस

संक्षेप: Cancer Horoscope Today 17 November 2025 Aaj ka Kark Rashifal predictions: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है।

Sun, 16 Nov 2025 11:24 PMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Cancer Horoscope Today, कर्क राशिफल 17 नवंबर 2025: करियर में जरूरी फैसले लेते समय कॉन्फिडेंट रहें। प्रेम संबंधों में आपका रवैया आज बेहद अहम है। आज आर्थिक खर्चों में कटौती करें। सेहत संबंधी समस्या आ सकती है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कर्क लव लाइफ: आज अपने पार्टनर की भावनाओं के प्रति सेंसीटिव रहें। रिश्ते में उचित बातचीत होना जरूरी है। आज प्रेम संबंधों में आपका रवैया बेहद अहम है। आप दोनों रोमांटिक डिनर या देर रात ड्राइव की योजना बना सकते हैं, जिससे रिश्ते में और भी मजा आएगा। आपका एक्स लवर वापस आ सकता है। इससे आपके प्यार में फिर से जान आ सकती है। मैरिड लोगों को वैवाहिक संबंध टूटने से बचने के लिए सावधान रहना चाहिए। किसी पार्टी या कार्यक्रम में शामिल होने वाली सिंगल महिलाओं को आज कोई प्रस्ताव मिलने की उम्मीद हो सकती है।

करियर राशिफल: ऑफिस में अपनी योग्यता साबित करने के नए अवसर मिलेंगे। हर काम समय पर पूरा करना होगा। बेहतर पैकेज के लिए आज आप नौकरी भी बदल सकते हैं। वकील मुश्किल कानूनी मामलों में जीत हासिल कर सकते हैं। अभिनेताओं को दोपहर में आकर्षक कास्टिंग कॉल मिल सकते हैं। उच्च शिक्षा की तलाश कर रहे स्टूडेंट्स को पॉजिटिव समाचार मिल सकता है। व्यवसायी कॉन्फिडेंस से कोई नया आइडिया शुरू कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें:शुक्र-बुध का गोचर तुला राशि में, 23 नवंबर से इन 3 राशियों को होगी धन वृद्धि
ये भी पढ़ें:अंक राशिफल: 1-9 मूलांक के लिए 17 से 23 नवंबर तक का समय कैसा रहेगा?

फाइनेंशियल लाइफ: आर्थिक दिक्कतें आपके दैनिक जीवन को प्रभावित नहीं करेंगी। अगर आपका पारिवारिक बिजनेस है, तो आज इस स्रोत से होने वाली कमाई अपेक्षा के अनुरूप नहीं हो सकती है। आप शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं। कुछ जातकों को दोस्तों के साथ आर्थिक दिक्कतें होंगी, साथ ही आपको किसी रिश्तेदार को बड़ी रकम उधार नहीं देनी चाहिए। जो लोग विदेश में पढ़ रहे हैं, उन्हें ट्यूशन फीस का भुगतान करने के लिए अपने माता-पिता से आर्थिक मदद की आवश्यकता होगी। आप किसी जरूरतमंद दोस्त या भाई-बहन की भी फाइनेंशियल मदद कर सकते हैं।

सेहत राशिफल: छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। आपको समस्याओं के प्रति सावधान रहना चाहिए। महिलाओं को माइग्रेन हो सकता है। बच्चों को खेलते समय मामूली कट भी लग सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आप शराब और तंबाकू से दूर रहें। बुजुर्गों को सीढ़ियों का उपयोग करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। दवा लेना न भूलें। गाड़ी चलाते समय भी सावधान रहें। आज जिम या योग में शामिल होने का भी अच्छा दिन है।

ये भी पढ़ें:टैरो राशिफल: 17-23 नवंबर का समय मेष राशि से लेकर मीन के लिए कैसा रहेगा?
ये भी पढ़ें:क्या कुंभ राशि पर 2026 में भी शनि की साढ़ेसाती का रहेगा प्रभाव?

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
kark Rashifal Cancer Cancer Horoscope
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने